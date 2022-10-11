Калужане узнали, во сколько обойдется реконструкция «Синих мостов»

В понедельник, 10 октября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

«Синие мосты» законтрактовали

Победителем аукциона на выполнение работ по реконструкции путепровода «Синие мосты» в Калуге стало самарское ООО «АвтоВолгастрой». С этой компанией 5 октября был заключен контракт.

Самарские строители выиграли торги, запросив чуть меньше 740 миллионов рублей, что на 11 процентов меньше первоначальной цены контракта.

- Подрядчик уже начал готовить площадку для производства работ, - сказал главный инженер управления капитального строительства Антон ДЕМИН. - Совместно с ним, с коллегами из управления городского хозяйства и ГАИ сейчас начнем готовить схему организации дорожного движения на период реконструкции. В среду ожидается приезд руководства ООО «АвтоВолгастрой»,

При этом ограничения для транспорта в районе «Синих мостов» будут частичными.

— Это долгожданная стройка. Мы планомерно шли к этому моменту, разрабатывали проектную документацию, проходили экспертизу, - отметил городской голова Дмитрий Денисов. - Мы со своей стороны сделали все для того, чтобы губернатор правильное решение и нас включили в перечень объектов, которые будут построены на инфраструктурные кредиты.

Дмитрий Денисов также напомнил, что стройка, которая начнется осенью, – это только первый этап реконструкции «Синих мостов». Он продлится 16 месяцев. Далее будут реконструированы улицы, примыкающие к путепроводу.

Нерадивые водители автобусов отказываются принимать банковские карты

На планерке затронули и транспортную тему. В микрорайоне «Кошелев» проживает все больше жителей, оттого и автобусов, которые туда отправляются, уже не хватает.

Количество машин, работающих на маршруте №29, было увеличено с 34 до 37. Как отметил заместитель городского головы Александр ШПИРЕНКО. это позволило сократить интервалы в пиковые часы до двух минут.

Но остается нерешенной другая проблема. Калужане жалуются на то, что водители отказываются принимать банковские карты, требуя наличные. Иногда это происходит в хамской форме.

- Мы просим обо всех таких случаях сообщать в нашу Центральную диспетчерскую службу по телефону 8(800)450-10-02 – с указанием даты, времени, государственного номера транспортного средства. Для того, чтобы мы могли принимать меры к таким водителям, —сказал Александр Шпиренко.

Калужане спрашивают. Детские новогодние праздники никто не отменит

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, жители деревень Лихун и Марьино в очередной раз спрашивали про отсыпку дорог. На совещании отметили, что работы ведутся, в ближайшее время все обещания, которые были даны в этом году, будут выполнены.

- Мы неоднократно говорили о сроках. Были привязаны к сдаче Северного обхода и разборке временной дороги, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Денисов. – У нас материал просто так не появляется. Дойдут и до улицы Млечной, как и обещали.

Калужанка Юлия Жмылевская поинтересовалась судьбой въезда по адресу Анненки, 40 из жилищного комплекса.

- Да, там есть проблемы. Я дал уже соответствующие поручение, - ответил городской голова. – Сегодня переговорил с директором федерального государственного учреждения «Управление автодорога «Москва-Бобруйск». Сейчас за моей подписью готовится письмо с просьбой согласовать временное примыкание к автомобильной дороге, находящейся в федеральной собственности. Таковы требования безопасности. Надо, пока строиться жилье и есть необходимость подвоза сюда строительной техники, получить официальные технические условия на примыкание. Понятно, что там расстояние до развязки минимальное. Придется какие-то индивидуальные технические условия получать, обосновывать, делать какие-то мероприятия по благоустройству за счет средства местного бюджета. Этот вопрос я абсолютно поддерживаю. Желательно иметь нормальный выезд на окружную дорогу, чтобы жителям было удобно.

Также калужан волновали подробности празднования Нового года в областной столице. Так, один из подписчиков спросил, будут ли под запретом корпоративы.

- Мы уже неоднократно об этом говорили, - сказал Дмитрий Денисов. – Детские новогодние праздники никто отменить не может. Как и сам Новый год. Это семейный традиционный праздник. Мы лишь говорим о том, что средства, которые тратятся на дополнительное украшение города и салют, пойдут на более важные нужды. Что касается новогодних корпоративов, то этот вопрос не относится к компетенции городской управы. По своим подведомственным учреждениям мы примем правильное решение. Новогодние елки в городе, конечно, тоже установим.

Военно-патриотическое воспитание выйдет на новый уровень

Заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики Сергей КЛИМОВ рассказал о проведенной в 2022 году военно-патриотической работе с молодежью.

Дмитрий Денисов предложил изменить подход к этому вопросу. Для этого необходимо рассмотреть различные варианты сотрудничества с силовиками, а занятия проводить на базе ДОСААФ.

- Ведь многие ребята, особенно те, которые собираются поступать в военные училища, они бы с удовольствием, если бы город организовал подобные занятия, занимались, - сказал Дмитрий Денисов. - Я уверен, что мы найдем поддержку и помощь у наших военнослужащих, Росгвардии.

По словам Сергея Климова, управление планирует организовать такую работу. И успешные примеры уже есть. В пример заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики привел подростковый клуб «Беркут» и парашютный клуб на Грабцевском шоссе. Там со школьниками занимаются сотрудники Росгвардии, МЧС, МВД и ФСБ.

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