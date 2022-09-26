«Гамлет» в Калуге: костюмы-шинели, декорации-лестницы и селфхарм

«Гамлет» – первая премьера нового театрального сезона. Она состоялась в пятницу, 23 сентября.

За самое грандиозное произведение Уильяма ШЕКСПИРА взялся главный режиссёр театра Роберт МАНУКЯН.

Зрители ждали премьеру с нетерпением. Все билеты на спектакль были раскуплены в рекордные сроки. Но несмотря на это нам удалось оценить творение главрежа калужской драмы.

Сохранить классику

Сейчас модно переиначивать классику, шокировать, перекладывать на современный манер, как сделал недавно с «Гамлетом» Константин БОГОМОЛОВ. У Роберта Манукяна этого нет. Он максимально сохраняет текст и сюжет и не считает, что зрителя надо заманивать какими-то новыми интерпретациями. Режиссёр уже не раз говорил, что для него важен театр просвещения.

- Когда в театр приходят молодые люди, они должны видеть классику, приближенную к автору, а не отдаляться от автора, - уверен Роберт Манукян.

Но всё-таки у каждого режиссёра свой взгляд. «Гамлетов» мы видели немало. Вот и Манукян представил калужанам свою версию пьесы. И достаточно оригинальную. В этой постановке режиссёр продолжает использовать эффектные приемы, которые можно было видеть в его спектаклях и ранее.

На сцене – сложная вращающаяся многоуровневая конструкция из лестниц и железных листов вместо дверей, такой символичный средневековый замок в готическом стиле. Рядом с ним - железные бочки, в которых горит огонь.

Замок не достроен, дело скончавшегося отца Гамлета не завершено. Королева Гертруда в одной из сцен появляется с чертежами.

Кристина СТЕБУНОВА в роли Офелии. Во втором составе эту роль исполнила Ирина ЖЁЛТИКОВА.

Подобные конструкции со множеством лестниц калужские зрители видели и в «12 стульях» - создал их художник-постановщик Борис ШЛЯМИН, который работал над обоими спектаклями.

Костюмы основных персонажей выполнены практически в черно-белом варианте. Длинные плащи и пальто-шинели, корсет и шорты у Офелии. Художник Оксана БОГДАНОВИЧ, как всегда, на высоте. Стильно, эффектно и подчеркивает общую концепцию спектакля.

Чертовски таланлив

Роберт Манукян признается, что давно хотел поставить «Гамлета», 26 лет искал актёра, способного сыграть главную роль. И нашёл в Калужском драмтеатре.

Роль принца датского он доверил Кириллу БЕССОНОВУ. И Гамлета в его исполнении точно не обвинишь в отсутствии индивидуальности.

Главный герой эмоционален, порывист, его переполняют чувства. Он мечется по лестницам, бьёт кулаком по железным листам символических дверей.

Кирилл Бессонов в роли Гамлета.

Перед зрителями Гамлет появляется с острым средневековым кинжалом. Офелия заботливо бинтует ему раны на руках. Наносит их главный герой себе сам.

Это явление называется селфхарм (самоповреждение, когда душевные раны превращаются в раны на теле) и иногда может быть симптомом психического расстройства. Гамлета ведь считают сумасшедшим! Как, кстати, и Чацкого в спектакле «Горе от ума», который поставил Роберт Манукян.

Знаменитый монолог «Быть или не быть» Гамлет произносит тоже с кинжалом в руках. Сцена очень красивая: свет направлен только на героя, сверху мягко падает снег…

Принимать ли такую версию Гамлета – решать вам. Первые зрители назвали игру Кирилла Бессонова фееричной. На сайте театра можно прочитать такие отзывы:

- Отличный спектакль! Браво режиссёру! Бессонов сыграл фееричное!

- Восторг! Спасибо! Эмоции зашкаливают!

- Очень хорош в роли Гамлета Кирилл Бессонов! Я не понимаю, как можно всё вот так пропускать через себя. Моё очередное браво этому артисту. Собран, умён и чертовски талантлив.

- Гамлет роскошен, Бессонов сыграл невероятно классно, когда он заплакал при поклоне, я уже сама слез не сдержала, это сильно.

На премьере актёры выложились на все сто.

На одном дыхании

В пьесе Шекспира 4042 строки и 29 551 слово. «Гамлет» – самое длинное его произведение. Роберту Манукяну пришлось проделать сложную работу: сократить текст так, чтобы уложить действие в 2,5 часа и при этом не потерять самое важное. Это режиссеру удалось блестяще. А артисты передали сложный материал легко и доступно для зрителя.

Сергей ВИХРЕВ в роли короля Клавдия, дяди Гамлета (во втором составе эту роль играет Валерий СМОРОДИН) и Владимир ПРУДНИКОВ в в роли Лаэрта.

Спектакль красивый, не скучный, смотрится на одном дыхании. Многие эпизоды решены пластически, хореографически и музыкально, действие идёт активно. Есть в здесь и элементы юмора.

«Гамлет» получился вовсе не тяжелым и гнетущим, а атмосферным, образным и динамичным. При этом глубоким и заставляющим зрителя задуматься.

Для поставновки актёрам пришлось освоить фехтование на мечах.

На заметку

Для тех, кто не читал классику, кратко напомним сюжет.

Датский принц Гамлет вёл беззаботную жизнь обеспеченного человека из высшего общества, пока внезапно не скончался его горячо любимый отец. Вдобавок ко всему, он узнаёт, что это не был несчастный случай, а коварное убийство. Убийца – его родной дядя, ставший королём. В один миг привычный для молодого человека мир рухнул, «век расшатался».

Перед Гамлетом встают многочисленные вопросы: как относиться к матери, которая, не износив траура, вышла замуж за убийцу мужа? Насколько искренна любимая девушка или она притворяется? Не являются ли ближайшие друзья шпионами? Кому вообще можно верить и в чём? И, конечно, главный вопрос: что делать?

Можно наслаждаться жизнью и спокойно ждать, когда мимо пронесут труп врага, а корона сама окажется на твоей голове. Или начать жестоко мстить? Но как в этом случае не заразиться жаждой власти и насилия? Или уйти совсем?

Приходите, смотрите и делитесь своим мнением о спектакле в комментариях!

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