Дмитрий Денисов рассказал, кого не мобилизуют и кто будет ремонтировать Синие мосты

В понедельник, 26 сентября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

О трагедии в Ижевске

В начале планерки Городской голова в первую очередь выразил соболезнования жителям Ижевска.

— Сегодня произошла большая трагедия в школе в Ижевске. От имени всех калужан выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Думаю, каждый калужанин сейчас испытывает те же чувства, что и я. Следственные органы теперь разбираются в произошедшем, изучают личность убийцы.

Хочу подчеркнуть, что все объекты образования в нашем регионе работают в штатном порядке, безопасность на них обеспечивается соответствии с законодательством, ни больше, ни меньше.

Экономия средств и перевыполнение плана

На повестке дня обсуждали вопрос об итогах реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калуге в 2022 году.

— Четвертый год в Калуге ведут ремонт дорог в рамках этой программы, – взял слово начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. – С 2019 по 2021 год отремонтировано 50 автомобильных дорог протяженностью 95 км. В нормативное состояние приведено покрытие на площади более 1 млн квадратных метров. Стоимость выполненных работ – 1 млрд 948 млн рублей.

В текущем году было предусмотрено финансирование в сумме 143 млн рублей. Отремонтировано 7 автомобильных дорог в рамках плана на год, а благодаря экономии средств, уже приступили к ремонту еще двух дорог из плана на следующий, 2023, год. Общая протяженность отремонтированных в этом году дорог составляет 5,5 км.

Помимо асфальтирования дорог, в этом году отремонтировали 14 980 квадратных метров тротуаров, заменили 268 люков, 14 дождеприемников, нанесли 2 км разметки.

Завершены работы по улицам Космонавта Комарова, Кутузова, Баррикад, Новорежской, Энергетиков, на переулке 2-м Тульском и площади Старый Торг.

При ремонте дорог в текущем году был выявлен брак на улице Новорежской и переулке Тульском общей площадью 1 720 квадратных метров. Брак подрядчик исправил за свой счет.

В 2022 году установлено 10 светофоров типа Т7, проекционное оборудование по 10 адресам, нанесена дорожная разметка на 51 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Основной целью проекта назвали обеспечение доли сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году. В Калуге этот показатель сейчас равен 77%.

Частичная мобилизация

Среди основных вопросов Дмитрий Денисов остановился и на частичной мобилизации. Городской голова уточнил, что за предыдущие дни на подготовку были отправлены две команды калужан.

— После объявления указа военный комиссариат оповестил граждан, сформировал две команды и отправил на обучение в пятницу, субботу и воскресенье, – доложил военный комиссар Андрей ИВАНОВ. – Работа идет планово. Пунктом отправки стал вокзал Калуга-2. Вчера состоялись торжественные проводы наших ребят. Люди настроены патриотично. Жалоб нет, есть персональные вопросы, которые решаем с каждым. Если людям нужны справки для выезда за рубеж, выдаем их по адресу улица Суворова, д. 117.

Хочу подчеркнуть, что отправляемые обеспечиваются горячим питанием, пребывают на сборы в Ногинский район. Место расположения находится в хорошем состоянии, там же регулярно находится и руководство.

Дмитрий Денисов особенно отметил, что сам лично общался с ребятами, которые по воле сердца, исходя из убеждений, а не из-под палки готовы защищать отечество и выполнять воинский приказ.

Военный комиссар сообщил, что в рамках усиления военного комиссариата муниципальные служащие также участвуют в оповещении граждан, также имеют право общаться с запасниками, приглашать в военкомат, сверять учетные данные.

План по мобилизации на Калугу, по словам городского головы, выдан небольшой, посильный. Требуются люди определенных военных специальностей, определенного возраста и с соответствующим показателем по здоровью.

Военный комиссар сделал особый акцент на том, что лица с категорией годности B, ограниченно годные к военной службе, призыву не подлежат. Студенты тоже не призываются из вузов, призывники, кто с 1 октября призываются в армию, тоже не попадают под мобилизацию.

— Я хочу отметить, что наши калужане с пониманием относятся к частичной мобилизации, они знают, что такое воинский долг, им близки чувства патриотизма, – подчеркнул Дмитрий Денисов.

Отопительный сезон

О том, как начался отопительный сезон и какие еще есть проблемы, городской голова поговорил с Александром Шпиренко.

— На территории города 125 котельных: 101 муниципальная и 24 ведомственных, – сказал начальник управления городского хозяйства. – В работе сейчас 124 котельных из 125. В лагере «Белка», по письму от руководства, котельная будет запущена 1 октября.

Из 2 219 многоквартирных домов отапливаются 2 184. В работе еще 35 домов. 9 из них отключены по причине прорывов на сетях после запуска отопления. Это дома по улицам Степана Разина, Суворова, Рылеева, В. Никитиной, Маршала Жукова и другим.

Работы по скорейшей подаче тепла идут непрерывно. При отсутствии отопления калужанам советуют обратиться в ГЖИ или управляющую компанию, можно позвонить в управление ЖКХ по телефонам: 70-11-40 или 70-11-39.

— Есть проблемы с городскими сетями теплоснабжения, – отметил Дмитрий Денисов. – Они находятся не в очень хорошем состоянии. Есть необходимость разработки комплексной программы замены подземных коммуникаций. Это 400 км тепловых сетей. Сейчас стоит задача подготовки проектной документации по ремонту тепловых сетей города. Нам нужно быть в первых рядах, чтобы получить федеральное финансирование.

Реконструкция Синих мостов

В Калуге прошло важное мероприятие – состоялись торги по поиску подрядчика на проведение работ, скоро начнется реконструкция транспортной развязки Синие мосты. Реконструкция самого путепровода.

— В торгах участвовали три огранизации подрядчика, по результатам торгов одну заявку отклонили по причине отсутствия надлежащего опыта, – сказал начальник управления капитального строительства Виталий ЛЕОНОВ. – Две допущены. Выбрана заявка, которая дала снижение на 11 процентов от начальной цены торгов. Годовой оборот этой организации 5 миллиардов. Все ее проекты на федеральном уровне закончены раньше срока. Она и признана победителем торгов. Заключить муниципальный контракт рассчитываем в первой декаде декабря. И приступим к работам в соответствии с графиком.

— Там проходит очень много различных сетей, вот почему особенно важно сделать правильный старт в сотрудничестве с энергоснабжающими организациями, – подчеркнул Дмитрий Денисов. – Наша цель, чтобы автомобилистам и общественному транспорту создавать минимум проблем при проезде через этот участок. Акцентирую внимание, что это только первый этап реконструкции. В дальнейшем там появятся 4 полосы движения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.