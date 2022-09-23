Сайт kp40.ru запустил еженедельный подкаст с обзором новостей Калужской области

Уважаемые наши читатели, мы запустили пятничный подкаст "PROнеделю".



Начиная с 9 сентября, каждую пятницу выходит ТОП новостей за предыдущие 7 дней.

В еженедельном обзоре мы собираем самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости.

Коротко об эпизоде №3:

1. В Калужской области началась частичная мобилизация;

2. С 23 по 27 сентября пройдут референдумы для беженцев по включению их регионов в состав России;

3. Стоимость авиабилетов из Калуги в Ереван взлетела до 72 с половиной тысяч рублей;

4. Калужский фильм получил награду на фестивале «Амурская осень»;

5. Последней живой участнице освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков Полине Королевой исполнилось 102 года;

6. Калужская филармония приютила шесть кошек.

Прослушать можно по ссылке:

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