Фотограф из Калуги Игорь Рулев отправил своих друзей в ХVII век

Игорь РУЛЁВ – профессиональный фотограф, снимает в разных жанрах и направлениях.

В Калуге он известен, как сильный репортажник и портретист.

Многие помнят его фото с фестиваля «Мир гитары»: портреты мировых звёзд, закулисье и яркие моменты концертов.

Одно время Игорь работал в «Калужском перекрестке», сейчас - в медиакорпорации «Калуга сегодня». Поэтому его проект, стилизованный под голландскую живопись ХVII века, стал для многих неожиданным.

В проекте 10 фото, каждое отличается эстетикой и скрупулёзным подходом, продумано всё до мельчайших деталей. Подписей к снимкам вы не найдёте. Игорь считает, что ассоциации у каждого рождаются свои.

- Пригласила меня сюда Анна СЕНАТОВА, она увидела мои работы и поставила в план выставок, - говорит Игорь. – Название у проекта было только рабочее «Люди. Образы. Символы». Увидеть проект можно в ИКЦ до 25 сентября.

Игорь Рулёв вполне и сам мог бы вписаться в эпоху барокко, но говорит, что в таком стиле сложно снимать автопортрет.

- А как возникла сама идея?

- Идея идёт от любви к живописи в целом. В данном случае на проект меня вдохновил золотой век голландской живописи: Ян ВЕРМЕЕР, РЕМБРАНДТ, Питер КЛАС, Питер де ХОХ, Франс ХАЛС и другие.

До голландцев был итальянский ренессанс – Тициан, Рафаэль, Леонардо. Если посмотреть на их картины,они, безусловно, прекрасны, но в портретах мы видим кукольность. Красиво, но кукла. А когда смотрим на работы голландцев, такое впечатление, что персонаж сейчас тебе что-то шепнёт или моргнет.

В чём фишка барокко? Появляется витальность - жизнь картин. Персонаж оживает. И важен свет. До голландцев свет был на картинах везде и ниоткуда. Всё освещено, всё понятно. У голландцев свет является ещё одним персонажем.

Особенность этого периода и в том, что в голландской живописи происходит некий отход от религиозных тем, появляются простые бытовые сценки, обычные горожане. Зачастую, на картинах можно увидеть куртизанок, выпивох, драчунов в кабаках.

Костюмы для моделей фотограф шьёт на заказ.

- Сколько времени заняла подготовка проекта?

- От идеи до воплощения прошло, наверное, больше года. Всё собрать – длительный процесс.

- Кто в реальной жизни эти персонажи?

- Мои друзья, родственники, знакомые. Конечно, нужно найти подходящий типаж. Вот, идёшь по улице и видишь человека, думаешь: во что бы ты его одел, чтобы ему пошло, подойдёт ли ему эпоха ренессанса, барокко, или нет.

Но это только внешняя форма. Бывает, что начинаешь разговаривать с ним и понимаешь: нет, немного не то.

Не пугайтесь: череп здесь всего лишь реплика.

- Где ты нашёл реквизит?

- В основном все вещи на фото – мои. Часть элементов брал в ТЮЗе. Исторические костюмы шил на заказ.

Найти подходящую ткань – проблема. Куски разыскиваю в разных местах, с миру по нитки. Они дорогие, но результат того стоит. У меня очень хороший мастер в ателье. Я приношу ему эскизы, примерные мерки, и он сразу понимает, что мне нужно.

Недавно из белого тончайшего прозрачного льна с ситцем шил мне рубашку – один в один, как у Генриха VIII. И он так отлично её сшил, в ней даже сейчас ходить было бы прекрасно.

Конечно, костюмы - не точная копия, но здесь историческая точность не нужна, это условность, образ.

- На что ты ориентировался, подбирая костюмы?

- На картины голландских мастеров. Залезал и в интернет на сайт, где представлена мода тюдоровской королевской династии 1580-х годов, частенько этот ресурс штудирую.

Обращался к качественным историческим костюмированным фильмам, например «Тюльпанная лихорадка». Он подтолкнул на мысль костюма для барышни на одном из фото.

Фото на первый взглят от картин не отличить.

- Почему мужских персонажей больше, чем женских? С женщинами сложней работать?

- Нет, просто так сложилось. До женщин ещё не добрался. Есть задумка. Мне нужна чопорная дама. Всех родственников перебрал – не подходят, нужно что-то такое особенное, колоритное.

- Откуда старинные кубки, меч, череп?

- Вещи покупал в интернете ещё до всех санкций. Например, бокал с так называемым зеленым или лесным стеклом, которое ещё было известно Древнему Риму. Возили его из Германии, потом оно распространилось по всей Европе.

Такое стекло до сих пор делают в Чехии, всё тем же ручным способом, видны даже пузырьки. Точные копии средневековых бокалов, кубков.

Меч на фото тоже настоящий, он правильно сбалансирован, только без заточки. Череп – качественная реплика.

Персонажи, действительно, как из ХVII века.

- Не было мысли «состарить» свои фотокартины?

- Нет. Я хотел показать, что это сделано в живописной манере, но по средством фото. Накладывать фильтры не было задачей. Здесь нет никаких спецэффектов.

Ничего не нарисовано, не дорисовано, только работа с камерой и кадрирование. Я вообще люблю максимально снимать с камеры.

- Проект завершён или будет продолжение?

- В проект вошли не все работы, поэтому продолжение имеет место. Есть и ещё мысли.

Я люблю низкий ключ – глубокие тени, драматургию. Можно делать в такой стилистике и постмодернистские вещи. Современных персонажей погружать ту эпоху.

Смешать условно барочный интерьер или позднее средневековье и персонажа в современной одежде. Пару таких работ у меня уже есть.

Как рассказал нам Игорь, пирог - настоящий, пекли его под чутким руководством фотографа.

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