На церемонии открытия Северного обхода Калуги чиновники ностальгировали, а строители извинялись

В субботу, 17 сентября, открыли движение по Северному обходу Калуги для всех автомобилистов. А накануне состоялась торжественная церемония. Рассказываем, как это было.

На открытии присутствовали не только местные чиновники и стоители, но и гости из столицы.

Губернатор области Владислав Шапша и городской голова Калуги Дмитрий Денисов приехали вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сенатором Анатолием Артамоновым и первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком.

Перед открытием дороги заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал о ближайших перспективах для жителей нашего региона и о дальнейших планах по строительству:

- На граничащих с обходом территориях в 2022-2023 годах планируется ввести в эксплуатацию более 40 тысяч квадратов жилья. А в рамках реализации комплексного развития территории, в перспективе застройка может добавить еще 150 тысяч квадратных метров. В районе Северного обхода уже выделено 1145 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Северный обход позволит обеспечить высокую транспортную доступность земель промышленного назначения общей площадью 125 гектар. Пока мы сегодня летели, обсуждали с Минтрансом возможность сдвижки денег влево. Я думаю, что мы найдем эти деньги и вся трасса М3 будет полноценная, что, безусловно, сократит все пробки и даст возможность быстрее двигаться и в Москву и обратно, - резюмировал вице-премьер.

Обход города Калуги завершил создание транспортного кольца – Калужской кольцевой автомобильной дороги. Во время церемонии неоднократно вспоминали, что инициатором строительства был предыдущий губернатор области Анатолий Артамонов.

По словам Хуснуллина, нынешний сенатор боролся за эту дорогу, протаптывал тропу в минфин и во все структуры, чтобы найти деньги. Двадцать лет потребовалось правительству области для того, чтобы окольцевать Калугу.

Глава региона Владислав Шапша напомнил, как передвигались по городу большегрузы в прошлом:

- Давайте вспомним несколько десятилетий назад, когда грузовой транспорт карабкался с правого берега в горку, создавал огромные пробки зимой и это просто было невозможно. Сегодня созданы условия для того, чтобы весь транзитный транспорт вывести из города. Кроме того, дорога дает возможность развивать межрегиональное сообщение и сотрудничество и с Тулой, и с Орлом, и с Резанью. Мы связали сразу три федеральные трассы.

- Один из классиков сказал, что в России есть две беды, - сказал на церемонии глава компании-подрядчика Эдгар АРОМЯН. - Я с этим тезисом не согласен. Его надо пересмотреть. У нас шикарные дороги. Поэтому я думаю, что эта дорога в перспективе будущего. Есть дорога - есть развитие, нет дороги - нет развития. Калужский наш прекрасный край максимально почувствует эффективность от этого строительства. Спасибо вам еще огромное.

Далее подрядчик перешел к извинениям за доставленные неудобства.

- Если что-то я не так сделал, приношу мои извинения, - сказал он. - Потому что я понимаю, стройка, я понимаю шум большегрузных машин. Простите, пожалуйста, если можно.

ачало движения транспорта по Северному обходу началось не только ярко, но и громко. Владислав Шапша, Марат Хуснуллин, Анатолий Артамонов, Андрей Костюк и глава компании-подрядчика Эдгар АРОМЯН, сказав слово «поехали», одновременно нажали на импровизированный клаксон.

Звуковой сигнал дал старт параду строительной техники. 40 КАМАЗов начали движение, а параллельно с ними на дороге взрывались домовые шашки. Дым окрасил пространство в бело-сине-красные тона – цвета Российского флага.

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