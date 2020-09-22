Хоккеисты «Калуги» в первом матче уступили «Созвездию» из Воронежа

В областной столице, наконец, появился большой хоккей. Вернее, он пока юниорский, но все же команда, которая защищает честь родного города, вышла на лед.

Созданный только в этом году хоккейный клуб «Калуга» в среду, 21 сентября, провел свой первый матч в истории.

Команда под руководством Александра Кудинова встретилась в рамках Юниорской хоккейной лиги с коллективом «Созвездие» из Воронежа – одними из сильнейших спортсменов турнира.

Болельщики для калужан и «Созвездия»

Хоккеисты, без сомнения, были удивлены той аудиторией, которая собралась в дворце спорта «Центральный». Матч посетили около 2000 болельщиков! Таким интересом может похвастать даже далеко не каждый клуб, скажем, Высшей лиги.

Болельщики были рады такому хоккею в Калуге.

- Всем пособраннее надо быть. Не обращайте внимания на зрителей. Играйте так, как умеете. Поехали, - такое наставление перед началом матча дал главный тренер ХК «Калуга» Александр КУДИНОВ.

Но не обращать внимания на рев трибун было невозможно. Быстрее всех в этом шуме сориентировались гости. Они-то и открыли счет уже на старте первого периода.

- Пока не очень радует хоккей в исполнении нашей команды, - сказал один из калужских любителей хоккея Дмитрий ШВЫКИН. – Гости играют более комбинационно в атаке. Нашим пока чего-то не хватает. Но то, что происходит сегодня в Калуге, - это сказка. Несколько лет назад о таком сооружении, болельщиках, льде, трибунах можно было только мечтать.

После проигранного первого периода в раздевалке калужан было не до мечтаний. Но уже во второй двадцатиминутке на лед вышла совсем другая команда. Наши хоккеисты стали на равных действовать с гостями на каждом участке льда. В итоге Евгений Сафронов забил ответную шайбу.

- Тренер давал установку, что каждую атаку надо завершать броском. Я так и сделал в том эпизоде. Ощущения после гола были фантастическими, - сказал автор единственной заброшенной шайбы в составе ХК «Калуга» и лучший игрок в составе нашей команды Евгений САФРОНОВ. - У Воронежа очень крепкая команда. Боролись с ней два периода на равных. Но в третьем периоде расслабились после второй пропущенной шайбы. Этот гол стал переломным.

Кому-то даже не хватило мест на зрительских трибунах, так хотелось быть поближе ко льду.

В этот вечер на трибунах было очень много детей. Именно для них и организовали досуг в холле, где можно было поиграть в аэрохоккей.

- Много интересных моментов, хорошая борьба на площадке, нравится, какая атмосфера на трибунах, - отметил однофамилец забитого калужского гола Александр САФРОНОВ. Он занимается футболом, и этот вид спорта на хоккей менять не собирается.

Зрелище на площадке было, но за едой приходилось стоять весь перерыв.

Спортсмены адаптивного спорта чувствовали себя на хоккее уютно.

За минусом очередей в кафе в организации матча были и плюсы. Как отметили маломобильные спортсмены, в дворец спорта «Центральный» можно без проблем попасть, а для них выделены специальные места для просмотра.

- Очень нравится, что много зрителей. Это заводит. Чувствуется вовлеченность и энергетика. Очень нравится, что на трибунах много детей. Растим с молодых ногтей новых любителей спорта, - отметил калужанин Егор МАМОНОВ.

Не хватило концентрации

В какой-то момент третьего периода гости все же смогли дожать калужан. Шайбы полетели в наши ворота одна за другой.

- Очень много было волнения. Какой-то мандраж поймали. Только в третьем периоде вышла наша настоящая команда, - сказал после матча лучший игрок в составе воронежского «Созвездия» Родион НИКУЛИН.

- Мы не ожидали, что так много болельщиков придет. Думали, что много будет, но не настолько, чтобы полный стадион был, - отметил после матча главный тренер ХК «Калуга» Александр Кудинов. – Ребята в начале немного растерялись, но затем перехватили инициативу.

Борьба в Юниорской хоккейной лиге будет нешуточная.

Видео игровых моментов смотрите в нашем телеграм-канале.

По словам Александра Кудинова, его молодым подопечным не хватило концентрации. Калужане начали допускать ошибки в своей зоне, как в случае с третьей пропущенной шайбой. Воронежское «Созвездие» таких подарков не прощает. В итоге калужане уступили со счетом 1:5. Видео голов вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

- «Спасибо. Я надеюсь, что всем всё понравилось, - сказал, уходя в подтрибунное помещение Александр Кудинов.

Несмотря на то, что ХК «Калуга» разгромно проиграл в первом матче, на следующих встречах наверняка будет не меньше болельщиков. Уже 29 сентября наша команда примет на домашнем льду дворца спорта «Центральный» спортсменов из Брянска.

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