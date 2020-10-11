Известная в Калуге палатка с шаурмой переехала от церкви к афганскому скверику и воняет там на всю округу

Скандально известная торговая палатка с шаурмой «По пути» опять беспокоит калужан. Напомним, в мае этот киоск встроили прямо в ограду церкви Жен Мироносиц на улице Кирова, что сильно взбодрило общественность. Попытку священнослужителей поправить тяжелое материальное положение за счет сдачи земли в аренду верующие не оценили. Видео из нашего канала в Telegram разлетелось по всей стране и палатку убрали.

Вот только далеко она не уехала. Перекочевала памятнику афганцам. Казалось бы, что такого? Чувства верующих больше никто не оскорбляет, а в Калуге шаурму на каждом углу продают и калужанам это даже нравится. Вот только жители двора между домом № 5 на улице Площадь Победы и домом " 20 на улице Фридриха Энгельса так не считают.

Они рассказали нашему корреспонденту историю о том, какие невыносимые для жизни условия им создала шаурумочная и о трогательном бессилии властей в этой ситуации.

Подарок на день рождения

- Когда только поставили эту палаточку, мне было так плохо, что даже хотела вызвать бригаду скорой медицинской помощи, - начала свой рассказ жительница дома на улице Площадь Победы Марина Павловна БАКАЕВА. – Во-первых, мы не были к этому готовы. У нас окна летом открыты, а тут пошла гарь. Я астматик, поэтому начала задыхаться. Я пользуюсь ингалятором только вечером, а в этот раз целый день. Мне пришлось достать вентилятор. Я перед ним даже спала, он хоть немного разгонял зловонный запах.

- Палатка здесь появилась 8 июня, - вспоминает женщина. - Как раз на день моего рождения. Ее поставили раньше, но начала она работать именно в этот день. Я пошла провожать детей и почувствовала эту гарь. Мы увидели, что соседи из дома напротив уже подошли к палатке и начали ругаться с продавцами.

Сотрудники киоска нас убеждали, что у них электрические мангалы и ничего пахнуть не будет. Какое там… Из трубы такой черный дым валит. Соседи сделали фото. Запах чувствуется до самой площади Победы. Даже те жители, у которых окна выходят на другую сторону, тоже чувствуют эту вонь.

У нашей гортензии под окном от гари листья почернели, - продолжает рассказ калужанка. - Я за все лето не могла ни форточки открыть, ни окна. Белье нельзя повесить на улицу, чтобы посушить. Один раз повесила, так оно все провоняло, и даже стало масляным, пришлось перестирывать. Я только по гортензии смотрела, если листочки в одну сторону, значит можно форточку открыть, если в другую, то нет. И все лето вот так мы промучились. Выбор невелик, либо от жары задыхайся, либо от копоти.

Палатка коптит до верхних этажей соседних домов.

Мы с соседями несколько раз вызывали Роспотребнадзор, писали в горуправу. Половина этой палатки стоит на территории зоомагазина, вторая часть на муниципальной земле. Администрация признала, что никаких разрешающих документов на установку объекта нет. Нам ответили, что это правонарушение, за которое положено административное наказание.

- Три раза мы посылали обращение в горуправу и городскому голове. Что это такое - административное наказание есть, а действий никаких нет? И три раза нам отвечали одно и тоже, как под копирку, - удивляется Марина Бакаева.

Не дает покоя запах и жильцам верхних этажей домов.

- Невозможно проветривать квартиру, - присоединилась к разговору жительница одного из домов Мария Яковлевна АВДЕЕВА. – Как они начинают топить, хоть у меня и четвертый этаж, все равно весь дым поднимается. Неприятный запах долго держится. В квартире у нас пластиковые окна, но запаху это не мешает проникать в помещение. А вот, когда приходили из санэпидемстанции проверять, они замеры делали, то ничего не обнаружили. Но у нас сложилось мнение, что сотрудников палатки предупредили. Потому что, когда пришли контролеры, палатка в этот день не работала, точнее они ничего не жарили и не парили. Комиссия уехала и киоск опять заработал на полную мощность.

