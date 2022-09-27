Психолог из Калуги Ирина Макаренко: «Мошенники играют на доверии, дефиците времени и жадности»

Кажется, что мы уже всё знаем про мошенников и готовы к тому, что они могут нам позвонить. И всё равно отдаём им свои деньги.

Почти каждую неделю в Калуге фиксируются такие случаи.

Почему так происходит и как не стать жертвой аферистов, поговорим с юридическим психологом, полиграфологом, руководителем экспертного бюро суд психофизиологии и поведенческого анализа Ириной МАКАРЕНКО.

Поймать в уязвимый момент

- Ирина, мы же не наивные и глупые, почему же иногда верим мошенникам?

- На уловки мошенников может попасться любой человек. Опрометчиво думать: если я буду более внимательным, меня это не коснётся. Мошенники совершенствуются в свой криминальной специализации и многое делают в рамках понимания психологии, психофизиологии - внимания, восприятия, и других психических процессов.

Я, как судебный эксперт, вижу повышение уровня криминализации. Механизмы человеческой психики так устроены, что иногда мы принимаем навязанное нам решение, и не успеваем это отследить.

Такими действиями занимаются, чаще всего, люди, которые сидят в местах лишения свободы. У них много времени, они включены в эту деятельность целыми отрядами, как они называют «хатами», где они содержатся.

Плюс у них есть возможность делать это постоянно. И если раньше они играли на доверии, то сейчас знают, что нам сложно принимать решение при дефиците времени, при форсмажорных обстоятельствах, или когда у нас есть выгода, а её забирают.

- Откуда у них такие знания о психологии?

- Сейчас в интернете большое количество информации по внушению, манипуляциям – бери и пробуй. И, опять же, если вы 100 раз позвоните, из этих 100 раз кто-нибудь что-то переведёт. Им надо поймать человека в какой-то уязвимый момент.

Мы можем быть умными и уверенными в том, что не попадёмся, а однажды окажемся к этому не готовы, потому что были в каком-то нестабильном эмоциональном состоянии, или что-то отвлекло наше внимание, или почему-то поверили, за какой-то крючок они нас зацепили. Это ещё и дело случая.

- Иногда, действительно, как будто мозг отключается.

- Да, мы не роботы. У нас меняется гормональный фон, мы можем находиться в сниженном настроении, в субдепрессии, в переживании стресса. Сейчас ковидное время. Мы очень вымотаны.

Плюс влияет и мировая ситуация. Мы не уверены в завтрашнем дне. Много изменений в законодательстве, экономике, политике. Всё это существенно снизило наш иммунитет. Нам нужно серьезно подумать о себе, чтобы восстановить растраченные силы.

Мир предъявляет нам завышенные требования с точки зрения наших возможностей реагирования на это. Мы и так в стрессе.

А если в это время ещё переживаем и сложную ситуацию: денежную, моральную, личные неприятности возникли, семейные, любовные - всё это нас дестабилизирует. И в таком дестабильном состоянии мы – мишень, для возможных манипуляций.

А потом, спустя какое-то время, думаем: «Как я повёлся? Где были мои мозги, как такое случилось?» А вот случилась такая тёмная фаза. И единственный совет, очень простой, французы называют его «выпей стакан воды», а мы называем «возьми паузу».

Просто ничего не делайте с деньгами, прежде чем не повесите трубку и не посчитаете про себя до 10. Ничего не делайте в процессе разговора! Позвоните другу, жене, мужу родителям, детям, чтобы с кем-то проговорить ситуацию.

Тогда включаются зеркальные нейроны – это наша защита. Но обязательно надо выйти из коммуникации.

Потому что, когда мы вовлечены в разговор (на улице он происходит, или по телефону – не важно), если от вас требуют что-то перевести, купить, дать, сделать, всегда скажите: «Стоп!» И выйдите из диалога. Манипуляция возможна только во время коммуникации.

Никогда не принимайте решения с переводом денег, покупкой, подарком или даже помощью, здесь и сейчас. Говорите: «Я вас понял, большое спасибо, дайте мне визитку, я перезвоню вам завтра».

Если человек адекватный, не мошенник, он скажет: «Да, ок». Это абсолютно нормально.

Мошенник же вцепится мёртвой хваткой. Он начнёт уговаривать вас: «Ну как же, завтра уже всё изменится, только сейчас большие скидки, или только сейчас необходима помощь».

