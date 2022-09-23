Калуга Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Мобилизация История Калуги Статьи

Сайт kp40.ru запустил еженедельный подкаст с обзором новостей Калужской области

Ирина Будникова
Опубликовано: 23.09.2022 18:00 0 333
Сайт kp40.ru запустил еженедельный подкаст с обзором новостей Калужской области

Уважаемые наши читатели, мы запустили пятничный подкаст "PROнеделю".

Начиная с 9 сентября, каждую пятницу выходит ТОП новостей за предыдущие 7 дней.

В еженедельном обзоре мы собираем самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости.

Коротко об эпизоде №3:
1. В Калужской области началась частичная мобилизация;
2. С 23 по 27 сентября пройдут референдумы для беженцев по включению их регионов в состав России;
3. Стоимость авиабилетов из Калуги в Ереван взлетела до 72 с половиной тысяч рублей;
4. Калужский фильм получил награду на фестивале «Амурская осень»;
5. Последней живой участнице освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков Полине Королевой исполнилось 102 года;
6. Калужская филармония приютила шесть кошек.

Прослушать можно по ссылке:

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Ирина Будникова
Опубликовано: 23.09.2022 18:00 0 333
Тэги: подкаст новости обзор
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Аренда строительного оборудования: что нужно знать?
Профессиональное бюро переводов: что нужно знать о сотрудничестве?
Грунтовые анкеры: преимущества, особенности

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru