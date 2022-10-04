Калуга Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Мобилизация История Калуги Статьи

Какие улицы отремонтируют в Калуге в 2023 году

Владимир Кравчук
Опубликовано: 04.10.2022 13:16 2 814
Какие улицы отремонтируют в Калуге в 2023 году

В понедельник, 3 октября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

По нацпроекту отремонтируют пять дорог

В 2023 году в Калуге в нацпроект «Безопасные качественные дороги» попали пять дорог. Правда, улицу и площадь Привокзальную отремонтируют уже в 2022-ом. На данный момент там обновляют тротуару, укладывают новую плитку.

По словам первого заместителя городского головы – начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, оставшиеся объекты капитально отремонтируют в будущем году.

На улицах Кирпичный завод МПС и Мельничной отсутствую тротуары. Также отремонтируют улицу Гвардейскую. Там нужно будет заменить плитку.

Калужане спрашивают. Привлекать злодеев к ответственности

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, большое количество горожан жаловались на фиктивном подписании акта промывки и опрессовки отопительных систем в многоквартирных домах.

- Надо, конечно, с этим всем порядок наводить, - отметил Дмитрий Денисов. – Собственники домов должны быть в курсе, когда будут проходить все эти обязательные регламентные работы. Если управляющая компания что-то недоделывает или недостаточно качественно относится к исполнению своих обязанностей, то выход здесь только один – ее надо менять.  

Наталья Французова проживает в аварийном доме по переулку Линейному, 8, на втором этаже. Калужанка попросила Дмитрия Денисова помочь с исправлением ситуации с протеканием крыши. По словам Натальи, она уже не знает, куда ей обращаться, никому до жителей дома нет дела.

Уже после обеда по этому адресу выехала аварийная бригада.

Дмитрий Бедров обратил внимание на то, что на улице Кутузова, возле лицея N9, установили леерное ограждение, но не везде. Как пишет калужанин, осталась пара мест без него - там мгновенно изрыли весь газон автомобилисты.

- Уверен, что на этом участке сметной документацией не предусмотрена была установка леерного ограждения, - сказал Дмитрий Денисов. – Здесь нужно тех злодеев, которые паркуются на газоне, привлекать к ответственности. Мы не можем везде в городе устанавливать леерное ограждение. Оно устанавливается исключительно, где сосредоточены наши школы и детские сады.   

Семейное благополучие

Несмотря на снижение численности детей-сирот в Калуге, число детей, нуждающихся в помощи государства, не уменьшается. За 8 месяцев 2022 года в организации выявлено 6 новорожденных, от которых отказались родители. В центр содействия семейного воспитания имени Попова поступил 21 ребенок. С начала года в калужский дом ребенка поступило 57 несовершеннолетних детей, 21 из них по заявлению родителей.

Ограничили в родительских правах 7 семей, где воспитываются 12 детей. 14 родителей лишили родительских прав. На усыновление передано 7 несовершеннолетних.

Миграционные проблемы также влияют на положение дел. Среди родителей-отказников есть граждане СНГ, в основном из Узбекистана и Таджикистана. Проблемы с миграционной службой и нерешенные вопросы проживания родителей на территории РФ отражаются на статистике.

Статистика говорит не столько о масштабах семейного неблагополучия, сколько о планомерной и направленной семейной политике и работе с целью сохранения семей.

— На протяжении 3 лет не было ни одного случая изъятия из семей детей из-за реальной угрозы ребенку, - отметил заведующий отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимир Маймусов. - Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу реализует не только надзорные функции, но и помогает родителям, готовым исправить кризисное положение в семье. С семьями проводятся профилактические беседы и консультирование.

- Здесь очень важно давать пояснения, - сказал Дмитрий Денисов. – Надзор и профилактика стали более эффективными. Поэтому показатели стали более приближенными к реальным положениям дел в калужских семьях. И еще. Уважаемые калужане, если вы наблюдаете в своей повседневной жизни безобразия, не надо стесняться. Нужно заявить и проинформировать органы местного самоуправления, чтобы вовремя отреагировать и спасти даже иногда судьбу маленького калужанина. Нельзя быть равнодушными.

Проверка техники

Уже после планерки городской голова Дмитрий Денисов проверил готовность МБУ «СМЭУ», которое отвечает за уборку большей части улиц Калуги, к работе в зимних условиях. Он пришел к выводу, что техника этого муниципального предприятия в хорошем состоянии.

- Переоборудовать машины под зимний период пока рано: на улицах Калуги ещё много осенней работы, — написал градоначальник в соцсетях. - Но дорожники работают в тандеме с метеорологами – следят за переменчивой погодой и при необходимости готовы оперативно переоборудовать технику.

Запас реагентов для обработки дорог и тротуаров, по словам Дмитрия Денисова, сформирован. Закуплено 20 тысяч тонн противогололедной смеси.

Как обычно этой зимой упор будут делать на очистке тех улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов, подъездов к больницам, школам и детским садам.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Владимир Кравчук
Опубликовано: 04.10.2022 13:16 2 814
Тэги: городской голова калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как выбрать электрогитару
На что обратить внимание при выборе детской обуви?
Йога дома с личным тренером

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru