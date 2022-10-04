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Запускаем конкурс «Моя мечта» для маленьких и не очень калужан

Опубликовано: 04.10.2022 10:00 2 612
Запускаем конкурс «Моя мечта» для маленьких и не очень калужан

Уважаемые читатели!

Мы живём в бурное время, когда люди в повседневной суете часто забывают о том, что делает их людьми - человечность, милосердие, умение помочь другим людям, поддержать их в сложных ситуациях.

Мы запускаем конкурс с целью поддержки детей, которые достигли успехов в различных сферах деятельности - в учёбе, в рисовании, в музыке, в спорте - да в чём угодно, - но имеют ограниченные финансовые возможности для реализации своей мечты.

Присылайте свои истории, расскажите, кем вы мечтаете стать, когда вырастите - космонавтами, строителями, спортсменами, таксистами или программистами.

Пришлите презентацию или видеоролик того, что вы уже сделали на пути к своей мечте – и необязательно это должен быть рассказ о победах в конкурсах, олимпиадах или соревнованиях. Это может быть демонстрация чего-то, сделанного своими руками, или рассказ об этапах и трудностях, которые вы уже преодолели на пути к цели и как вам поможет в этом наш приз.

Автор лучшей истории получит от нашего партнера ноутбук Acer A317-53-58UL.

Победитель будет определяться в два этапа.

Сначала компетентное жюри отберет лучшие по их мнению работы, а затем стартует читательское голосование в наших группах в соцсетях ВК, Одноклассники и Телеграм, по суммарным результатам которого и будет определен победитель!

Надеемся, победа придаст вам новые силы и вдохновит на новые достижения, а ноутбук поможет вам в этом!

  • Возраст участников - от 5 до 18 лет.
  • Регион проживания – Калужская область.

Также есть дополнительное задание для наших читателей - оглянуться вокруг и посмотреть, не нужно ли кому-нибудь ваше внимание? И не обязательно это должен быть ноутбук. Иногда даже шоколадка или просто доброе слово могут придать сил человеку, упавшему духом!

Свои презентации и видеоролики просим присылать на е-мейл [email protected]

В случае, если размер файла превышает 10 мегабайт, просим вас залить ваши конкурсные работы на файлообменник и прислать ссылку для скачивания. В теме письма обязательно укажите "Моя мечта"

Сроки проведения:

  • до 12:00 31 октября - прием работ на конкурс
  • С 31 октября по 7 ноября - отбор работ членами жюри.
  • С 7 ноября по 12:00 14 ноября – читательское голосование
  • 15 ноября – подведение итогов и объявление победителей.

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Опубликовано: 04.10.2022 10:00 2 612
Тэги: конкурс
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