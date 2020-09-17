«Кросс нации» в Калуге собрал три тысячи спортсменов и создал пробки в центре города
«Кросс нации» - самое масштабное летнее спортивное событие в России. По всей стране в один день любители бега захватывают стадионы, парки и даже центральные улицы городов. Так и случилось в Калуге в субботу, 17 сентября.
После пандемии все прошло очень массово, Да. Автолюбителям пришлось постоять в небольших пробках. Но в итоге около 3000 калужан вышли на старт легкоатлетического пробега.
Для начала за призы поборолись участники так называемой «Красной группы». Подготовленные спортсмены пробежали 6 километров.
Пробки образовались из-за легкоатлетического пробега.
Перед стартом нельзя обойтись без фото.
Знакомые и родственники привествовали участников забега.
Спортсмены заполнили улицу Кирова.
Из сильного ветра организаторам было нелегко.
Дистанцию кто-то преодолел и на велосипеде.
Для многих пробег прошел в спокойном режиме.
Но некоторые шли к финишу уже пешком.
Новый тренд этого года - бежать с сумкой.
Традиционное селфи на финише.
Победители получили заслуженные награды.
Несмотря на небольшие пробки в Калуге, праздник спорта состоялся. На старт вышли многие организации областной столицы. Пробежать свою символическую дистанцию смогли даже детсадовцы. Самому юному участнику забега было всего 1 год и четыре месяца. Маргарита Федотова из Калуги получила заслуженную награду.
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