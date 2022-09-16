Тренер ВК «Обнинск» Дмитрий Барсук: «Самый молодой в истории чемпион мира Олег Стояновский вышел отсюда. Значит, школа в Онинске очень хорошая»

В Калужской области хватает именитых тренеров. Но приезд каждого такого специалиста – на вес золота. Ведь знаменитый тренер в любом случае тянет за собой череду побед. И мы продолжаем рассказывать о них на нашем сайте и в газете. Все публикации вы можете почитать по ссылке: Именитые тренеры Калуги.

В волейбольном клубе «Обнинск» в этом сезоне полноценно работает легендарный для отечественного спорта человек - Дмитрий БАРСУК.

гремел успешными матчами на чемпионатах мира и Европы. Сейчас же молодой тренер возглавил мужское направление в пляжном волейболе клуба из первого наукограда.

Прошлые победы и приглашение в Обнинск

В 2007 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский достигли первого значимого успеха для России в этом виде спорта. Россияне завоевали серебряную медаль чемпионата мира в Швейцарии. Год спустя наши волейболисты выиграли бронзовую награду на чемпионате Старого Света в Германии.

Вообще же для Дмитрия Барсука профессиональная карьера сложилась крайне успешно. Он смог сыграть на двух Олимпийских играх, начиная с Пекина 2008 года и заканчивая Рио-де-Жанейро в 2016 году.

И такого опытного и известного игрока, который стал профессиональным тренером, удалось пригласить на работу в волейбольный клуб «Обнинск».

Дмитрий Барсук 15 лет назад творил чудеса на площадке.

- Разговаривали мы достаточно давно. Общались еще с Василием Ярзуткиным в начале 2021 года. Но решили тогда, что нет смысла перед началом сезона менять тренера, - отметил при нашей встрече Дмитрий Барсук. - Потом Василия Васильевича не стало с нами. Но ничего в наших планах не изменилось. Его семья находится у руля волейбольного клуба, так что в итоге я оказался в Обнинске. Здесь созданы очень интересные условия. Абсолютно всё есть. Я люблю компактность.

Волейбольный клуб «Обнинск» сам по себе очень известный в России. Он ставит перед собой серьезные цели и задачи. Я до этого работал в Липецке. Там были большие проблемы с финансированием. Меня также приглашали работать в Москву. Но я живу в Серпухове. Там находятся семья, дети. Поэтому из Обнинска мне добираться намного проще. К тому же, я не очень люблю Москву, потому что там тяжело построить тренировочный процесс, расстояния большие. Организовать две тренировки в день практически нереально.

По словам Дмитрия Барсука, Обнинск ему понравился. Он каждую неделю один-два раза ездит в Серпухов к своей семье. А все остальное время проводит в Обнинске.

Дмитрий Барсук со своей женой Анастасией, сыном Ильей и дочкой Екатериной.

Кстати, о семье. Женат Дмитрий Барсук на Анастасии Васиной. Она тоже имеет отношение к первому наукограду. Анастасия поехала на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году с игроком волейбольного клуба «Обнинск» Анной Возаковой.

Сейчас же Дмитрий Барсук только начинает делать первые тренерские шаги на новом месте.

- Игроки мне достались достаточно разные, - говорит Дмитрий Барсук. - Максим Сиволап вот восстановился до такого состояния, когда может выигрывать медали этапа чемпионата России. Он должен был становиться вторым тренером клуба, возглавить подготовку молодежи. Но огромное желание играть пересилило. На данный момент видим результаты нашей работы. Под Максима мы будем искать волейболиста хорошего уровня. Чтобы у нас были две полноценные команды к следующему сезону, которые могут бороться за самые высокие места. Также в волейбольном клубе «Обнинск» есть молодой тандем – Дмитрий Цветков и Кирилл Ельников. Они будут тренироваться со старшими. Думаю, что у них будет прогресс при планомерной и хорошей работе.

Иногда игра наших волейболистов заставляет тренера задуматься.

Подготовка по итальянской системе

Но все же главная действующая сила ВК «Обнинск» в пляжном волейболе на данный момент – это Олег Величко и Дмитрий Веретюк. Наши спортсмены смогли выиграть несколько комплектов наград этапов чемпионата России, а также заняли третье место на первой Спартакиаде сильнейших спортсменов страны. Но даже при всех успешных результатах у тренера Дмитрия Барсука иногда появляются поводы для недовольства.

