В Калуге с телефоном на урок теперь нельзя

С 1 сентября в школах произошел ряд нововведений в рамках учебного процесса. Среди прочего отметилась новость о запрете на использование мобильного телефона. Мы попытались разобраться, актуально ли такое ограничение и насколько строго оно будет соблюдаться в школах Калуги.

Официально

С инициативой запрета телефонов на уроках выступил министр просвещения России Сергей КРАВЦОВ на Общероссийском родительском собрании:

— Рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их нужно сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать нужно только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса.

Более того, Сергей Кравцов отметил, что у его дочери мобильного телефона не было до 14 лет.

Подтвердил рекомендательный характер этого заявления и помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ:

— Никаких новых требований нет, потому что запретов на использование мобильных телефонов в школах не было. Телефоны остаются у школьников, они могут ответить на звонок или сообщение, если это необходимо. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что не рекомендуется использовать мобильный телефон в рамках процесса обучения.

А что на практике?

Теперь ясно, что запрет на использование телефонов носит рекомендательный характер, и школы должны самостоятельно принять решение на этот счет.

Но произошли ли кардинальные изменения в школах Калуги? Об этом узнали из первых уст.

Елена Николаевна ТАРАСОВА, учитель русского языка и литературы СОШ №2:

— Для меня эта новость удивительна, потому что у нас запрет на пользование телефонами на уроках уже давно присутствует и прописан в положении. Уже несколько лет наши родители расписываются, что ознакомлены с запретом.

По поводу отношения к телефонам. Минус в том, что, естественно, это отвлекает ребят. Когда телефон звонит посреди урока, сразу весь класс в ту сторону поворачивается, причем, начинаются комментарии: «Что ты не выключил? Почему звук не убрал?» То есть дети реагируют.

Причем, на вопрос «Кто тебе звонит?» часто можно услышать: «Это мама». Ну, мама-то должна знать, что у ребенка сейчас урок, родители в курсе расписания, знают, до которого часа он занят. Какую родительскую проблему в этот момент ребенок может решить?

Еще ученики могут так играть друг с другом. Один другому звонит, смотрит на реакцию, как реагируют окружающие, учителя.

Телефон становится для детей зависимостью. Если не взял в руки, не посмотрел время, на экран, то уже начинается ломка. Им обязательно надо, чтобы телефон лежал рядом, лучше был в руках. Это уже в 7-8 классе.

Был случай, ребенок часто отпрашивался домой. То у него голова болит, то живот болит, то еще какая-то причина. Я поговорила с мамой. Оказалось, что, когда она приходит с работы, он играет в компьютер. То есть с уроков он отпрашивался для того, чтобы поиграть.

Следующий момент касается старших классов. Иногда задаешь вопрос ребенку, например, по литературе. Чтобы на него ответить, нужно просто подумать. Они начинают автоматически забивать вопрос в поисковик телефона.

Вот перемена, детям обязательно надо размяться, пройтись, пробежаться, чтобы энергию, которая накопилась за урок, выплеснуть. А что в реальности происходит: звенит звонок, дети достают телефоны и по двое, по трое сидят и смотрят в экран. Ничего не видят вокруг, они только там.

Около моего кабинета ребята собирались, я тогда спросила: «А почему вы все здесь сидите?» Отвечают: «А здесь интернет хороший».

Единственный положительный момент от телефона, который я использую на уроках: задаю вопрос «Что обозначает это слово?» или «Где находится Мещёра? Что это такое?» – не знают. Я тогда говорю: «А вот теперь можно воспользоваться телефоном, ищем ответ на вопрос».

Нет единого мнения

​— Сами родители по-разному относятся к проблеме, ​​— говорит Елена Тарасова. ​— Кто-то говорит: «Ну как они будут без телефона, как мы их найдем?» Здесь понять можно, особенно родителей младших ребят. Мамы переживают, звонят ребенку, где он, дошел ли до школы, до дома.

А когда телефон берут на уроках, это другой вопрос. Некоторые родители говорят: «Отбирайте телефоны», но мы не можем это делать, это противозаконно. Или я отберу, верну после урока, а мне скажут: «У меня на телефоне не было этой трещины». И не докажешь.

Если же общим собранием родители решат собирать телефоны перед уроками, то будем собирать. Но чаще единогласного мнения нет, все равно кто-то говорит, чтобы телефон оставался при ребенке.

Единственное, что мы можем сейчас, это попросить, чтобы дети убирали телефоны в рюкзаки, даем родителям ознакомиться с положением, что ребенку нельзя пользоваться телефоном во время урока, звук должен быть выключен.

Глас народа

В нашем телеграм-канале мы провели опрос среди подписчиков, чтобы узнать, как они относятся к запрету?

Читатель Юрий:

— От урока ничего не должно отвлекать. Но, я считаю, что правила должна устанавливать сама школа по рекомендации министерства. Как и правила школьной формы. Может, на некоторых уроках методически правильно использование средств вычислений или связи. Решать должен учитель.

Читатель Лилия ШИРЯЕВА:

— Запрет нужен и для учеников, и для учителей (почему про них ни слова?).

Читатель Юлия ПУШНИКОВА:

— Ерунда это все с телефонами. Кому этот обман нужен? Дети запасаются вторыми телефонами, благо, этого добра в каждой семье хватает. Второй сдают, с первым ходят. Те, кто нацелены на результат, им телефон не помешает, а может быть и поможет.

Сколько детей успешно до этого указа учились, сдавали экзамены и т.д. А уж тем более забирать телефоны у учителей — вообще, нонсенс. Кроме того, я читала, что это имеет только рекомендательный характер. Но у нас же обязательно с перегибами, если рекомендовали, обязательно выполним на 200 процентов.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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