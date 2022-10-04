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В Калужском парламенте прошла встреча с заместителем председателя Общественной палаты ДНР

Владимир Кравчук
Опубликовано: 04.10.2022 11:21 0 368
В Калужском парламенте прошла встреча с заместителем председателя Общественной палаты ДНР

В понедельник, 3 октября, в областном парламенте побывала заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина МАРТЬЯНОВА.

Эта хрупкая женщина совсем не ассоциируется с войной. Между тем, как отзываются о ней депутаты Законодательного собрания области Виталий Ковалев и Сослан Такаев, она своим примером вдохновляет многих мужчин. Постоянно бывая на передовой, в зонах обстрела, Екатерина привозит гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты участникам спецоперации и жителям Донбасса.

В каждом слове чувствуется огромная мощь уверенного и закаленного испытаниями человека. Она приехала выразить благодарность калужанам за поддержку и забрать партию снаряжения для бойцов, которую сформировали депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

- Сослан Такаев был у нас, мы вместе ездили в Мариуполь, посещали освобожденные города, общались с жителями, военнослужащими. К сожалению, сейчас ситуация еще сложнее – идут постоянные обстрелы. Каждый день погибают мирные жители и наши защитники. Сейчас мы все живем в напряженном состоянии, но мы уверены, что победим, - сказала Екатерина Мартьянова. - Наши люди с воодушевлением восприняли заявление Президента РФ Владимира Путина и подписание договоров о вступлении в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это праздник со слезами на глазах. Люди приходили, плакали, обнимали друг друга и говорили о том, что наконец-то дождались. Мы в России. Мы долго шли к этому. Киевские узурпаторы хотели нас сломить, но это им не удалось.

Калужская область одной из первых отправила гуманитарный груз в ЛНР. Там были продукты, которые развозили в Мариуполь, где по несколько недель не было еды.

- Калуга всегда с нами, мы дружим и будем продолжать дружить, помогать друг другу, - продолжила Мартьянова. - Донбасс – богатый, промышленный регион. До 2014 года он давал две трети бюджета Украины. Там живут шахтеры, металлурги. Мы никогда не протягивали просящую руку. Но сейчас наступили сложные времена. Приятно, что не нужно даже просить, наши друзья сами приходят и предлагают помощь. Мы уверены, что встанем на ноги и будем достойными партнерами – членами большой семьи - России. Сейчас бойцам на передовой нужны теплая одежда, термобелье, шапочки, носки, аптечки. Вижу, что вы по нашим запросам это проработали. Спасибо, - поблагодарила она депутатов.

Виталий Ковалёв в свою очередь подчеркнул: «Это – небольшой вклад от депутатов Законодательного собрания области. Сформировали 50 комплектов. И сегодня договорились о том, что в ближайшее время направим туда ещё спецавтомобиль. Там также будут вещи для военных – все, что необходимо на передовой».

- В Калужской области мы также снабжаем мобилизованных термобельем и самыми необходимыми вещами, – добавил Сослан Такаев.

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 04.10.2022 11:21 0 368
Тэги: законодательное собрание общество
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