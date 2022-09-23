Старинные рубли, медальон викингов и древние ноты: калужский музей показал редкие экспонаты

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Сегодня мы расскажем о создании Калужского объединного музея-заповедника и его уникальных экспонатах. Тем более, что есть повод - у музея в этом году тройной юбилей.

175 лет назад, осенью 1847 года, губернатор Николай СМИРНОВ отправил обращение императору Николаю I «высочайше повелеть соизволил разрешить учреждение в городе Калуге Губернского музеума». Разрешение было получено. И сначала под музеум отдали две комнаты в здании Дворянского собрания, было всего пять витрин.

Сначала музеум находился в ведении Калужского дворянского депутатского собрания.

Затем экспонаты оттуда переместили в Палаты Коробовых. Экспозиция там была торжественно открыта 125 лет назад - 20 апреля 1897 года.

А после революции музею передали новое здание – усадьбу купцов ЗОЛОТАРЁВЫХ. И ровно 100 лет назад - 7 ноября 1922 года – там состоялось открытие экспозиции.

При Калужской ученой архивной комиссии (КУАК) в Палатах купцов Коробовых открылся Губернский исторический музей. Четыркин - один из его основателей.

В 1924 году музей объединился с естественноисторическим музеем, который в 1914 году был создан в Калуге по завещанию Павлы Акимовны РЫЖЕЧКИНОЙ. А в 1936-м получил название «краеведческий».

- Вначале прошлого века в музее было всего 1000 экспонатов, а сегодня - около 200 тысяч, - говорит бывший директор Калужского краеведческого музея Галина РОЯНОВА. - Это коллекции, которые к нам приходили в течение 175 лет.

Российские монеты с изображением Петра II и Петра III.

Всё - подлинники

На выставке «Связь времен и поколений. 175 лет Калужскому объединенному музею-заповеднику», открывшейся в Палатах Коробовых, можно увидеть редкие вещи из хранилищ музея.

- 175 лет каждый год у нас проходит порядка 200 выставок, - говорит генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. – Мы, и сокровищницы открывали, и кладовые.

175 лет мы пытаемся проследить связи между временами. Каждый предмет представляет свою эпоху: 4 век до н.э., или ХVII-ХVIII века, много предметов ХIХ-ХХ веков. И все они позволяют нам взглянуть через время.

Каждый предмет пережил определенную эпоху. Это – подлинники, не копии. Они были в обиходе. Например, деньги. Страшно представить, что они видели, чему свидетелями были. Здесь показаны экспонаты, которые не выставлялись в силу разных обстоятельств.

Азбука, скоропись.

- Кроме того, мы поколениями пытаемся познать, что в разные времена происходило с людьми, с их чувствами, мыслями. И в этом плане предметы, которые хранятся, дают возможность раскрыть это, - пояснил Виталий Бессонов. - Мы смотрим на портрет губернатора ОФРОСИМОВА и видим автограф, который он оставил в этом доме в 1898 году: через четыре месяца после назначения посетил музей. По тогдашней традиции все почетные посетители делали записи.

А первый автограф, который был обнаружен три недели назад, принадлежит Великому князю Сергею Александровичу, который 14 октября 1897 года оказался в этом доме.

Ему показали музей. Он интересовался, задавал вопросы и на память оставил свой росчерк, который пропал и вдруг чудесным образом обнаружился вновь.

Книгу почетных посетителей нам предоставил областной архив. Она велась до 1930-х годов. Когда закончились станицы, в книгу подклеили дополнительные, ещё немного пописали и потом отложили. Эта книга тоже здесь.

Музей живет, несмотря на смену власти, революции, войны, даже в оккупацию он был жив. И предметы вместе с ним переживают эти эпохи.

Виталий Бессонов рассказал о музее и пожелал всем гостям приятного и осмысленного погружения в прошлое.

От малахита до азбуки

На выставке - уникальные предметы, найденные в археологических раскопках, проводившихся в нашей области: керамика, нательные крестики и иконы ХIV века, перстень, гребень, замок, булава, лопата ХII века.

Из минералогической коллекции музея - природные малахиты, аметисты, яшма. Есть бытовые вещи, которыми пользовались горожане, например, печать калужского купца Фалеева, лорнет, головные уборы.

Такие головные уборы раньше носили в разных россияйских губерниях.

В витринах - отечественные монеты с портретами Петра I, Петра II и Петра III, две из них - из коллекции Чистоклетова, и европейские деньги – греческие, византийские, арабские, стран Западной Европы IХ-Х и более поздние.

Особое место отвели монетам с изображением правителей стран, участвующих в наполеоновских войнах - российского императора Александра I, французского Наполеона I, испанского короля Карлоса IV и прусского Фридриха Вильгельма III.

Ирмологий с нотами.

Книги представлены не только церковные, но и азбука (скоропись), ноты - ирмологий (богослужебная книга с текстами для хора). Среди посуды – персидская и английская, использовавшаяся при коронации Георга VI.

- Интересна печать французской артиллерии в Голландии ХIХ века – это один из первых экспонатов, который уже 175 лет в нашем музее, - главный хранитель Калужского объединённого музея-заповедника Татьяна БЕССОНОВА провела первую экскурсию по выставке. - А рядом – медальон в стиле Борре и четыре подвески 60-х годов IХ века н.э. – это последнее наше приобретение. Так осуществляется наша связь времен.

Медальон в стиле Борре - последнее приобретение музея. Борре - это скандинавский стиль эпохи викингов, для которого характерны звериные мотивы: кошачий хищник, хватающий, закрученного в узел, зверя.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.