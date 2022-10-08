Калуга Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Мобилизация История Калуги Статьи

Ленина и Сталина привезли в Калугу в компании Казановы, Мадонны, Месси и других известных личностей

Татьяна Светлова , фото автора
Опубликовано: 08.10.2022 10:30 0 224
Ленина и Сталина привезли в Калугу в компании Казановы, Мадонны, Месси и других известных личностей

Из Санкт-Петербурга в наш город привезли передвижную экспозицию «История в лицах».

И в эти дни в Калужском музее изобразительных искусств можно познакомиться с историческими личностями и мультяшными героями.

На выставке 83 фигуры: 50 исторических и 33 сказочных героя.

83 фигуры

Сразу у входа в музей гостей встречает суровый Танос. Поднимаешься по ступенькам вверх, и натыкаешься на охранника в камуфляже. Издалека даже показалось, что он настоящий, живой, думаю: зачем это его сюда поставили? Но потом стало понятно, что - из воска.

Двери в зал открыты. И уже из коридора видны исторические личности, как  будто на бал собрались.

Конечно, при виде какой-либо знаменитости в обморок не падаешь. Но любопытно оказаться в одном зале вместе с Иваном Грозным, Петром I, Екатериной Великой, ЛОМОНОСОВЫМ, ПУШКИНЫМ, ГАГАРИНЫМ, Александром Македонским, Наполеоном и другими.

Компания здесь собралась самая разнообразная из самых разных времён.

О портретном сходстве восковых кукол можно поспорить, но в целом персонажи узнаваемы, если не слишком придираться. В какой-то момент даже создаётся впечатление, что они смотрят на тебя. И становится как-то не по себе.

Ну а если вы кого-то не опознали, возле каждой фигуры есть табличка с именем.     

Ломаносов очень правдоподобный.

Вторая часть выставки – больше для детей, но и взрослым будет интересно.

Здесь можно встретиться с героями любимых фильмов и мультфильмов. Увидеть  Миньонов, Шрека, Белоснежку и гномов, Гулливера и лилипутов, Человека Паука, персонажей саги о Гарри Поттере и других.

Некоторые куклы здорово сделаны: классные Йода, Малефисента. А Мюнхаузен вообще супер!  Малыши будут в восторге!

Не полностью из воска

Как рассказали организаторы, изготовление восковых фигур - сложный и длительный процесс. Нужно сделать их как можно ближе к оригиналу, поэтому учитываются рост, вес, пропорции фигуры. Ну и конечно, взят определённый возраст.

Иван Грозный протягивает посетителям руку.

Над созданием каждой восковой куклы в течение 3-12 месяцев трудились 40 самых разных специалистов: сотрудники архивов, скульпторы, художники-костюмеры, стилисты, гримеры, постижеры – мастера по изготовлению париков.

Для изготовления видимых частей применялся специальный восковой состав, который выдерживает температуры от –28º до +28º C. Кстати, видимые части тела: голову, руки, ноги изготавливают из воска, а скрытое под одеждой тело делают из пластика, так кукла получается более лёгкой и её проще перевозить.

Глаза – медицинские протезы. Поэтому взгляд – живой.

Пушкина узнать легко.

Каждый волосок мастер вживляет в воск горячей иголкой. Сейчас, кстати, есть современные технологии, позволяющие сделать даже движущиеся фигуры. Вот это, наверное, выглядит жутковато. А в Калуге выставка добрая и позитивная. 

Приходится реставрировать 

-  Здесь три зала с фигурами. Обычно у нас один зал и 40 фигур, - рассказали нам организаторы выставки. - Воск очень капризный материал, работать с ним сложно.  Не могу сказать, сколько воска уходит на одну работу, но голова весит около 2 кг.

Это Брежнев. Мне кажется, не очень похож.

- Фигуры дорогие. Если делается с нулевого цикла, то стоит более 3 тыс. долларов. Есть ещё силиконовые. Они дороже - около 5 тыс. долларов, но они антивандальные и выставлять их можно в любую жару.

На этой выставке такие фигуры тоже есть, например, Екатерина I - из силикона. Но воск всё-таки более живой, он поблескивает, будто пот проступает.       

Мюнхаузен в полёте.

- При переездах мы разбираем фигуры, снимаем одежду, упаковываем всё в синтепон и в огромные ящики,. Фигуры объёмные, но не тяжелые. Внутри они пустые. Демонтаж проходит быстро. А вот монтаж занимает несколько дней.

При транспортировке бывает много повреждений, плюс человеческий фактор: иногда на выставках пальцы фигурам ломают, глаза выкалывают. Приходится реставрировать их.

Если вы посмотрите, то где-то фигуры потемней, как, например Петр I, это воск уже постарел, очень давно была сделана фигура. Анна Иоанновна - тоже старая работа.

Как вам Мадонна? 

- Помимо восковых и силиконовых фигур есть ещё фиброматовые, как например, Танос, установленный на улице перед входом в музей, - объясняют организаторы. - Это антивандальный материал, и мы можем за него не бояться.

Месси узнали?

Выставка будет в Калуге до 13 ноября. С восковыми фигурами разрешается сфотографироваться и можно снять видео. Расстояние между экспонатами достаточное. Плюс на эту выставку действует Пушкинская карта.


На первом плане - Дали и Мона Лиза.  Слева - Наполеон.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Татьяна Светлова , фото автора
Опубликовано: 08.10.2022 10:30 0 224
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как выбрать компанию для проведения высотных работ
Самые полезные масла для волос и как ими пользоваться
Как выбрать электрогитару

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru