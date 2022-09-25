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Калужане уступают в первом матче «Золотой группы»

Владимир Кравчук
Опубликовано: 25.09.2022 10:01 0 228
Калужане уступают в первом матче «Золотой группы»

В первом турнире Юношеской футбольной лиги Центр среди игроков 2007 года рождения начались решающие матчи. В этом чоревнованиивыступает наша команда, составленная на базе спортивных школ «Калуга» и «Торпедо».

Накануне прошел важный матч. Калужане принимали подольский «Витязь».

Наши футболисты открыли счет. На 28-ой минуте Назар Пучков подкараулил ошибку голкипера и открыл счёт.

Гости сравняли счет еще до перерыва. Отличился  Кирилл Никишин.

Во втором тайме «Витязь» вырвал победу. На 50-ой минуте Артём Рахимов выиграл единоборство у защитника «Калуги», освободился от опеки и вколотил мяч в сетку.

Видео голов смотрите в нашем телеграм-канале. 

- К сожалению, мы сегодня не могли рассчитывать на большую группу игроков, - сказал после матче главный тренер калужской команды Николай Сидоров. – Из-за этого были нарушены игровые связи. Нам не удавался выход из обороны в атаку. Ребята старались. Надо отдать им должное. Не опускаем рук, готовимся к следующему матчу. Надеюсь, он принесет нам победу.

Следующий матч наши футболисты проведут также на домашней площадке «Орбита». В среду, 28 сентября, калужане сыграют с костромским «Динамо».

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 25.09.2022 10:01 0 228
Тэги: спорт футбол юфл
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