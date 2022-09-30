История одного экспоната: загадочную саблю ученики откопали в Калуге на площади Старый Торг в середине ХХ века

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Самым загадочным предметом в коллекции оружия Калужского объединенного музея-заповедника является сабля, связанная с именем польского короля Стефана БАТОРИЯ, который был коронован 1 мая 1576 года.

Спрятана под землёй

По имеющимся в музее сведениям, в Калуге, в 1915 году находился предмет, принадлежавший Стефану Батория, из коллекции Юлиана УРСЫН-НЕМЦЕВИЧА.

Во время первой мировой войны, спасая ценности от немцев, потомки Немцевича вывезли их из родового имения Скоки, что недалеко от Бреста, под Калугу.

Однако, после революции, сабли в калужском музее не оказалось. Это известно из сохранившейся учётной документации, в том числе довоенных списков поступления предметов и инвентарных книг. Никакого упоминания о сабле нет и в путеводителе по музею 1929 года.

Но в 1950 году в музей была доставлена сабля, на клинке которой значилось имя Батория и стояла дата – 1575 г.

Она поступила 11 декабря от учащихся ПЕТРУНИНА и КИРЕЙ, которые обнаружили её во дворе отдела кинофикации, в земле, на глубине одного метра.

В то время отдел кинофикации областного управления культуры располагался на площади Ленина в доме № 4 (ныне - площадь Старый торг, 4). А до революции это здание занимала Калужская духовная семинария.

Возможно, это и была та самая сабля, которая когда-то хранилась в коллекции Немцевича, но вместо музея попала в руки частному лицу и оказалась спрятана под землей до благоприятного момента, который, по всей видимости, так и не наступил.

Это предположение основывалось, главным образом, на том, что это - единственный из находящихся в поле зрения сотрудников музея образцов клинкового оружия, который имеет отношение к имени Батория.

Стефан Баторий скончался 12 декабря 1586 года, в возрасте 53 лет в Гродно (в те времена это было Великое Княжество Литовское).

Выгравированы надписи

Клинок найденной сабли небольшой кривизны с двумя долами. В нижней части - двузезвейный. Подобной формы клинки польских сабель относят к XVII в.

Рукоять - костяная с замыкающей её передней дужкой, переходящей в крестовину с колечками на концах и овальным отверстием в центре. Защитные элементы выполнены из жёлтого металла, на котором сохранились следы серебрения.

Планка спинки рукояти и навершие – утрачены. Костяная рукоять с каждой стороны была украшена тремя камнями голубоватого цвета разного размера (сохранился один из них). Такого типа эфесы (рукояти) использовались в польских гусарских саблях второй половины XVII века.

На клинке сабли выбито клеймо «IPZD», которое встречается на польских саблях первой половины XVII в.

Помимо этого, клинок сабли практически весь покрыт «владельческими» гравированными надписями.

Первой по хронологии, является выгравированное имя Стефана Батории: «Stephan Batorey / 1575/ Rex Polonia» (Стефан Баторий/ 1575 / король Польши).

Далее, по разным сторонам клинка, идут надписи и рисунки гербов, относящиеся к канцлеру и коронному гетману Яну ЗАМОЙСКОМУ (1541 – 1605 гг.), великому гетману Литовскому Яну ХОДКЕВИЧУ (1560 – 1621 гг.), Александру ОГИНСКОМУ (около 1585 – 1667 гг.), королю Польши Яну СОБЕССКОМУ (1624 – 1696 гг.).

Кроме того, с левой стороны у пяты, вдоль лезвия стоит дата: «AD 1622».

Старинная сабля подбросила множество загадок калужским историкам.

Дань уважения

- Эта сабля, происходящая, предположительно, из коллекции Немцевича, по имеющимся на клинке надписям гипотетически могла быть принята за саблю, принадлежавшую польскому королю Стефану Баторию, - говорит генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Вместе с тем, она имеет не характерную для XVI в. форму эфеса (рукояти) и клеймо, которое, использовалось в первой половине XVII в.

По своему типу предмет близок к гусарским саблям, которые были распространены в Польше к середине XVII в.

Это явное противоречие между формой и содержанием позволяет сделать вывод, что в музее храниться сабля, не принадлежавшая лично Стефану Баторию, а так называемая Баторовка – сабля, в оформлении которой, отдавалась дань уважения Баторию, его сподвижникам и последователям.

Кому принадлежала сабля

- Дата - 1622 год, стоящая на сабле, указывает нам на реальное время создания клинка, - поясняет Виталий Анатольевич. - При этом, из выгравированного на нём списка польских деятелей, наиболее вероятным владельцем сабли мог быть Александр Огинский – отличившийся при осаде Смоленска в 1611 году и в битве под Хотином в 1621 году, впоследствии ставший каштеляном Трокским.

На это косвенным образом указывает то, что только его имя на клинке дано без указания социального статуса, который, к тому же, был ниже, чем у обозначенных персон.

Вместо этого, имеется надпись «P[r]o et focis», которая представляет собой неполную латинскую фразу «Pro aris et focis» – «За алтари и очаги», и может трактоваться как девиз Огинского.

Кроме того, имя и следующие за ним латинские слова выполнены не таким, как у остальных, шрифтом и более тщательно.

Гусарская сабля, вероятно, использовалась и после смерти предполагаемого владельца. Тогда к клинку могли быть добавлены надписи, в том числе о короле Яне Собесском, а эфес (рукоять), вероятно, был изменен.

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