ФК «Калуга» разгромил «Коломну» и пообещал болельщикам стадион на 4000 мест

В третьей группе Второй лиги в четверг, 22 сентября, прошли матчи 12-го тура. Футбольный клуб «Калуга» на своем поле принимал команду из Коломны.

На этот раз тренерский штаб хозяев поля сделал выводы из предыдущей встречи.

«Калуга» перешла на игру в три центральных защитника. На поле появился калужанин Дмитрий Демин.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера ФК «Калуги» Дмитрий Хомухи.

— Это связано с тем, что соперник использует такую же схему, - отметил главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий ХОМУХА. – Чтобы отзеркалить эту схему, нам необходимо было шесть игроков в атаке и четыре человека в обороне. Поэтому мы использовали всю ширину нашей атаки и фланговые передачи. Сегодня забили голы из этих зон.

Но до взятия ворот в первые 20 минут было очень далеко. Калужане играли достаточно скучно.

Лишь на 30-ой минуте нашей команде удалась неплохая атака. Форвард Иван Хлебородов хорошо подставился под фол в штрафной площади и заработал стопроцентный пенальти. Нападающий уверенно сам его и реализовал – 1:0.

На 34-ой минуте вместо новичка Максима Азаренко вышел вице-капитан ФК «Калуга» Николай Суханов. И буквально через несколько атак молодой полузащитник отдал точную передачу Артему Самсонову, тот прострелил с фланга в штрафную, где Иван Хлебородов переправил мяч в ворота – 2:0. Для форварда этот гол стал седьмым в 12-ти матчах.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера ФК «Коломны» Константина Парамонова.

- Мы проиграли сами себе. Нам поединок давался с первых минут, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Коломна» Константин ПАРАМОНОВ. – Создали моменты, могли забить гол. А потом отойти в защиту и действовать на контратаках. Но не получилось. Наш план реализовали хозяева.

Есть у ФК «Калуга» и еще один план. По созданию нового стадиона. Им в перерыве поделился генеральный директор клуба Олег МИТРОФАНОВ.

- Мы сейчас активно сотрудничаем с министерством спорта региона, - отметил Олег Митрофанов. – У нас есть несколько идей. Одну из них сейчас начнем реализовывать. На тренировочной площадке «Спутник» будут построены современные трибуны на 4000 мест. Это то, с чего мы должны начать. Потом будет реконструкция освещения. Самое главное, что у нас здесь есть натуральное поле с подогревом. Это один из самых важных аспектов. Наша задача в июле 2023 года перерезать ленточку на новом стадионе.

Николай Суханов вышел на замену и забил третий гол в ворота соперников.

Пока же калужане идут на первом месте в турнирной таблице. И в матче с «Коломной» во втором тайме смогли забить еще один гол. В уже компенсированное арбитром время вышедший на замену Николай Суханов довершил разгром «Коломны» - 3:0.

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Калужане после 12 сыгранных матчей набрали 29 очков. Белгородский «Салют», идущий на втором месте, отстает на три очка.

Турнирная таблица группы 3.2 Второй лиги чемпионата России по футболу

Статистика матча

ФК «Калуга» - ФК «Коломна» - 3:0 (2:0)

Голы: Хлебородов, 30 (с пенальти), 39, Суханов, 90.

ФК «Калуга»: Шебанов, Солодаренко, Гузь, Демин, Абрамов (Елисеев, 46), Самсонов, Романюк (Ермилов, 81), Егурнев (Ковалев, 81), Карпов (Пустозеров, 60), Хлебородов, Азаренко (Суханов, 34).

ФК «Коломна»: Рябинкин, Галбацдибиров (Карепин, 46), Старков, Лазарев, Бурков (Торлакян, 83), Калошин, Пазин, Митренко (Терентьев, 72), Авраменко (Колотыгин, 78), Иванченко, Джиоев (Раков, 46).

Предупреждены: Карепин, 66

В поединке 13-го тура калужане в гостях сыграют 26 сентября с саратовским «Соколом».

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