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«Кросс нации» в Калуге собрал три тысячи спортсменов и создал пробки в центре города

Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 17.09.2022 15:28 1 1033
«Кросс нации» в Калуге собрал три тысячи спортсменов и создал пробки в центре города

«Кросс нации» - самое масштабное летнее спортивное событие в России. По всей стране в один день любители бега захватывают стадионы, парки и даже центральные улицы городов. Так и случилось в Калуге в субботу, 17 сентября.

После пандемии все прошло очень массово, Да. Автолюбителям пришлось постоять в небольших пробках. Но в итоге около 3000 калужан вышли на старт легкоатлетического пробега.

Для начала за призы поборолись участники так называемой «Красной группы». Подготовленные спортсмены пробежали 6 километров.

Пробки образовались из-за легкоатлетического пробега.

Перед стартом нельзя обойтись без фото. 

Знакомые и родственники привествовали участников забега. 

Спортсмены заполнили улицу Кирова. 

Из сильного ветра организаторам было нелегко. 

Дистанцию кто-то преодолел и на велосипеде. 

Для многих пробег прошел в спокойном режиме. 

Но некоторые шли к финишу уже пешком. 

Новый тренд этого года - бежать с сумкой. 

Традиционное селфи на финише. 

Победители получили заслуженные награды. 

Несмотря на небольшие пробки в Калуге, праздник спорта состоялся. На старт вышли многие организации областной столицы. Пробежать свою символическую дистанцию смогли даже детсадовцы. Самому юному участнику забега было всего 1 год и четыре месяца. Маргарита Федотова из Калуги получила заслуженную награду.

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Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 17.09.2022 15:28 1 1033
Тэги: спорт общество кросс нации
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