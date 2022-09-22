Линзовидные облака, угощение из ягеля и знакомство с оленями: Ирина Константинова из Калуги дважды за лето побывала на севере

Ирина КОНСТАНТИНОВА - начальник школы спортивного туризма, руководит спортивными маршрутами высших категорий сложности. Любит природу, походы и пишет стихи.

Ирина – человек активный, увлечённый и принципиальный.

Говорит, что никогда не будет заниматься коммерческим туризмом – такая у неё философия.

Вот уже несколько лет Ирина ведёт бесплатные занятия в школе туризма. При этом умудряется ещё и постоянно повышать свою квалификацию. Выходные и праздники проводит на альп-сборах и тренировочных занятиях.

Даже в день своего тридцатилетия она не сидела за праздничным столом, а готовилась к очередным инструкторским экзаменам. Было морозно, шёл мартовский снег, а Ирина до темноты вязала веревки под Каменным мостом и отрабатывала спуск-подъем носилок для пострадавших и самовылаз из ледовых трещин.

А 23 февраля следующего года она оказалась в Удмуртии и в сорокаградусный мороз ночью не спала в тёплой палатке, а строила самодельные укрытия (снежные дома, пещеры, юрты).

Ирина не раз была в горных районах Севера, Урала, Алтая, Кавказа. У неё бывает по шесть походов за год.

- Летом у меня было два похода на Север, совершенно разных. Первый – основной, выпускной, 2-й категории сложности маршрут нашей школы туризма в Хибины. Он состоялся в конце июня, на севере в то время природа только распускалась, была настоящая весна, цвели цветы. А второй поход получился ягодный. Через несколько недель мы вернулись в эти места уже семьей, с мужем и дочкой Варей, которая в этом году пошла в первый класс.

С работы вырваться непросто

- К сожалению, наш вид спорта никак не финансируется. Билеты, питание и снаряжение готовим за свой счёт. У каждого участника есть основная работа, а в походы мы ходим во время отпуска. И надо всё распланировать.

Иногда вырваться с работы - целый подвиг. Например, я - эйчар. В прошлом руководила филиалом кадрового агентства, сейчас занимаюсь подбором персонала в международной кадровой компании. И чтобы провести свою выпускную группу в Хибины, мне пришлось брать дополнительный отпуск за свой счёт.

А некоторым участникам мы даже писали официальные письма на работу и в вузы, с просьбой отпустить их. Наша школа всероссийская, поэтому в ней занимаются люди из разных регионов.

В поход отправились восемь участников. В этот раз Ирина была единственной девушкой в команде.

В этот раз группа была очень ответственная, мы стараемся отбирать надёжных людей, сильная, хорошо подготовленная. В Хибины отправилось 8 человек: я, как руководитель, начальник школы спортивного туризма, Михаил КОРОБОВ – опытный турист, руководитель пеших походов в Калужском городском турклубе, Дмитрий НЕСТЕРЕНКО - по образованию инженер-электрик, помимо этого он пишет стихи и не раз побеждал в различных литературных конкурсах, даже является наставником международного литературного фестиваля.

Михаил КОНСТАНТИНОВ – по первому высшему образованию инженер, по второму: лингвист. Михаил - преподаватель и заместитель директора учебного подразделения государственного университета в Москве.

Михаил МАРЫШЕВ - инженер на государственном оборонном предприятии в Астраханской области, автономный путешественник, не испугавшийся до этого покорять различные горные массивы в одиночку. У него широкий круг увлечений, а также отличное чувство юмора.

Николай МУКМЕНЁВ –командир Челябинского отделения МЧС, пожарный и спасатель, санинструктор и инструктор международной категории по горным лыжам. Николай не раз становился победителем конкурса «Лучший пожарный», имеет медаль «За отвагу на пожаре».

Иван ЧУРСИН - магистр и аспирант по специальности «геомеханика» в институте проблем комплексного освоения недр Российской академии наук, картограф, занимается наукой, изучая Землю из космоса. В свободное время увлекается спортом и без усталости проходит все марафоны, которые организует наш турклуб.

