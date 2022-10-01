Чего в Калуге больше: проблемных перекрестков или проблемных водителей

В начале сентября в Калуге на перекрестке улиц Рылеева и Огарева произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Грейт Вол» сбил женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

К сожалению, аварии на этом перекрестке происходят нередко. А последнее ДТП, как видим, и вовсе привело к трагедии.

Не меньше беспокойства калужан вызывает и перекресток Рылеева–Суворова. Этим летом там произошло ДТП, из-за которого было затруднено движение на Рылеева. Пробка растянулась от улицы Труда до Суворова.

А весной на этом же перекрестке столкнулись «Газель» и «Ауди А5». Причина – водитель «Газели» вылетел на перекресток на красный свет и столкнулся с иномаркой.

Мы обратились в управление МВД России по городу Калуге, сделав запрос о статистике аварийности на этих перекрестках и способах сократить случаи ДТП на этом участке. И на днях получили такой ответ.

Неконцентрированные места

— Местами концентрации ДТП (аварийно-опасный участок) перекрестки улиц Рылеева – Суворова, Рылеева – Огарева не являются, – сообщают в пресс-службе городского ГИБДД. – Для справки: местом концентрации ДТП является участок дороги в населенном пункте, пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло 3 и более ДТП одного вида, например, наезд на пешехода, или 5 и более ДТП независимо от их вида, например, наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание и т.д., в результате которых ранены или погибли люди.

Как показывает практика, значительное снижение количества дорожно-транспортных происшествий наблюдается в местах установки комплексов средств фото-видеофиксаций, – продолжают в ГИБДД. – Таким образом, установка указанных комплексов на данных перекрестках поможет снизить число ДТП.

На наш взгляд, установка дополнительных дорожных знаков или изменения направлений движения кардинально повлиять на снижение аварийности не смогут, – говорят в заключение в дорожной полиции.

Перекресток улиц Рылеева и Суворова неизменно попадает в сводки ДТП нашего города.

Статистика

По данным ГИБДД, за 12 месяцев 2021 года на перекрестке улиц Рылеева и Суворова города Калуги зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП), в результате которого 2 человека пострадали, и 4 ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Виды ДТП — это 5 столкновений.

С начала 2022 года здесь произошло 2 ДТП, в результате которых 2 человека пострадали, и 4 ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Виды ДТП — это 5 столкновений и 1 наезд на пешехода. Основные причины ДТП – проезд на запрещающий сигнал светофора и неправильный выбор дистанции.

По итогам 2021 года на перекрестке улиц Рылеева и Огарева города Калуги зарегистрировано 1 ДТП, в результате которого погиб 1 человек, и 7 ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Виды ДТП – 7 столкновений и 1 наезд на пешехода.

С начала 2022 года на данном перекрестке зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 3 пострадали, и 4 ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Виды ДТП – 3 наезда на пешехода и 4 столкновения.

Основные причины ДТП на перекрестке улиц Рылеева и Огарева — непредставление преимущества в движении пешеходам, невыполнение требования уступить дорогу транспортным средствам, пользующимися преимуществом и неправильный выбор дистанции.

Наш опрос

Мы поинтересовались у калужан, были ли они свидетелями аварийных ситуаций на этих перекрестках, и считают ли они их проблемными в принципе? Если да, то что, по их мнению, поможет сократить количество аварий?

Водитель Константин ПРОШИН:

— Сам в аварийные ситуации здесь не попадал. Если говорить о перекрестке Рылеева – Суворова, то регулярно наблюдал там ДТП. Вызваны они чаще тем, что водители просто невнимательны или превысили скоростной режим. Сам перекресток нареканий не вызывает, регулируется светофором.

Что касается перекрестка Рылеева – Огарева. Лично я там аварий не видел, но могу допустить сложность в выезде с улицы Огарева на Рылеева. Проблема только в том, что перекресток нерегулируемый. Въезжающим на Рылеева нужно пропустить поток, который едет достаточно быстро, причем кто-то регулярно перестраивается. Пересекать улицу Рылеева еще сложнее. Поток машин идет в три ряда.

Если поставить там светофор, сделать перекресток регулируемым, то возникнет проблема с трафиком, просто все встанут в пробке. Здесь решения проблемы пока не вижу, – заключил Константин.

Пешеход Марина МАЗАНОВА:

— Об этих перекрестках можно сказать одно: от улицы Труда все идут на разгон, не думая о том, что впереди пешеходные переходы. Думаю, на обоих перекрестках нужны камеры, возможно, и лежачие полицейские.

Перекресток улиц Рылеева и Огарева пешеходы переходят с особой осторожностью.

Судя по многочисленным комментариям калужан на нашем сайте, вся улица Рылеева – это сплошной гоночная трасса, в том числе в светлое время суток.

— Этот перекресток особенный, – пишет sozimov2016. – Это второй проезд через центр города наравне с улицей Московской. И основной для проезда с Кубяки на Правый берег. Конкретно этот перекресток запомнился тем, что очень много лихих, проезжающих этот перекрёсток с перестроением.

Решение: за 20 метров до перекрёстка нанести сплошную разметку по полосам движения и повесить камеры, – считает калужанин. – А дальше месяцев 6 жёстко штрафовать за нарушения фактической скорости 50 км/ч (30+20), и запрещенные перестроения между рядами.

— Светофор на перекрестке улиц Рылеева – Огарева надо ставить, – уверен читатель VGA. – В этом месте переходить опасаюсь. Водители с Огарева налево поворачивают, а голова у них повернута направо. Пешеходов они не видят. А те, что по Рылеева летят, норовят объехать тебя спереди или сзади. Рядов много, идешь – как в аркаду играешь. Только кончиться может плохо.

Уважаемые читатели, а вы были свидетелями аварийных ситуаций на указанных перекрестках? В чем видите решение проблемы? Пишите в комментариях!

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