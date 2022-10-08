Ленина и Сталина привезли в Калугу в компании Казановы, Мадонны, Месси и других известных личностей

Из Санкт-Петербурга в наш город привезли передвижную экспозицию «История в лицах».

И в эти дни в Калужском музее изобразительных искусств можно познакомиться с историческими личностями и мультяшными героями.

На выставке 83 фигуры: 50 исторических и 33 сказочных героя.

83 фигуры

Сразу у входа в музей гостей встречает суровый Танос. Поднимаешься по ступенькам вверх, и натыкаешься на охранника в камуфляже. Издалека даже показалось, что он настоящий, живой, думаю: зачем это его сюда поставили? Но потом стало понятно, что - из воска.

Двери в зал открыты. И уже из коридора видны исторические личности, как будто на бал собрались.

Конечно, при виде какой-либо знаменитости в обморок не падаешь. Но любопытно оказаться в одном зале вместе с Иваном Грозным, Петром I, Екатериной Великой, ЛОМОНОСОВЫМ, ПУШКИНЫМ, ГАГАРИНЫМ, Александром Македонским, Наполеоном и другими.

Компания здесь собралась самая разнообразная из самых разных времён.

О портретном сходстве восковых кукол можно поспорить, но в целом персонажи узнаваемы, если не слишком придираться. В какой-то момент даже создаётся впечатление, что они смотрят на тебя. И становится как-то не по себе.

Ну а если вы кого-то не опознали, возле каждой фигуры есть табличка с именем.

Ломаносов очень правдоподобный.

Вторая часть выставки – больше для детей, но и взрослым будет интересно.

Здесь можно встретиться с героями любимых фильмов и мультфильмов. Увидеть Миньонов, Шрека, Белоснежку и гномов, Гулливера и лилипутов, Человека Паука, персонажей саги о Гарри Поттере и других.

Некоторые куклы здорово сделаны: классные Йода, Малефисента. А Мюнхаузен вообще супер! Малыши будут в восторге!

Не полностью из воска

Как рассказали организаторы, изготовление восковых фигур - сложный и длительный процесс. Нужно сделать их как можно ближе к оригиналу, поэтому учитываются рост, вес, пропорции фигуры. Ну и конечно, взят определённый возраст.

Иван Грозный протягивает посетителям руку.

Над созданием каждой восковой куклы в течение 3-12 месяцев трудились 40 самых разных специалистов: сотрудники архивов, скульпторы, художники-костюмеры, стилисты, гримеры, постижеры – мастера по изготовлению париков.

Для изготовления видимых частей применялся специальный восковой состав, который выдерживает температуры от –28º до +28º C. Кстати, видимые части тела: голову, руки, ноги изготавливают из воска, а скрытое под одеждой тело делают из пластика, так кукла получается более лёгкой и её проще перевозить.

Глаза – медицинские протезы. Поэтому взгляд – живой.

Пушкина узнать легко.

Каждый волосок мастер вживляет в воск горячей иголкой. Сейчас, кстати, есть современные технологии, позволяющие сделать даже движущиеся фигуры. Вот это, наверное, выглядит жутковато. А в Калуге выставка добрая и позитивная.

Приходится реставрировать

- Здесь три зала с фигурами. Обычно у нас один зал и 40 фигур, - рассказали нам организаторы выставки. - Воск очень капризный материал, работать с ним сложно. Не могу сказать, сколько воска уходит на одну работу, но голова весит около 2 кг.

Это Брежнев. Мне кажется, не очень похож.

- Фигуры дорогие. Если делается с нулевого цикла, то стоит более 3 тыс. долларов. Есть ещё силиконовые. Они дороже - около 5 тыс. долларов, но они антивандальные и выставлять их можно в любую жару.

На этой выставке такие фигуры тоже есть, например, Екатерина I - из силикона. Но воск всё-таки более живой, он поблескивает, будто пот проступает.

Мюнхаузен в полёте.

- При переездах мы разбираем фигуры, снимаем одежду, упаковываем всё в синтепон и в огромные ящики,. Фигуры объёмные, но не тяжелые. Внутри они пустые. Демонтаж проходит быстро. А вот монтаж занимает несколько дней.

При транспортировке бывает много повреждений, плюс человеческий фактор: иногда на выставках пальцы фигурам ломают, глаза выкалывают. Приходится реставрировать их.

Если вы посмотрите, то где-то фигуры потемней, как, например Петр I, это воск уже постарел, очень давно была сделана фигура. Анна Иоанновна - тоже старая работа.

Как вам Мадонна?

- Помимо восковых и силиконовых фигур есть ещё фиброматовые, как например, Танос, установленный на улице перед входом в музей, - объясняют организаторы. - Это антивандальный материал, и мы можем за него не бояться.

Месси узнали?

Выставка будет в Калуге до 13 ноября. С восковыми фигурами разрешается сфотографироваться и можно снять видео. Расстояние между экспонатами достаточное. Плюс на эту выставку действует Пушкинская карта.



На первом плане - Дали и Мона Лиза. Слева - Наполеон.

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