Александр КЛИМАСЁВ - сотрудник РЖД, ответственный за вывод группы на аварийный случай, отличный штурман, знакомый с основами выживания в автономии.

Снег и цветы

- Вы заметили, что сейчас, во второй половине сентября, листва ещё зеленая? Погода в этом году необычная: весна затянулась, потепление запаздывало на месяц, и это отразилось на природе, в том числе и в горах, - говорит Ирина.

У уже была почти середина лета, а в горах в это время начиналась весна.

По снегу группе тоже прошлось походить.

- Мы попали в довольно непростой лавиноопасный сезон: шли по ещё не растаявшему в горах снегу, пришлось поработать верёвками. Несмотря на то, что был конец июня, на простых перевалах лежали большие снежные шапки, которые под лучами солнца таяли и стекали в пропасть, что очень опасно. При этом цвели альпийский мак, черника, из-под снега проглядывали прошлогодние ягоды.

Поход был 8-дневным, мы преодолели более 120 км. По правилам всегда регистрируемся в МЧС и маршрутно-квалификационной комиссии. По новым нормам берём с собой спутниковые телефоны на любой аварийный случай. Я считаю, что это правильно – безопасность должна быть максимальной.

Михаил Константинов на тающем опасном по весне снежнике над горной рекой.

Дмитрий Нестеренко над ущельем. Дмитрий, кстати, написал стихи про поход.

Михаил Марышев (слева) и Николай Мукменёв - сотрудник МСЧ из Челябинска. Как рассказала Ирина, у них появилась традиция: каждый раз в походе участвует профессиональный спасатель.

- Перед началом похода нас пугали плохими прогнозами - дождь, холод. Да, были, и ветер, и сырость, и лил дождь, мы не могли толком остановиться, надо было двигаться, чтобы не замерзнуть, идти без длинных перевалов. Но уже через пару дней распогодилось, началась жара, которая установилась надолго.

Вставали мы рано, на маршрут выходили в 5 утра, старались придерживаться графика, всё успеть. Но полноценный обед не отменяется никогда, чтобы была возможность передохнуть.

Побывали на озере Академическом, увидели необычные, многослойные линзовидные облака, прошли вдоль легендарного ущелья Аку-Аку, оно фигурирует в книге Тура ХЕЙЕРДАЛА «Тайна острова Пасхи», там он упоминает истуканов - божество аборигенов Аку-Аку. Подобные истуканы - и в данном ущелье.

Линзовидные облака, формирующиеся над перевалом Умбозерским - старинным путём древних саамов.

Такие облака - редкое явление природы. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Их особеность - неподвижность, несмотря на ветер.

Михаил Коробов - опытный турист, сейчас в Калуге он будет водить маршруты выходного дня.

Александр Климасёв всегда в камуфляже.

- Поход прошёл легко. Группа была сильная, дисциплинированная. Очень помогал мне Николай – сотрудник МЧС. А Дмитрий Нестеренко написал стихотворение про наш маршрут.

Закончился поход в Кировске. Мы зашли там в замечательный интерактивный музей, увидели самые старые части горной системы.

Иван Чурсин без усталости проходит многокилометровые расстояния.

В это время в горях цвёл альпийский мак.

В тёплые дни можно было и позагорать.

Туристическое место

- Туристов на севере сейчас много - ходят и в походы, приезжают и просто на выходные, некоторые были даже с детьми. Это хорошее место для семейных маршрутов: простые горы, там безопасно, нет змей и практически все ягоды съедобные.

За последнее время сильно изменился посёлок Териберка, там делают ставку на туризм: сплошные кафе, рестораны, отели, кстати, не дешёвые. Есть зона для кемпинга, но за территорией.

Сам поселок стал красивым: большая набережная, огромные качели на берегу океана. В этих местах мы встречали ламинарию, морских гребешков. Во время отлива есть прямая дорога на остров, можно пройти по песчаной косе. А во время прилива он кажется недосягаемым.

Обед - важная часть похода и не отменяется никогда.

На маршруте важно делать записи и сверяться с картой.

