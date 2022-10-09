В Калужской области зарезали 60-летнего мужчину
В селе Нижние Прыски Козельского района обнаружено тело убитого 60-летнего местного жителя. Об этом в воскресенье, 9 октября, рассказали в Следственной управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области.
Как сообщает ведомство, труп обнаружили в пятницу, 7 октября, в одном из жилых домов. По горячим следам следователи задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Козельска.
По версии следствия, фигурант ударил потерпевшего ножом в грудь в ходе ссоры. По словам подозреваемого, он оборонялся от нападения убитого.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В ходе расследования будет проверена выдвинутая версия защиты, а также назначена психиатрическая экспертиза подозреваемого. По делу уже допрошены свидетели, точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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