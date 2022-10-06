Режиссер новогодней сказки в калужской областной драме раскрыл секреты новой постановки

В среду, 5 октября, в Калуге отменили все массовые новогодние мероприятия и фейерверк. Но дети без праздника не останутся. Под Новый год калужский драмтеатр планирует устроить зрителям путешествие в «Королевство кривых зеркал». Сказку поставит актёр и режиссёр Игорь КУМИЦКИЙ.

В прошлом году его спектакль «По щучьему велению» с шикарными костюмами, декорациями, акробатическими номерами и спецэффектами так всем понравился, что на него по несколько раз ходили, и дети, и взрослые.

В этот раз Кумицкий перенёс на сцену «Королевство кривых зеркал». И он обещает, что это будет нечто невероятное! Яркие костюмы, меняющиеся места действия, исчезновения и превращения. Но лучше об этом расскажет сам режиссёр.

Без речёвок и девизов

- Игорь, почему для постановки ты выбрал именно «Королевство кривых зеркал»? Эту сказку редко ставят в театрах.

- Действительно, эта сказка нечасто украшает репертуар театров, тем не менее, мне она показалась симпатичной. Я предложил на выбор три сказки, и дирекция театра выбрала эту.

Среди трёх вариантов мне тоже было ближе «Королевство кривых зеркал». Может, потому что когда-то в детстве я играл в этой сказке. Это было давно. В пионерском театре «Салют».

Эта сказка, наверное, гимн моему детству, моей бабушке, которая меня ребенком привела в этот театр. Люблю эту сказку.

- А кого ты тогда в этой сказке играл?

- Короля... Йагупопа 77. Но мы работали по инсценировке самого автора Виталия ГУБАРЕВА. Теперь мне пришлось написать новую версию сказки. Но, безусловно, она будет по мотивам знаменитой повести.

- Долго писал инсценировку? Сколько времени у тебя ушло на неё?

- Начал в конце мая. Прочитал книгу, посмотрел фильм, прочитал несколько пьес... и начал писать свой вариант... закончил где-то в конце августа.

Все ткани уже закуплены, осталось воплотить фантазию художника в реальность.

- Ты вносил туда какие-то изменения, новые сюжетные линии? Будет ли она адаптирована под сегодняшний день?

- Конечно пришлось что-то немного поменять, что-то добавить, что-то сократить. Как все знают, главная героиня Оля - пионерка, и в повести очень много уделено этому внимания: пионерские песни, речёвки, девизы - пришлось это убрать.

И не потому, что не люблю это время... Я гордился тем, что я пионер. Просто в режиме сегодняшнего дня, я думаю, это будет отвлекать от главной темы и казаться немного наивным и смешным.

А в остальном сюжет и идея останутся те же. Я не люблю, когда уже написанные «нетленки» кто-то берёт и начинает переделывать, осовременивать, обставлять штуковинами сегодняшнего дня, ну, например лексикой или гаджетами и т.д.

Проще написать тогда что-то своё. Нет! У нас этого не будет. История, которую увидят калужане и гости города, могла произойти, когда угодно и где угодно... и 10, и 30, и 40 лет назад.

Сменить декорации за 40 секунд

- Когда вы начали подготовку к сказке в театре?

- Ещё летом. Художники рисовали эскизы. Аранжировщик уже в мае начал работать над саундами. Музыки много: песни, танцы, погони, музыкальное оформление....

Сразу после отпуска, в начале августа, мы со всеми цехами провели техсовет. Были приняты декорации, костюмы. Все эскизы передали заведующим цехов. И - в путь.

К середине августа уже было изготовлено покрытие сцены. В этом году декораторами вручную на половик было нанесено примерно 103 килограмма краски. Колдуем над спецэффектами: превращениями, исчезновениями, полётами и внезапными появлениями... Ведь сказка без чудес это не сказка!

Костюм Агудар уже почти готов.

- В сказке действие происходит в квартире Оли, в замке Короля, в замке Анидаг, в Башне смерти. С этим театр справится?

- Легко! Уже справился! Благодаря художнику-постановщику Людмиле НЕКРАСОВОЙ, с которой я отработал уже не одну сказку. Всё будет сделано так, что для смены локаций потребуется менее 40 секунд. Мы уже всё придумали, осталось только исполнить. Как говорил ФИЛЛИНИ: «Фильм сделан осталось только снять».

Здесь очень важно понимать, что и где будет, ещё во время написания инсценировки. Мне легче: все возможности театра я знаю, и пишу эпизоды, сцены с трюками, учитывая их.

Железная дисциплина

Сколько артистов будет занято в спектакле?

- Надо понимать, что в зимнем марафоне театра участвуют два состава артистов. То есть на одну роль назначены два, а то и три артиста. В одном составе у нас занято 28 человек. Значит, в обоих составах - в два раза больше, 56.

Зимой театр даёт примерно 50 представлений, и одному артисту будет трудно каждый день играть по три спектакля. Хотя я ещё застал время, когда зимние и весенние сказки игрались в одном составе.

Есть ещё одно «но». Новый год - это время, когда артисты могут подработать. И те, с кем я сотрудничаю, уже знают, что я всегда отпущу артиста, если ему надо, но, конечно, не в ущерб спектаклю.

Главное, чтобы был отрегулирован репетиционный процесс. Я - человек железной дисциплины.

Каждая деталь костюма тщательно продумывается.

- Расскажи про репетиции, наверное, они проходят весело?

- У меня да! Я счастливый человек, так как уже много лет занимаюсь только тем, что мне приносит удовольствие. В прошлом году «Емелю» мы репетировали в чудной атмосфере!

Я даю всем и себе возможность пофантазировать, похулиганить, попридумывать, поэкспериментировать, но всегда оставляю за собой последние десять дней, чтобы сложить спектакль уже в целую историю.

Не сюсюкаюсь с детьми

- В сказке главные герои – две девочки, спектакле будут задействованы дети?

- Да! На одной сцене с профессиональными артистами будет работать детский танцевальный коллектив. Главных героев (в одном из составах) также будут играть дети.

- Трудно работать с детьми?

- Наверное да, если думать об этом. Я очень много работал с детьми. Будь то концертная программа или спектакли, я не очень сюсюкаюсь с ними. Стараюсь говорить и ставить задачи, как взрослым. И им это нравится.

Здесь очень важно, чтобы ребенок понял, что его уважают, его слушают, советуются с ним. Изобразить это нельзя, иначе - фиаско. Дети сразу чувствуют обман. Всё надо делать искренне, неподдельно по «правдашнему».

А потом, знаете, как мне говорили мои педагоги: «Если вы на сцене, вы уже не дети, вы - артисты!» Но, безусловно, я всегда помню, что любая сцена — это место повышенной опасности.

Перед началом работы мы всегда всех детей инструктируем, показываем уязвимые места, опасные зоны, люки, ямы.

На время всех представлений театр им выделяет отдельные комнаты, где можно отдохнуть между сказками, перекусить, посмотреть телевизор. Мы стараемся сделать их прибывание на площадке комфортным.

В костюме Асырк буждет бархат, габардин и белестящая ткань.

Артистам изменят форму тела

- Ты всегда большое внимание уделяешь декорациям и костюмам. Раскрой тайну, что мы увидим в этом году?

- Вы увидите потрясающие костюмы по эскизам Оксаны БОГДАНОВИЧ. Мы придумали, что король Йагупоп 77 не просто попугай, а цирковой. Отсюда родилась идея всех жителей королевства сделать полуцирковыми героями.

Зрители увидят уникальные костюмы, необычные сочетания цветов и тканей. Нашими театральными мастерами уже изготовлено много головных уборов, украшений, красивой обуви, реквизита.

- Какой костюм самый сложный?

- Вот, честно могу сказать - все! В этом году все костюмы очень сложные, интересные, необычные. Много обьёмных деталей. Чтобы изменить форму тела артистам, наши художники изготовили множество накладок на колени, ноги, животы, спину.

Бывает, я захожу в цеха, а мастера смотрят на меня такими глазами! Я понимаю их: иногда они и сами не знают, как это изготовить... Но где те задачи, которые мы не выполняли?

Фантазируем, думаем. Всё будет сделано в срок.

- Ты сам появишься на сцене?

- В распределении ролей я есть, но на сцене меня не будет!

- Это как?

- В этой сказке я исполню маленькую роль волшебного зеркала в квартире у Оли, сквозь которое она и попадает в Королевство кривых зеркал. Вся моя роль будет записана и спроецирована на декорации. Так что в отличии от всех я её уже сыграл.

Пошивочному цеху предстоит сложная задача.

Праздник начнётся в фойе

- В какой стадии сейчас работа над сказкой?

- Музыка написана вся, потихоньку учим и записываем песни с артистами. Костюмы, думаю, на 50 % готовы. На этой неделе мы с хореографом начинаем ставить танцевальные номера, трюки.

- Сколько будет длиться спектакль?

- Сказка будет идти с антрактом: первое действие - 45 минут, второе - 40. Но это приблизительно: иногда реакция зрителя, смех, который артисты вынуждены пережидать, аплодисменты нарушают хронометраж.

- Новый год - это не просто сказка на сцене, атмосфера праздника обычно начинается в фойе. Готовите ли вы в там какое-то представление?

- Конечно же будет традиционное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

- Когда состоится премьера?

- По предварительным данным, 23 декабря, но о билетах зрителю, я уверен, надо подумать заранее.

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