Боевой офицер из Калуги и актер Сергей Паршаков: «Синдром войны – это мина замедленного действия»

Лицо калужанина Сергея Паршакова знакомо всей России. Он засветился в таких популярных сериалах, как «След», «Лесник», «Бомбила», «Три вокзала» и других. Недавно начались съемки фильма «Моя мама – шпион» с Ириной Пеговой, в которых принял участие и он.

По словам самого актера, он исполняет роль отморозка. В соцсетях под видео с отрывком из этой картины он назвал себя терминатором. У мужчины, действительно, угрожающая внешность. Он часто играет бандитов. И это никак не вяжется со стихами без имени автора на его странице в интернете.

О стихах, войне, в которой принимал участие калужанин, контузии и многом другом мы и поговорили с нашим земляком.

От кукольного театра до спецназа

- Сергей, говорят, вы стихи пишете?

- Раньше писал. Даже на гитаре одно время играл и песни сочинял.

- Это в подростковом возрасте или позже?

- В молодости. Я учился играть на гитаре, играл в группе. Моя мама творческий человек. Она работала заместителем директора Дома культуры в Новом Уренгое. Там проводились все новогодние утренники, все концерты, звезды туда приезжали. Валерий Леонтьев несколько раз был. Они с моей мамой чуть ли не дружили.

Наверное, мне и в кино стало гораздо проще работать, потому что я играл в кукольном театре в детстве, когда мне было лет шесть – семь. Также был ведущим концертов и в КВН участвовал. Много чего было. Я по жизни с творчеством рука об руку иду.

Кроме творчества занимался спортом. Стал мастером спорта по единоборствам – кикбоксингу, рукопашному бою. Однажды я поехал выступать на турнир России по кикбоксингу в Кисловодск и занял второе место. В это же время меня пригласил к себе на обучение Магомед-Герей Сукиев. Учиться у такого знаменитого мастера было моей давней мечтой, и я с радостью согласился. Приехал в Ингушетию. Решение оказалось судьбоносным, именно в это время разразился Осетино-Ингушский конфликт 1992 года.

На тот момент мне шел 18-й год. Выехать из страны я не смог из-за развернувшихся боевых действий. Герей добился разрешения на службу для меня и забрал к себе в армию. Без службы я бы не выжил, потому что там давали продуктовый паек, одежду и, конечно же, оружие. Он в это время укомплектовывал и тренировал подразделение спецназа. Вообще, много сделал для Ингушетии, например, придумал ингушский флаг и создал первый ОМОН Республики Ингушетия.

- А где вы воевали?

- Северо-Кавказский федеральный округ. На тот момент я был инструктором отряда специального назначения Ингушетии «Беркут». Это было еще до Чечни. Сначала Осетино-Ингушский конфликт, потом начались волнения в Чечне. Я к тому моменту был в отряде специального назначения и занимался охраной президента Ингушетии Аушева.

- Вам понравилось воевать, поэтому вы остались?

- Когда все только начиналось в 1992 году, я был мальчишкой, 17 лет. Когда ты рядом с такими мужественными, храбрыми, сильными мужчинами, тебе есть к чему тянуться, на кого равняться. Теперь эти люди стали легендами, а я знал их лично.

Потом, я был зависим, у меня не было выбора. Плюс те факты, которые мне были известны о зверствах, которые там творились… я не мог оставаться равнодушным. Тем более, когда об этом говорят все твои старшие товарищи, которые мудрее тебя. Это и повлияло на меня. И я ушел полностью с головой в эту войну.

Через много лет я встретил человека, с которым воевал по разные стороны. Мы сидели, разговаривали и даже смеялись, вспоминая войну.

Так получилось, что мы стреляли почти в одно и тоже время в сторону друг друга. И он мне рассказал свою правду, а я ему свою. Сейчас, спустя годы, я прекрасно понимаю, что это две разные стороны одной медали.

Пришел, увидел, победил

- Сергей, как вы попали в Калугу?

- Я получил ранение и меня отпустили в отпуск. Здесь я был проездом. Забежал в магазин, пока ждал поезда, и познакомился со своей будущей женой. Тут и остался на месяц отпуска.

- Она работала продавцом?

- Главным бухгалтером. Это мама моего сына. Он уже взрослый мужчина. Потом я уехал дальше воевать, редко, но приезжал в отпуск.

-Когда закончилась ваша служба?

- Сын родился в 1994, как раз где-то в конце 1994 в начале 1995-го я уволился из армии и приехал в Калугу на ПМЖ.

- Как вы себя чувствовали после войны?

- Были моменты, когда меня крыло. Такое состояние транса, когда ты продолжаешь воевать. Я ползал по полу и орал: «К окну не подходить, сейчас прикрываем…» и все в таком роде.

Мой сосед был военным медиком. Он узнал об этом и порекомендовал мне обратиться в реабилитационный центр. Там я прошел лечение и привел голову в порядок.

Я не бухал, как многие другие. С алкоголем никогда не дружил и не прятался за него от реальной жизни. После реабилитации жизнь заиграла новыми красками. И еще мне помог спорт. Так что, жаловаться не на что.

- Часто вспоминаете о войне?

- Здесь кто к чему привязывается. Хочется пострадать, мы лезем в воспоминания. Считаю, что страдания – это привычка. И просто понял, что никому это не нужно, да и мне не нужно. Сейчас я живу настоящим.

Из спецназа в кино

- Как сложилась дальше ваша жизнь?

- Я работал тренером по единоборствам. У меня было несколько залов в Калуге. Я воспитал много чемпионов города и России. Также работал инструктором по рукопашному бою, по боевой подготовке силовых структур.

- А как попал в кино?

- Мои друзья - каскадеры из Обнинска - пригласили поработать консультантом режиссера.

Они снимали фильм с боевыми сценами. Я должен был объяснить, как группы выходят, как работают в парах. Во время съемок заболел один из ведущих актеров. У него была какая-то травма. И меня поставили на замену.

- Это что за фильм был?

- По-моему, «Криминальные обстоятельства». Там тогда Миша Ефремов, Ваня Охлобыстин снимались, Юля Ковальчук. Там я играл и бандита, и командира спецназа, и еще кого-то. Просто командир спецназа в маске был, поэтому получилось в нескольких ролях снятся, зрители ничего не заметили.

- Это в каком году было?

-Ой, я сейчас уже даже не скажу. Может быть 2008. Я успел забыть. И с этого момента друзья сказали, что мне надо учиться. Они считали, что у меня неплохо получалось, но будет еще лучше.

И я начал с каскадерами трюки выполнять, мне, конечно, всегда «везло», поэтому я периодически в больницу попадал. То ногу сломаю при прыжке с четвертого этажа, то еще что-нибудь.

В 2010-2011 году я уже закончил заочную двухгодичную школу актерского мастерства. Это ИТИК им. П.М. Ершова. Учился у Новикова Владимира Васильевича. Он снимался в фильме «Государственная граница». Очень известный актер был в Советское время.

Потом попал в проект сериала «След», «Лесник» и так далее. У меня за спиной уже фильмов 30.

Прошлое не отпускает

- Какую роль вы бы хотели исполнить?

- Военного в трагическом фильме. У меня с одной знакомой, режиссером и сценаристом, был проект «Война глазами женщины». Мы вместе писали сценарий. Успели написать проект к четырем фильмам, пятый не закончили.

Один фильм был про Чечню, где я должен был исполнить одну из главных ролей – офицера спецназа. И все актеры должны были быть живыми ветеранами войны, чтобы не надо было отыгрывать, чтобы люди были такими, какие они есть.

Но мы с моей компаньонкой в какой-то момент разошлись во мнениях и не закончили проект. Зато в это дело я вложил всю душу, не спал до четырех – до пяти утра, когда мы писали сценарии, обменивались мыслями, скидывали друг другу и т.д.

- Расскажите вкратце о сюжете этого фильма?

- Вкратце, это история про молодого человека, который работает в ЧОПе. Он приходит однажды в парикмахерскую, а там сидит молодой чеченец и смотрит видео, где нашим пацанам режут головы.

ЧОПовец говорит ему: «Убери». Чеченец ответил: «Хочу смотрю». Они начинают драться, и чеченец погибает. ЧОПовца забирают на допрос. И парень рассказывает следователю историю о том, как он попал в Чечню, как его отряд попал в засаду и всех казнят, отрезая головы, а его одного оставляют в живых.

Это должен был быть фильм о том, что те, кто оттуда вернулся – это мины замедленного действия. Мы хотели снять кино именно о том, как живут люди, которые пережив плен, пытки, казни и все остальное, вернулись сюда.

Далее по сценарию ЧОПовец, воспоминаят о том, как его вызволяют из плена, отключается от реальности, уходит в себя, перестает разговаривать и реагировать. И психиатр предлагает инсценировать его похищение из плена, чтобы парень заново пережил эти эмоции и вернулся в настоящее.

- Какой фильм вам запомнился больше всего из тех, в которых вы снимались?

- Я как-то вернулся из Доминиканы и меня позвали в Брянскую область на съемки «Лесника». Мне дали комедийную роль Мити-дурачка.

У этого деревенского парня была девушка. Однажды он увидел, как на дискотеке к ней кадрятся мужчины и Митя из ревности начал гонять этих парней по всей деревне с дрыном.

Был забавный случай. Со мной в этой сцене снимался Григорий Сиятвинда, эфиоп. А я после отпуска, загорелый. И вот, во время сцены я его поднимаю и говорю: «Слышишь ты, черномазый, ты чё там…». А Гришка мне отвечает не по тексту: «Серег, погоди». Съемки останавливают, и он говорит: «Дай руку.». Я протянул свою руку, он приложил к своей, мы смотрим, а у него рука в два раза белее, чем у меня. Все заржали. И позже изменили мою реплику.

Такого было огромное количество. На съемках часто случаются комические ситуации.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.