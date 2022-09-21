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Председателя Законодательного собрания спрашивали на личном приеме о ремонте дорог и строительстве детской площадки

Владимир Кравчук
Опубликовано: 21.09.2022 11:00 0 339
Председателя Законодательного собрания спрашивали на личном приеме о ремонте дорог и строительстве детской площадки

Во вторник, 20 октября, от имени жителей деревни Куклеиха и еще десятка близлежащих деревень Малоярославецкого района Анатолий Винокуров попросил председателя парламента Геннадия Новосельцева решить вопрос ремонта участка дороги «М-3 «Украина»-Максимовка-Подполково».

Грунтовое полотно, отсыпанное щебнем, имеет существенные неровности, кроме того, из-за интенсивного движения транспорта, поднимаются клубы пыли.

– Нас просто этой пылью засыпает. Жить в домах невозможно, - пожаловался заявитель.

По информации министерства транспорта, на дороге будет выполнено твердое покрытие. Контракт уже заключен, определен исполнитель. Срок завершения ремонта этого участка – сентябрь 2023 года.

Геннадий Новосельцев обещал взять этот вопрос на личный контроль.

Детская игровая площадка необходима жителям поселка Институт города Боровска.

- У нас проживают более ста детей разных возрастов, - рассказала Майя Петрова председателю Законодательного собрания области. - Жители хотят, чтобы рядом с домами были качели, карусели, горки, спортивные снаряды.

- Интересная современная площадка там, действительно, нужна. Но, к сожалению, дополнительных средств на это в бюджете нет, - пояснил глава администрации района Николай Калиничев.

Геннадий Новосельцев предложил использовать программу инициативного бюджетирования:

- Мы будем настаивать на увеличении финансирования этой программы в следующем году. Она востребована людьми. Небольшую часть средств жители собирают сами, а основное финансирование идет из областного бюджета.

- Мы готовы поучаствовать, - заверила женщина.

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 21.09.2022 11:00 0 339
Тэги: законодательно собрание
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