Если вы видите, что вас пытаются ускорить, не отпускают, не дают «выпить стакан воды», вы абсолютно точно выходите из этого общения.

Разные схемы

- За какие крючки чаще всего нас ловят мошенники?

- Схем мошеничества великое множество. Есть, условно говоря, «позитивные». У меня была экспертиза в Мурманской области.

Там человек находился в местах лишения свободы и занимался мошенничеством: звонил наобум, и когда слышал, что отвечает человек старшего возраста, начинал говорить охрипшим голосом: «Привет, как дела, это я».

А люди спрашивали: «Серёж, это ты?» или «Саш, ты?» Он подыгрывал: «Да, я!» И дальше рассказывал им, что хочет сделать подарок, маме, но денег чуть-чуть не хватает, просил помочь и добавлял: «Только никому не говори, это же подарок».

И люди отдавали ему деньги. Миллионы так забрал! Он говорил: «Придёт Вася, отдай ему деньги, а то мне неудобно подъехать». Это вот такой «позитивный» развод.

Предприниматели мне рассказывали, что им звонили мошенники, представляясь сотрудниками, и говорили, что скоро приедет важный гость, какой-нибудь генерал, и им надо срочно по дороге купить несколько бутылок коньяка.

Есть негативный развод, когда вам звонят, и говорят, что что-то случилось с вашим родственником и срочно нужны деньги. Мне, например, мошенники звонили и заявляли, что заведено уголовное дело в отношении меня.

Знали мои ФИО и прописку. Каким-то образом просачивается информация, сейчас цифровой век, даже номер вашего паспорта знать могут, базы не такие уж защищённые. И думать, что знаешь все схемы обмана и никогда не поведёшься – ошибка. Будут и другие схемы.

Кого обмануть легче

- Кто доверчивей: женщины или мужчины?

- Нельзя сказать. Но есть определенный социальный портрет человека, который чаще становится жертвой. Во-первых, это импульсивный, эмоциональный, сенситивный (чувствительный) человек.

Во-вторых, конечно, учитывается интеллект, всё-таки средний и средне-высокий интеллект имеет какую-то защиту. Большую роль играет вопрос внушаемости, подверженности социальному мнению, в психологии это называется индивидуалистичность.

Чем больше человек имеет внутренних опор в принципе, по жизни и больше опирается на своё мнение, тем менее он подвержен внушаемому воздействию. Тот, кто привык быть в социуме, привык к социальным оценкам, подвержен больше.

А все мы 10 лет, или теперь 11 лет, ходим в школу. И всё это время какая-то Марья Ивановна оценивает нас, и мы к этому привыкли. То есть мы так или иначе подвержены социальной оценке. Плюс есть люди внушаемые, ведомые, импульсивные.

Это могут быть, и мужчины, и женщины. Нет сильного гендерного различия. И ещё это всегда история про жадность. А иногда и про определённую мягкосердечность: часто попадаются на крючок мошенников хорошие, эмоционально-чувствительные люди.

Сейчас пошёл бум мошенничеств, связанных с благотворительностью. И криминологи советуют: если хотите сделать что-то хорошее, найдите конкретного человека, кому нужна помощь и помогите.

Либо съездите в ту благотворительную организацию, которая имеет не электронный, а реальный адрес, и там есть люди, с которыми можно поговорить. И не принимайте решений здесь и сейчас.

- Все мы переживаем за родителей, бабушек и дедушек, которых легко обмануть. Как их защитить?

- Давайте мы с ними договоримся: если незнакомые люди им звонят, или с ними взаимодействуют на улице, они позвонят нам.

То есть самое главное правило, которое они должны запомнить: позвони дочке, сыну - спроси совет. У людей в возрасте интеллектуальные способности могут быть хорошими, но критика снижается. Появляются новые технологии, люди не успевают.

Они привыкли к старым схемам взаимодействия. Не попадаются те, у кого хорошие связи с родными, тёплые отношения. Нужно иметь хорошую крепкую семью.

Минимизировать ущерб

- Если человек все-таки стал жертвой мошенника… Как не довести себя упрёками и обвинениями?

- Мне бабушка в таких случаях говорила: «Слава Богу, взял деньгами». Я бы порекомендовала относится к этому с юмором и обязательно ситуацию разобрать. Да, такое произошло, но будем относиться к этому, как к дождю.

И самый главный совет: надо минимизировать ущерб, и материальный, если возможно, и психологический - принять ванну, заварить вкусный чай и рассказать подруге, другу, посмеяться.

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