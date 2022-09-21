Победитель шоу «Кондитер. Дети» Анастасия Степанова из Калуги попробует сделать антигравитационный торт

Даже если вы не любите сладкое, перед шедеврами, которые создаёт Анастасия СТЕПАНОВА, трудно устоять. Её тортики, пирожные – настоящее произведение искусства.

Настя творит дома на кухне уже почти 10 лет, и это не просто увлечение, она мечтает стать профессиональным кондитером высшего уровня. Хотя уже сейчас она - настоящий профессионал.

Все мы видели, как легко Настя прошла в суперфинал шоу «Кондитер. Дети» и одержала победу.

В суперфинеле сражались 10 талантливых юных кондитеров. Они должны были приготовить вкусный и красивый торт весом не менее трёх килограммов. Анастасия сразу поразила жюри, представив восьмикилограммовый шедевр. Дизайн торта был фантастическим: розовый инопланетный осьминог.

- Обалдеть, удивила! – такой была первая реакция жюри. Торт сразу взвесили. Весы показали 8 кг 300 г. Настя почти в три раза превысила норму!

- Настя, ты автоматом, пулеметом допускаешь до финальной дегустации! - сказал ведущий Ренат АГЗАМОВ.

Все торты Насти отличает оригинальный дизайн и оригинальная начинка.

- Наш сладкий мир стали атаковать неизвестные существа. Они прямиком из космоса падают на торты. И именно сегодня оно упало на мой торт, - представила своё произведение Анастасия. - Бисквит пропитан сиропом из манго. Начинка - крем из манго, кусочки манго. И для баланса вкуса я добавила кислинку – вишню.

- Вишню? Очень рискованно! – заметил Ренат АГЗАМОВ. - Очень крутой дизайн, хаотичный, необычный. Очень арт-объектно выглядит. Я вижу чётко продуманную композицию.

- Здесь всё красиво, в совершенстве, мне очень нравится, хотела узнать, что внутри осьминога? – поинтересовалась член жюри Ольга ВАШУРИНА.

Внутри оказалось пирожное «картошка». Декор - полностью съедобный.

Когда торт был разрезан, жюри по-разному оценило начинку.

- Изделие выполнено правильно, но сочетание вишни и манго непривычно,- резюмировал Ренат Агзамов.

В итоге, попробовав все суперфинальные торты, жюри назвало Анастасию Степанову лучшим кондитером и вручило ей приз – сертификат на 500 тыс. рублей.

Настя печёт торты с 6-летнего возраста.

- Сезон снимали почти год назад, в ноябре, - рассказывает Анастасия. - В финале я чувствовала себя более спокойно, чем на предыдущем туре.

Выпуски заранее не видела. Но с работами других участников была знакома. Изначально выделила для себя только одного серьёзного соперника – Никиту КУРГАНКИНА. А когда сейчас посмотрела шоу, поняла, что участники были сильней, чем я думала.

Ближе к объявлению результатов я догадалась, что стану победителем, потому что, когда съёмка закончилась, все стали расходиться, мы с суперфиналистами попробовали торты друг друга. У Никиты он получился очень сладким, а у меня - сбалансированным по вкусу.

Зато у него коржи были более воздушные. Но всё решал баланс вкуса. Конечно, 100-процентной уверенности в победе у меня не было, поэтому, когда объявили моё имя, эмоции были максимальными.

- Кто вас поддерживал на шоу?

- Я была с мамой и папой. Но родителей мы не видели 12 часов. Они находились в отдельном помещении.

От единорога – к осьминогу

– Вы настраивались перед суперфиналом?

- Я мечтала, что выиграю, даже думала, на что потрачу выигрыш. И надеялась на лучшее.

- Расскажите, как вы создавали суперфинальный торт?

- Изначально я хотела сделать начинку манго-маракуйя, но не нашла маракуйю. И надо было сбалансировать вкус манго чем-то кислым, подумала: почему бы не вишня.

По декору тоже сначала не понимала, что сделать. Не люблю банального. Слепила единорога (этот момент не вошёл в программу). В итоге, единорог мне не понравился, хотя был уже полностью готов.

Я заново замесила мастику, раскатала полосочки и сразу - в шоковую заморозку. Даже на этом этапе ещё не знала, каким будет декор. Посмотрела на волны и поняла: это будет осьминог.

- Сколько вам отводилось времени?

- 3, 5 часа. Это очень мало! Обычно приготовление самого маленького торта занимает 10 часов.

