Единые учебники появятся в школах Калужской области в следующем учебном году

В субботу, 24 сентября президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон об образовании. В дополнении говорится о введении единых общеобразовательных программ в школах, а также о полномочиях Минпросвещения РФ на разработку пособий для учебных заведений.

В Госдуме прокомментировали такое решение желанием задать планку, ниже которой нельзя давать знания ученику.

Эти программы будут разработаны и утверждены до 1 января 2023 года, а уже с 1 сентября школьники по всей стране приступят к обучению по ним.

Особое внимание Минспросвещения уделит проработке программ по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру для начальных классов.

Для средних и старших классов проработают программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Историческая правда

Новость о предстоящих изменениях по нашей просьбе прокомментировал заслуженный учитель России, почётный работник среднего профессионального образования, кандидат педагогических наук Сергей ФАДЕЕВ.

— Я всю жизнь проработал в образовании и проблемы школы знаю очень хорошо.

Касаемо вашего вопроса о введении единых учебников отвечу следующее.

Думаю, все согласны, что история у нас одна. Государство у нас единое, как обычаи и традиции. Русский язык – единый для всех нас. И история у всех нас одна, другой быть не может.

Какая может быть вторая историческая правда, например, на события 1 242 года, когда Александр Невский разбил немецких рыцарей? Кто еще может как-то иначе излагать эти исторические события? Какая может быть другая правда на события 1 380 года, когда князь московский Дмитрий поехал на Куликово поле?

А появилось у нас множество учебников по истории, географии, русскому языку из-за того, что ранее мы переняли европейскую систему образования для школы. Сейчас практически каждая школа имеет свою программу, даже каждый учитель преподает по-своему, дошло до того, что каждая школа соревнуется, у кого программа лучше.

В одной школе один учебник по истории – значит, у них одна правда, а у другой школы – другой учебник по истории, значит, у них другая правда? Этого быть не должно! Это противоестественно нашей культуре, противоречит исторической справедливости.

В школах России должен быть один учебник и одна историческая правда, – уверен Сергей Алексеевич.

А что на практике?

Мы задались вопросом, а как именно будут осуществлять переход на новые программы в школах Калужской области, не станет ли отсутствие вариативности помехой для получения глубоких знаний?

За комментарием и разъяснениями мы обратились непосредственно к тем, кто и будет реализовывать нововведения в нашем регионе.

— Эта инициатива продолжает процесс по созданию в системе образования России единого образовательного пространства с едиными требованиями и критериями, – поясняет помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ. – Это создание стандарта качества образования, который будет необходимо достичь во время обучения во всех школах России.

Министерство просвещения наделяется правом формирования авторских коллективов учебников для школ. Создание учебной литературы тоже должно быть организовано по централизованному принципу. Учебник должен полностью соответствовать требованиям федерального стандарта. Этот процесс будет контролировать Минпросвещения. В этом смысле данная мера полностью отвечает заданным целям.

Процесс внедрения учебников из обновленного федерального перечня будет реализован в соответствии с федеральными рекомендациями. Ожидаем, что процесс будет поэтапным.

Федеральный перечень учебников корректируется. Возможно, что по каждому предмету будет одна линия учебников. Это не повлияет на вариативность образования, поскольку федеральный стандарт подробно прописывает по каждому предмету результаты обучения и не стесняет педагога в выборе методических материалов.

Что говорят учителя

Конечно, мы спросили и мнение наших учителей о предстоящих изменениях.

— Без сомнения, вариативность — это возможность реализовать нужные задачи с помощью разных инструментов – учебников, – говорит учитель русского языка и литературы СОШ № 2 города Калуги Дарья АЛИМОВА. – Но и в единообразии есть достоинства — это то, что все уроки по предмету проходят в одном режиме, поэтому, например, когда ребенок переходит из одной школы в другую, он продолжает изучать примерно те же темы, по единой программе. А при подготовке к уроку, конечно, мы не берём информацию только из одного источника, всегда используем разные.

Из ответов наших спикеров видим, что, в целом, переход на новые образовательные стандарты был ожидаемым и последовательным в рамках предыдущих изменений. Другой вопрос, удастся ли Минпросвещению собрать такой штат авторов, который действительно сможет создать безукоризненно грамотные учебники, способные дать детям полный объем необходимых знаний?

Ответ узнаем уже в следующем году.

Обратная связь

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к новости о разработке единых учебников? Пишите на нашу почту: [email protected]/kaluga.ru

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.