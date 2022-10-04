Какие улицы отремонтируют в Калуге в 2023 году

В понедельник, 3 октября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

По нацпроекту отремонтируют пять дорог

В 2023 году в Калуге в нацпроект «Безопасные качественные дороги» попали пять дорог. Правда, улицу и площадь Привокзальную отремонтируют уже в 2022-ом. На данный момент там обновляют тротуару, укладывают новую плитку.

По словам первого заместителя городского головы – начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, оставшиеся объекты капитально отремонтируют в будущем году.

На улицах Кирпичный завод МПС и Мельничной отсутствую тротуары. Также отремонтируют улицу Гвардейскую. Там нужно будет заменить плитку.

Калужане спрашивают. Привлекать злодеев к ответственности

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, большое количество горожан жаловались на фиктивном подписании акта промывки и опрессовки отопительных систем в многоквартирных домах.

- Надо, конечно, с этим всем порядок наводить, - отметил Дмитрий Денисов. – Собственники домов должны быть в курсе, когда будут проходить все эти обязательные регламентные работы. Если управляющая компания что-то недоделывает или недостаточно качественно относится к исполнению своих обязанностей, то выход здесь только один – ее надо менять.

Наталья Французова проживает в аварийном доме по переулку Линейному, 8, на втором этаже. Калужанка попросила Дмитрия Денисова помочь с исправлением ситуации с протеканием крыши. По словам Натальи, она уже не знает, куда ей обращаться, никому до жителей дома нет дела.

Уже после обеда по этому адресу выехала аварийная бригада.

Дмитрий Бедров обратил внимание на то, что на улице Кутузова, возле лицея N9, установили леерное ограждение, но не везде. Как пишет калужанин, осталась пара мест без него - там мгновенно изрыли весь газон автомобилисты.

- Уверен, что на этом участке сметной документацией не предусмотрена была установка леерного ограждения, - сказал Дмитрий Денисов. – Здесь нужно тех злодеев, которые паркуются на газоне, привлекать к ответственности. Мы не можем везде в городе устанавливать леерное ограждение. Оно устанавливается исключительно, где сосредоточены наши школы и детские сады.

Семейное благополучие

Несмотря на снижение численности детей-сирот в Калуге, число детей, нуждающихся в помощи государства, не уменьшается. За 8 месяцев 2022 года в организации выявлено 6 новорожденных, от которых отказались родители. В центр содействия семейного воспитания имени Попова поступил 21 ребенок. С начала года в калужский дом ребенка поступило 57 несовершеннолетних детей, 21 из них по заявлению родителей.

Ограничили в родительских правах 7 семей, где воспитываются 12 детей. 14 родителей лишили родительских прав. На усыновление передано 7 несовершеннолетних.

Миграционные проблемы также влияют на положение дел. Среди родителей-отказников есть граждане СНГ, в основном из Узбекистана и Таджикистана. Проблемы с миграционной службой и нерешенные вопросы проживания родителей на территории РФ отражаются на статистике.

Статистика говорит не столько о масштабах семейного неблагополучия, сколько о планомерной и направленной семейной политике и работе с целью сохранения семей.

— На протяжении 3 лет не было ни одного случая изъятия из семей детей из-за реальной угрозы ребенку, - отметил заведующий отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимир Маймусов. - Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу реализует не только надзорные функции, но и помогает родителям, готовым исправить кризисное положение в семье. С семьями проводятся профилактические беседы и консультирование.

- Здесь очень важно давать пояснения, - сказал Дмитрий Денисов. – Надзор и профилактика стали более эффективными. Поэтому показатели стали более приближенными к реальным положениям дел в калужских семьях. И еще. Уважаемые калужане, если вы наблюдаете в своей повседневной жизни безобразия, не надо стесняться. Нужно заявить и проинформировать органы местного самоуправления, чтобы вовремя отреагировать и спасти даже иногда судьбу маленького калужанина. Нельзя быть равнодушными.

Проверка техники

Уже после планерки городской голова Дмитрий Денисов проверил готовность МБУ «СМЭУ», которое отвечает за уборку большей части улиц Калуги, к работе в зимних условиях. Он пришел к выводу, что техника этого муниципального предприятия в хорошем состоянии.

- Переоборудовать машины под зимний период пока рано: на улицах Калуги ещё много осенней работы, — написал градоначальник в соцсетях. - Но дорожники работают в тандеме с метеорологами – следят за переменчивой погодой и при необходимости готовы оперативно переоборудовать технику.

Запас реагентов для обработки дорог и тротуаров, по словам Дмитрия Денисова, сформирован. Закуплено 20 тысяч тонн противогололедной смеси.

Как обычно этой зимой упор будут делать на очистке тех улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов, подъездов к больницам, школам и детским садам.

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