Есть повод вернуться

- Север меня не отпускает! Спустя пару недель после похода мы вернулись в Хибины уже семьей, чтоб дочка Варя перед школой (она пошла в этом году в первый класс) могла погулять по горам, поесть северных ягод, покормить настоящих оленей и искупаться в Северном Ледовитом океане.

Я хотела приготовить для Вари традиционное мороженое из снега, который мы собираем на чистых нехоженых перевалах. Берём его не с верхнего, а более глубокого слоя и мешаем со сгущенкой. Но от снега к этому времени не осталось и следа. Зато нам удалось попасть в потрясающее время, когда не темнеет, закат плавно переходит в рассвет.

В парке посёлка Териберка Варя впервые увидела настоящих оленей.

Оленей можно погладить, а зимой ещё и покататься на собачьей упряжке. Там есть хаски.

Для Вари это был первый поход в полной автономии, с ночёвками в палатке. Постарались сделать его удобным в плане логистики и безопасным. Обязательно регистрировались в МЧС. Четыре дня погуляли по тундре, преодолели пару перевалов. Для ребенка этого достаточно.

Встретили много ягод. Дочка попробовала экзотическое арктическое угощение – мох ягель. Им питаются олени, но и люди могут его есть. Конечно, не в чистом виде, он продается вымоченным в брусничном, клюквенном сиропе. Вымачивают его, чтобы не был горьким.

Теперь Варя мечтает вернуться обратно на север, он ей понравился больше юга и моря. А в аэропорту, когда улетали домой, я второпях не успела из ручной клади выложить туристский нож. И у меня его забрали. Он остался в камере хранения. Так что есть повод вернуться и заодно увидеть северное сияние.

Четыря дня Варя провела в горах.

Теперь Варя хочет снова вернуться в эти места.

Скоро – походы выходного дня

- Спортивный сезон закончен. Ребята, прошедшие базовый уровень, готовятся повышать свою квалификацию и покупают большие рюкзаки для более серьёзных походов.

Сейчас мы оформляем школу туризма специализированного уровня. Те, кто в этом году закончил обучение, в следующем смогут выйти на более сложные маршруты – 3 и 4 категорий.

А 24 сентября мы отметим День туризма. Проведём его рядом с Калугой. Всех приглашаем, без подготовки, без ограничения по возрасту. Там не на весь день, всего на несколько часов.

Собираемся в 14:00 в любую погоду. Присоединяетесь! Будет интересно! Только заранее позвоните мне по тел.: 89065072134, чтобы мы определись с логистикой - кто сам доберётся, а кого нужно будет забрать. По этому номеру есть ватсап.

Помимо меня там будет легенда калужского туризма Валентин Леонтиевич КУНДЕЛЬСКИЙ, занимающийся топонимикой и краеведением, несмотря, что ему этой весной исполнилось 79 лет! Он даст полезные советы, ответит на вопросы по технике спортивного туризма.

А также Михаил Коробов, наш опытный руководитель спортивных маршрутов, который будет проводить регулярные походы выходного дня.

Михаил Константинов и Валентин Кундельский в Калужском турклубе на Правом берегу. Работа над отчётами.

- Скоро планируем ряд выездных некоммерческих походов на Селигер в Тверскую область, по скалам Липецкой области и на болота Смоленщины. Всё – на выходных. И собираемся в путешествие по вершинам Южного Урала.

Михаил будет и зимой проводить походы, экскурсии в окрестностях Калуги. Всё – бесплатно. Все мероприятия у нас проходят без алкоголя, с соблюдением культурных норм.

В конце осени - начале зимы начнем новые занятия в школе туризма. Записывайтесь, бдем рады всех видеть!

Будет много интересных лекций, практических занятий, маршрутов. В нашу школу не обязательно приходить с 18 лет. У нас занимались ребята и моложе. Они заканчивали теоретический курс, а практику проходили позже, когда позволял возраст.

В следующем году также запланирован поход второй категории в Хибины. Это технически простые, безопасны годы, так как они старые и практически не осыпаются.

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