Эта палатка еще к тому же стоит на тротуаре, под которым проходит теплотрасса и канализационные трубы проложены. А когда они убираются в палатке, то всю эту грязь – воду грязную, выливают на тротуар. Всеми этими испарениями мы дышим. Нам создали невыносимые условия для жизни!

Впору переезжать

У калужанки Ирины Ивановны АБРАМОВОЙ пластиковых окон нет, ей повезло меньше остальных.

- У меня на окнах нет стеклопакетов, поэтому я даже не могу передать словами, насколько сильный запах стоит в моей квартире, - поделилась с нами своей болью жительница дома № 20 на улице Энгельса. – По началу, когда у них была труба покороче, это было нечто. Просто валил чернейший дым, который клубился у нас по всему двору.

У меня в квартире пахнет все. Даже одежда в шкафу провоняла. Не спасло и то, что они удлинили трубу, у меня запах гари остался. Он ощущается постоянно. Это невыносимо. Я уже задумываюсь о том, чтобы выставить квартиру на продажу.

Мы писали коллективные обращения в разные органы, но ответы какие-то уклончивые получаем, - продолжает Ирина Ивановна. - Нам отвечают, что выписаны какие-то административные предписания. Какие предписания? Их в принципе здесь недолжно быть, если палатка установлена незаконно.

В ГИБДД тоже должно быть заявление. Дело в том, что подъезжающие к киоску машины мешают передвигаться пешеходам и проезжать, а также парковаться, жильцам-автовладельцам. Они дополнительно загружают сложный перекресток улиц Суворова и Фридриха Энгельса.

- У нас одно время сносили палатки в городе. А здесь исторический центр и посмотрите - одна палатка на другой, - продолжают возмущаться калужанки.

- Роспотребнадзор говорит, что у них нет никаких прав, - продолжила Марина Бакаева. - Они не могут зайти в эту палатку, чтобы проверить соблюдаются санитарные нормы или нет. Для проверки нужно, чтобы пришел контролер, когда они жарят и парят, и измерил воздух. Но они не могут этого сделать.

- Палатка работает 24 часа, - говорит Ирина Абрамова. – У них покупателей два – три человека. Какая необходимость в круглосуточной работе? Что они там делают? Для чего она вообще здесь установлена? У нас возникают разные мысли.

- Сторож спортплощадки напротив, рассказал, что вечером возле этой палатки молодежь гоп-компаниями собирается, - вторит соседке Марина Бакаева. – Нам отсюда не видно, а с их стороны все хорошо просматривается.

- Если факт незаконного нахождения здесь палатки установлен, и властям города об этом известно, почему она до сих пор на месте, непонятно, - не перестает удивляться Ирина Абрамова.

В заключение

Мы побывали на месте и полностью подтверждаем слова калужан по поводу зловония. Неприятный запах, действительно, присутствует. Причем, возле других палаток фастфуда в городе такого запаха ранее мы не встречали нигде. Как правило, наоборот, проходя мимо них от запахов слюнки текут, а тут – хочется поскорее убежать подальше, чтобы не чувствовать эту вонь.

Изучили мы и официальные ответы калужанам от Роспотребнадзора, заместителя начальника управления экономики и имущественных отношений Дмитрия Иванова и других ведомств горуправы.

Судя по ним, Роспотребнадзор вредных веществ в воздухе не выявил, а сотрудники управления экономики и имущественных отношений уже привлекли к административной ответственности лиц, осуществляющих деятельность в павильоне «По пути». По статье «Эксплуатация самовольно установленных временных объектов».

А дальше то что? Ведь незаконно установленный киоск как стоял, так и стоит. Как вонял, так и воняет.

Мы спросили у горуправы: что делать жителям, чтобы эту палатку убрали, и почему власти города до сих пор не вынесли предписание о сносе незаконно установленного объекта?

Оперативно ответы на свои вопросы мы не получили. Но обязательно сообщим, как только они поступят.

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