- Ваши торты всегда отличат дизайн, у вас хороший художественный вкус.

- Я закончила художественную школу, люблю рисовать в свободное время, но тоже не банальное, а больше психоделическое.

Мама талантливого юного кондитера рассказала, что у Насти дома кулинарная студия, которая после получения выигрыша пополнилась новым оборудованием.

Всё началось с чизкейка

- Настя, а вы сами любите сладкое?

- Я могу прийти в кафейню и съесть какой-то десерт. Но свои торты пробую только в процессе. Я не сладкоежка. В детстве любила сладкое, возможно, из-за этого и стала готовить.

- Какая ваша любимая начинка?

- Сейчас я полюбила морковный торт с орехом пеканом и карамелью. Он не сладкий за счёт морковных бисквитов.

- Дома всегда есть сладкое в вашем приготовлении?

- Нет, чаще всего какие-то обрезочки, остаточки от заказов.

- А первый свой десерт помните?

- Мы с мамой пекли шарлотку. А потом мне подарили книжку, и я сама сделала чизкейк. Родители мне максимально доверили кухню. Я не люблю, чтобы кто-то был там, когда я готовлю.

И сейчас на кухне нет никого, кроме меня. Это - моя зона комфорта, в которую никого не пускаю.

Парящие в воздухе торты

- На что потратите выигрыш?

- Большую часть уже потратила на кондитерский инвентарь, на себя, часть отложила.

- Не хотите открыть в Калуге свою кондитерскую?

- Возможно, но уже после обучения. Я мечтаю поступить в Сибирский федеральный университет, получить высшее образование в сфере гастрономии. Поэтому после школы уеду далеко, пока нет смысла открывать что-то.

Но сейчас свои десерты я поставляю в одно из кафе в центре города.

- Вы учитесь в 10 классе, у вас большая нагрузка, хватает времени на торты?

- Если сравнивать с прошлым годом, то темп жизни увеличился в три-четыре раза: школа, репетиторы, торты, поставки, заказы. Времени отдохнуть даже не остается.

- Есть ли ещё какой-то невероятный торт, который вы мечтаете испечь?

- Возможно, займусь антигравитационными тортами. Делается сложная конструкция, на которую торт опирается, и создаётся иллюзия, что нет гравитации.

Там есть свои хитрости. Например, большой торт на маленьком шарике, или замаскированной опоре. В Калуге я ещё такого не видела, мне было бы интересно попробовать приготовить.

Сейчас Настя подала заявку на участие уже во взрослом шоу «Кондитер», и, возможно, мы увидим её в ближайшем новом сезоне этого шоу.

Рецепт от Анастасии Степановой

Мы попросили Настю поделиться с нашими читателями простым рецептом, который каждый смог бы приготовить. Вот рецепт её первого чизкейка.

Ингредиенты:

основа:

• 400 г печенья (такого, чтобы легко крошилось),

• 200 г масла,

начинка:

• 600 г сыра Филадельфия,

• 200 мл сливок 33-35%,

• З яйца,

• 150 г сахара,

• ванильная палочка или 2 ч.л. ванильного сахара,

• 200 г шоколада.

Приготовление.

1. Масло растопить.

2. Печенье измельчить в блендере, или пропустить через мясорубку.

3. В печенье добавить масло, перемешать .Должна получиться сыпучая масса.

4. Печенье с маслом выложить в форму (диаметром 24-26 см), хорошо утрамбовать, сделать бортики, поставить в холодильник, на то время, пока готовим начинку.

5. Сыр перемешать с сахаром (взбить миксером на небольшой скорости).

6. Добавить сливки, хорошо перемешать (миксером, на небольшой скорости).

7. Добавить яйца, перемешать.

8. Палочку ванили разрезать.

9. Вынуть семена.

10. Добавить их в сырную массу (если вы используете ванильный сахар, его надо добавить тоже на этом этапе).

11. Полученную массу выложить на корж.

12. Шоколад растопить.

13. Вылить его на сырную массу.

14. Форму обернуть фольгой так, чтобы бока были плотно закрыты (это делается для того, чтобы не просочилась вода).

15. Форму с чизкейком поставить в глубокий противень или в форму большего размера.

16. В противень налить горячую воду так, чтобы она доходила до середины формы с чизкейком. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение часа.

17. Готовый чизкейк полностью остудить, и лишь потом разрезать на порции.

Желательно, перед подачей поставить его в холодильник на 3-4 часа.

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