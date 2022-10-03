Калуга Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Мобилизация История Калуги Статьи

Геннадий Новосельцев рассказал, как бюджетная политика страны будет противостоять современным вызовам

Владимир Кравчук
Опубликовано: 03.10.2022 16:00 0 418
Геннадий Новосельцев рассказал, как бюджетная политика страны будет противостоять современным вызовам

Сегодня в Совете Федерации РФ с участием регионов обсуждался проект федерального бюджета на 2023 и два последующих года. В слушаниях принял участие спикер парламента Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. Он рассказал, как бюджетная политика страны будет противостоять современным вызовам.

- Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко всегда очень внимательно относится к тому, что предлагают субъекты. Это особенно важно в текущей ситуации, чтобы сохранить социально-экономическую устойчивость и страны, и субъектов, - отметил Геннадий Новосельцев. - Еще в июне я озвучил на профильном комитете Совета Федерации РФ наши предложения о том, как обеспечить сбалансированность региональных бюджетов в условиях санкций. Сегодня представители ряда регионов нас поддержали. В частности речь шла о необходимости зачисления доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов РФ, а также об оказании дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета субъектам, имеющим статус «региона-донора».

Сегодня на слушаниях выступил губернатор области Владислав Шапша. Он обратился с просьбой поддержать регионы – доноры и частично компенсировать расходы по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Для того чтобы сохранить стабильный объем ввода жилья в областном центре, глава региона попросил содействия в строительстве новых очистных и нового водозабора в Калуге. Проекты оцениваются примерно в 30 млрд рублей.

В целом по оценке министра финансов РФ Антона Силуанова это самый сложный проект за все годы. В приоритете вместе с социальными обязательствами – боеготовность и безопасность страны, строительство инфраструктуры (в том числе дорожной), интеграция новых регионов: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Будут обеспечены все меры соцподдержки участников спецоперации, включая мобилизованных.

- На фактическую инфляцию 2022 года (12,4 процента) будут проиндексированы выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам и другим категориям граждан – всего 14 миллионов человек. Также будет проиндексирован маткапитал: на первого ребенка маткапитал в следующем году составит 589,6 тысяч рублей, на второго, если семья не получала на первого, - 779 тысяч, - продолжил Геннадий Новосельцев. - Более 3,5 триллионов рублей пойдут на поддержание нуждающихся семей с детьми. В следующем году будет индексация прожиточного минимума, и это позволит увеличить выплаты порядка 15 млн граждан. Прожиточный минимум составит 14375 рублей. Более 300 миллиардов рублей будут направлены на программу улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

Продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, создание новых мест в образовательных организациях, капремонт школ. На все эти цели средства выделены в полном объеме.

- Со следующего года начнется активное стимулирование производства критически значимой продукции, позволяющей обеспечить технологическую независимость государства. На реализацию этих задач предусматривается в трехлетке более 1 триллиона 700 млрд рублей, - подытожил спикер областного парламента.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Владимир Кравчук
Опубликовано: 03.10.2022 16:00 0 418
Тэги: законодательное собрание
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Корпоративные клиенты «Открытия» могут проводить больше транзакций
Калужская сбытовая компания восстановила работу «Личного кабинета клиента»
Коллектив ПАО «Калужская сбытовая компания» выражает соболезнования близким и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни заместителя Министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслана Маилова.
Соцопрос: две трети россиян на пенсии хотели бы продолжать работать
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Йога дома с личным тренером
На какую продукцию оформляется экспертное заключение Роспотребнадзора?
Круглосуточная доставка цветов как популярная услуга

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru