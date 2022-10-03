Почему в Калуге никому нет дела до прохудившихся крыш

После публикации материала о многострадальном доме по улице Баррикад, 137, где на протяжении нескольких лет течет крыша над квартирами пятого этажа, в комментариях в нашем телеграм-канале люди стали оставлять множество сообщений об аналогичной проблеме и по другим адресам в городе.

Шокировало количество обратившихся к нам жителей дома № 40 по улице Мичурина, к которым мы, чтобы оценить масштабы проблемы, приехали лично.

Всё сделаем

Крыша многоквартирного дома, по словам жительницы Веры ДЕНИСОВОЙ, течет не первый год. Калужанка ведет нас к себе в квартиру, попутно показывая разрушительные последствия прошлой зимы. По стенам коридора пятого этажа отчетливо видны подтеки. А опасения вызывает состояние стены у электрического щитка.

Вера Платоновна уточняет: «Здесь ручьи стекали прямо в электрический щиток».

— В моей квартире первый раз с крыши потекло в марте 2018 года, – рассказывает Денисова. – Я написала заявление, что вода с крыши течет прямо на розетку в комнате. Дали ответ, что крышу починят во 2-3 квартале 2018 года. Но у меня все прекрасно слышно, надо мной никто по крыше не ходил, работы не вели. Знаю, что над квартирой соседки что-то ремонтировали. Но у меня без изменений. Все эти годы продолжало капать. В 2020-м году я писала жалобу вообще по свежим следам, когда дома тазики полные воды стояли.

А 1 февраля этого года так полилось, что мы с сыном только в 2 часа ночи выдохнули, когда закончили все вытирать и тазы расставлять. Сразу сели и на электронную почту ГЖИ давай писать. В управляющую компанию звонила, сказали: «Июнь-июль – сделаем». До сих пор не сделали, а уже сентябрь. Хотя кто-то приходил, сорвал замок двери выхода на крышу, но работы так и не начали.

Выход на крышу постоянно открыт, замки сорваны. По словам жителей, с крыши уже не раз прогоняли детей - учеников начальной школы.

К разговору присоединилась и Надежда Филипповна ПАНИНА. Она рассказала, что вода по трубе стекает до ее квартиры на третьем этаже.

— Я этой зимой пятилитровую бутылку ставила у трубы, – говорит пенсионерка. – Сливала несколько раз в день, и ночью постоянно вставала.

За домом с удивлением встречаем неубранные последствия летнего урагана.

Кровля подвала, видимо, повторяет специфику кровли самого дома.

Поток жалоб

Спустя несколько дней на наш телефон стали поступать звонки и сообщения от остальных жителей, все, как один, рассказывали историю провисших натяжных потолков и постоянной сырости. В итоге мы пообщались с жильцами восьми квартир дома № 40 по улице Мичурина.

Проблемы ни в одной из них до сих пор не устранены. Люди просто живут под потоками воды, и помощи не находят нигде.

– Я снимаю здесь квартиру. 23 января вода полилась неожиданно и в большом количестве, – говорит Студентка Анастасия АЗИЗОВА. – Я зашла домой, а у нас тут все капает, на полу вода, на подоконнике вода. Картина ужасная. Все в подтеках, все мокрое.

В потолке тоже вода. Боялась свет включать, вдруг замкнет что-то. Страшно. Я пришла, сразу стала все на видео снимать, чтобы не подумали, что это я сделала.

Дня через три к нам пришла комиссия, они начали смотреть, оценили ущерб. После этого тишина.

Мы два раза потолок сливали. Потом решили его полностью снять. Спишь – а на тебя капает. На пол капает. Вокруг все капает. Сыростью дышали, окна приходилось зимой нараспашку открывать.

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– Нас затопило в этом году сразу после зимы, когда была оттепель, – рассказывает жительница дома Татьяна Васильевна. – До сих пор, когда идет сильный дождь, у нас течет. Я периодически уезжаю на две недели, у меня больная мама в Брянской области. Приезжаю, и, если прошел дождь, то стена мокрая. Особенно в прихожей.

Течет везде, – говорит Татьяна Васильевна. – У меня панели, поэтому очень слышно, как капли капают. Затекает все регулярно в колонку, она у меня теперь не зажигается. На плиту газовую, на лампочки льется – везде, где вода находит место просочиться.

В прихожей раньше были обои, потом сняла все. Они отклеились и повисли. Сырость, плесневый запах по квартире. Невозможно находиться. Я писала в управляющую компанию, они мне дали ответ, что 2-3 квартал – и сделают, но вот заканчивается третий квартал – и ничего не сделано! Весной этого года даже с улицы было видно, что все кирпичи на внешней стороне дома были мокрые.

Молодая мама Анастасия ЦВЕТКОВА – еще одна калужанка, которая пострадала от потопов:

— Натяжной потолок за одну ночь на кухне провис практически наполовину из-за объема воды. Вызывали мастеров, слили воду. Стены возле окна до сих пор в плесени, не получается с ней бороться. Отошли все обои на кухне. В ванной также плесень. В квартире перегорела проводка, мы больше месяца жили без электричества.

Потолок на кухне Анастасии Цветковой принял на себя удар водной стихии.

На бесконечные звонки службы не реагировали никак в течение трех недель. Обратились в прокуратуру, пришел инспектор, рассчитал сумму ущерба. Из 38 тысяч рублей, обещанных к 30 марта, только 2 сентября перечислили 15 тысяч. Когда остальную сумму ждать – неизвестно.

Официально

После крика о помощи от калужан мы отправили запрос в управляющую компанию, чтобы узнать, когда люди смогут жить в сухой и теплой квартире? Когда смогут убрать подальше надоевшие за годы тазы?

— В управляющую компанию в 2021г. поступали обращения жителей дома № 40 по ул. Мичурина по протечке кровли. Текущий ремонт кровли был произведен, все протечки устранены. Однако в феврале 2022 года поступило 10 обращений граждан по вопросу протечек в период оттепели, они были взяты на контроль. В период таяния снега обслуживающей организацией регулярно производились работы по очистке кровли от снега и наледи.

Капитальный ремонт кровли на 2023 год не запланирован. Жителям дома предлагалось принять решение о включении работ по капитальному ремонту кровли в краткосрочную программу, решение не было принято.

Работы по текущему ремонту кровли запланированы на октябрь 2022 года. Подрядная организация определена, готовится сметная документация.

Электрическая проводка в доме находятся в исправном состоянии, проведена ревизия электрического щита.

Напоминаем, органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений данного дома. Вопросы по принятию решений необходимости проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома относятся к компетенции общего собрания собственников. При предоставлении протокола решения, управляющая организация организует выполнение работ. Председателя совета дома по данному адресу нет.

Выводы

Чтобы добиться капремонта крыши, жильцам надо провести общее собрание или хотя бы выбрать председателя, который контактировал бы напрямую с УК.

По-прежнему непонятно, какие именно работы проводила УК. Многие жильцы говорят, что их и вовсе не было. Выяснить, за кем правда и разобраться, в чем загвоздки, можно было бы после ответа ГЖИ, но на два запроса от нашей редакции они так и не ответили.

Стоит отметить, что ранее ГЖИ всегда охотно шла навстречу и подробно комментировала спорные моменты между собственниками и управляющей компанией. Чаще мы не могли добиться ответа от самих управляющих компаний, например, по-прежнему нашу редакцию игнорирует УК «Забота плюс».

Будем надеяться, что пусть даже запоздалый, но ответ от ГЖИ мы получим. Но и этого будет мало. Разобраться в причине проблемы – не значит, оперативно решить ее. Что сейчас делать жильцам, брошенным на произвол судьбы в преддверии стремительно приближающейся зимы, совершенно непонятно.

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