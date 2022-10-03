Геннадий Новосельцев рассказал, как бюджетная политика страны будет противостоять современным вызовам

Сегодня в Совете Федерации РФ с участием регионов обсуждался проект федерального бюджета на 2023 и два последующих года. В слушаниях принял участие спикер парламента Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. Он рассказал, как бюджетная политика страны будет противостоять современным вызовам.

- Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко всегда очень внимательно относится к тому, что предлагают субъекты. Это особенно важно в текущей ситуации, чтобы сохранить социально-экономическую устойчивость и страны, и субъектов, - отметил Геннадий Новосельцев. - Еще в июне я озвучил на профильном комитете Совета Федерации РФ наши предложения о том, как обеспечить сбалансированность региональных бюджетов в условиях санкций. Сегодня представители ряда регионов нас поддержали. В частности речь шла о необходимости зачисления доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов РФ, а также об оказании дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета субъектам, имеющим статус «региона-донора».

Сегодня на слушаниях выступил губернатор области Владислав Шапша. Он обратился с просьбой поддержать регионы – доноры и частично компенсировать расходы по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Для того чтобы сохранить стабильный объем ввода жилья в областном центре, глава региона попросил содействия в строительстве новых очистных и нового водозабора в Калуге. Проекты оцениваются примерно в 30 млрд рублей.

В целом по оценке министра финансов РФ Антона Силуанова это самый сложный проект за все годы. В приоритете вместе с социальными обязательствами – боеготовность и безопасность страны, строительство инфраструктуры (в том числе дорожной), интеграция новых регионов: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Будут обеспечены все меры соцподдержки участников спецоперации, включая мобилизованных.

- На фактическую инфляцию 2022 года (12,4 процента) будут проиндексированы выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам и другим категориям граждан – всего 14 миллионов человек. Также будет проиндексирован маткапитал: на первого ребенка маткапитал в следующем году составит 589,6 тысяч рублей, на второго, если семья не получала на первого, - 779 тысяч, - продолжил Геннадий Новосельцев. - Более 3,5 триллионов рублей пойдут на поддержание нуждающихся семей с детьми. В следующем году будет индексация прожиточного минимума, и это позволит увеличить выплаты порядка 15 млн граждан. Прожиточный минимум составит 14375 рублей. Более 300 миллиардов рублей будут направлены на программу улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

Продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, создание новых мест в образовательных организациях, капремонт школ. На все эти цели средства выделены в полном объеме.

- Со следующего года начнется активное стимулирование производства критически значимой продукции, позволяющей обеспечить технологическую независимость государства. На реализацию этих задач предусматривается в трехлетке более 1 триллиона 700 млрд рублей, - подытожил спикер областного парламента.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.