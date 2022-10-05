Геннадий Новосельцев поздравил учителей с профессиональным праздником

Председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ от своего имени и от имени депутатов направил поздравления учителям.

- От имени депутатов Законодательного Собрания Калужской области примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником, - написал Геннадий Новосельцев. - Смысл вашей работы не только в передаче знаний. Безграничная любовь к детям помогает вам раскрывать их таланты, делиться с ними жизненной мудростью, воспитывать в них самые светлые и добрые качества.

Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Учитель – это и почетная профессия, и в то же время высокое звание. Это старший товарищ, наставник, внимательный собеседник и верный друг.

От всей души благодарю педагогов-ветеранов! Вы дали путевку в жизнь не одному поколению калужан, передали бесценные знания и опыт молодым педагогам, которые сейчас заняли свои места у доски, подхватив эстафету этой благородной профессии.

Низкий поклон всем учителям за самоотверженный труд, энтузиазм, терпение и мудрость!

Пусть вас радуют благодарные и целеустремленные ученики, оправдывающие все ваши надежды, пусть каждый рабочий день будет наполнен новыми смыслами, добрыми делами, смелыми планами и сбывшимися мечтами.

Счастья вам, здоровья и всего самого доброго!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.