- Недавно у нас был разговор с волейболистами. Я все понимаю, сам прошел этот путь. Только выступал на Мировом туре. Там еще тяжелее. Накладывается не физическая даже, а эмоциональная нагрузка, - продолжил Дмитрий Барсук. - В этом сезоне у нас очень много турниров подряд. Стараюсь давать им отдых. Но иногда в тренировочном процессе мне не нравится работа волейболистов. Видно, что они делают все из последних сил. Но что тут можно изменить? Это их работа. Волейболисты должны понять, что только через тяжелые тренировки можно прогрессировать маленькими шажками. Они уже состоявшиеся игроки. Нужно добавить в некоторых элементах, и тогда возможен переход на более высокий уровень. В этом случаем мы сможем бороться с лучшими командами России. Пока в этих противостояниях нам не хватает мастерства.

Тренировал наставника волейбольного клуба «Обнинск» в его молодые годы известный итальянский специалист Марко Солюстри. И эту школу Дмитрий Барсук хочет привить и обнинским волейболистам.

- Топовые игроки допускают минимум ошибок, - говорит Дмитрий Барсук. - Они во всех элементах делают все более четко и качественно. Только тогда придет успех. Простые ошибки дают противнику легкие очки. А в матче с топовыми командами такое себе нельзя позволить. Я понимал, что первые две пары России в этом сезоне Веретюку и Величко будет тяжело обыграть. Дмитрий и Олег ведь со мной недавно начали работать. Как только они пришли, начал им менять систему игры. Какие-то элементы делать так, как меня когда-то учил итальянский специалист Марко Солюстри. И я ним на 100 процентов согласен, с его школой. У нас есть целая зима, чтобы волейболисты поняли, что я от них хочу. Если они сделают это, то мы поднимемся на шажок в своем уровне и будем на равных играть с топовыми командами.

При этом Дмитрий Барсук отмечает, что пляжный волейбол за последние годы не сильно изменился. Физических данных на кортах стало больше, а вот техники убавилось.

- Вы знаете, я сейчас смотрю, как выходит на площадку 43-летний американец Фил Дальхаузер и обыгрывает почти всех. Хотя он стал прыгать на 20 сантиметров ниже, - сказал тренер волейбольного клуба «Обнинск». - На каком-то этапе Мирового тура в прошлом сезоне три из четырех первых команд были составлены из 40-летних игроков. Хотя они стали на порядок слабее физически. Так что я не думаю, что сильно пляжный волейбол поменялся. Лет 15 назад игроки действовали намного более качественнее, техничнее. А сейчас больше ставка делается на физические данные. Но выигрывает тот, кто чище делает технические элементы.

Дмитрий Веретюк и Игорь Величко порадовали своего тренера очередной медалью.

Реализация как тренера

При всей своей тренерской работе Дмитрий Барсук не забывает о воспитании волейболистов. Молодым игрокам, которые только приходят в профессиональный спорт, это явно не повредит.

- Сейчас сильно стараюсь не трогать, скажем, в тех же моментах питания. Но после окончания сезона поговорим с одним молодым волейболистом, потому что ест все подряд, - сказал тренер волейбольного клуба «Обнинск». - Ребята уже меня узнают потихоньку. Знают, что я могу и спокойно разговаривать, на равных. Но бывает, когда приходится ругаться. Однако, ребята попались хорошие. Говорить на повышенных тонах не часто приходится. Будем также набирать потенциально сильных молодых игроков. Хотелось бы, чтобы в интернате учились 6-8 13-14-летних волейболиста. Ими займет отдельный тренер. Конечно, будем подпускать к тренировочному процессу со старшими. Я расскажу им, что мне хочется от них видеть, какой подход к делу.

И, конечно, известному в прошлом спортсмену хочется оставить свой след и на тренерском поприще. Выбрал «Обнинск» он не просто так. Тут есть возможности реализовать свои самые смелые тренерские мечты.

- Я пришел в волейбольный клуб «Обнинск», чтобы обучить спортсменов и добиться с ними самого высокого результата, - подытожил Дмитрий Барсук. - Руководство идет на встречу, помогает с организацией поездок на все турниры и необходимые соревнования. Хотелось бы в будущем от своей работы увидеть результат. Можно деньги зарабатывать в другом месте, но хочется реализовать себя как тренера в волейбольном клубе «Обнинск». Тот же самый молодой в истории чемпион мира Олег Стояновский вышел отсюда. Значит, школа в Онинске очень хорошая. Посчитайте, сколько чемпионов России воспитали в Калужской области, сколько медалей на международном уровне выиграли. Хоть в одном городе страны такое есть? Если только в Краснодарском крае. Но надо посчитать тогда все мои медали.

Сейчас Дмитрий Барсук заканчивает готовить своих подопечных к финалу чемпионата России. Он пройдет в Анапе. Поболеть за спортсменов из Обнинска и Калужской области можно будет с 20 по 22 сентября.

О результатах этих соревнований мы обязательно расскажем. Следите за публикациями на kp40.ru!

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