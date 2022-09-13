Выпускница из Калуги Стася Никонович пробилась в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Станислава Никонович учится в 11 «А» классе школы № 15. Несмотря на юный возраст, ей всего 17 лет, девочка знает, чего хочет в жизни, и уверенно идет к своей цели. Кроме основного, Стася получает дополнительное образование, ведет активную общественную жизнь, участвует в российских конкурсах и проектах.

Учителя Муниципальной экспериментальной школы дополнительного образования молодежи (далее МЭШДОМ) называют её королевой-обнимашек. Они считают Стасю прикольным, добрым, светлым человечком.

А совсем недавно она пробилась в полуфинал известного конкурса «Большая перемена» и имеет серьезные планы выиграть его. Об этом и многом другом мы поговорили со Станиславой.

Плавает в сети, как рыба

- Стася, расскажи о своих увлечениях.

- Я очень люблю журналистику и все, что с ней связано. Особенно меня привлекает радио и телевидение, а также социальные сети. Я всегда любила читать посты, например, в Telegram. Больше всего мне нравится то, что кроме картинки, они содержат текст, это самое вкусное, на мой взгляд. Поэтому, учась в седьмом классе, я пошла заниматься в МЭШДОМ на отделение «СМИ». С этого момента с каждым годом мои навыки растут вместе со мной.

За это время я научилась монтировать видео и звук, писать, как лонгриды, так и маленькие эссе, посты. Последние мне больше всего нравятся, потому что это емко, это кратко, это зажигает.

В ближайшее время я собираюсь поступать на журналистику, либо медиакоммуникации, это уже от баллов зависит, наберу - не наберу.

По этому направлению я была в Артеке. Там были самые ТОПовые спикеры. Например, Полина Сысоева. Она работала над «Вечерним Ургантом». Был Тёма Вотерфорк – известный видеоблогер в Tik Toke. Спикеров было так много, что я не могу их всех сейчас назвать.

В Артеке у меня появилась возможность показать себя именно в радиожурналистике и провести свой подкаст. Наш отряд принял участие в конкурсе «Прямой эфир». У нас сформировалась команда из двух человек: я и девочка из Казани. Мы назвали его «Кислый подкаст» и сделали в видеоформате. Показали в прямом эфире в группе ВК в «ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС». Людям зашло, понравилось. Это был один из самых ярких моментов, самых просматриваемых. Мы поддерживаем связь с моей компаньонкой и подумываем о том, чтобы возобновить этот проект, но у нас не хватает времени на его поддержку.

Но идея жива и возможно мы продолжим её по отдельности.

- А у тебя есть свой Telegram канал?

- Пока нет. События есть, но я больше в ВК ушла. На своей странице я создаю свое портфолио, чтобы в дальнейшем показывать ее организаторам конкурсов и работодателям.

Рисование

- Кроме журналистики, чем еще интересуешься?

- Мне очень нравится рисовать. Рисую гуашью и акварелью. Сейчас осваиваю платформы нейросети для художников. Чтобы нейросеть сделала качественные эскизы, нужно их грамотно описать. И здесь, опять же, мне пригодился навык написания текстов.

- А рисуешь ты на бумаге или электронно?

- Обычно я рисую на бумаге и практикую немного граф дизайн. Люблю замки, архитектуру. Не ландшафт. Природа там, конечно, присутствует, но это не о природе, а о том, что в ней.

- Поче му тогда, не архитектор, а журналист?

- Наверное, потому что мне очень нравится общаться с людьми, нравится видеть их улыбки и сияющие глаза, потому что у каждого из нас горит внутри звездочка. Это новые знакомства и новые возможности, постоянное развитие. Если ты следишь за информацией, то идешь в ногу со временем. Мне нравится следить за тем, что происходит в мире и в Калуге в частности, также за конкурсами, которые мне сейчас нужны для портфолио.

- Есть ли конкурсы, в которых ты побеждала?

- У меня есть грамота за первое место на международном медиафоруме «Префикс плюс 10». Я в нем участвовала Онлайн. Это было в ковидном году. Победила я в категории «Домашняя работа». Наш регион не пригласили на этот фестиваль, поэтому мы просто отсылали свои работы.

На конкурс я отправила интервью с режиссером Валерией Байкеевой на тему «Как нравиться людям, как быть харизматичными». После конкурса мою статью опубликовали в нескольких местных издательствах.

Еще я участвовала в международном фестивале-конкурсе «Земля-Ракета-Космос!» при поддержке регионального министерства культуры. Я выиграла там гран-при за статью. Также на этом фестивале работала как корреспондент, фотограф и видеограф. В результате подготовила отчет о фестивале.

Еще сопровождала конкурсантов из других городов на экскурсию по Калуге и области. Кроме грамоты, я открыла для себя новых людей, новых ребят и попробовала на себе каково это работать на износ несколько суток. Все дни фестиваля я приезжала домой в девять и уезжала в шесть.

Планы

- Куда ты хочешь поступать учиться?

- Я хочу поступать в Минск.

- А почему Минск, а не Москва или Калуга?

- У нас в Калуге больше филологический факультет, хоть он и назван журналистикой.

В Москве все время съедает дорога. Это первая причина. А вторая это то, что нужно много суетиться, бегать, весь город в движении. Я могу не поспеть за таким ритмом жизни. Быстро жить у меня не получается.

И еще есть третья причина. Я, как и многие, рассматриваю ТОПовые вузы в Москве. Они дорогие. Даже если выиграю… нет, если я выиграю… хотя нет, когда я выиграю грант в «Большой перемене», то все равно мне не хватит этих денег на образование даже со скидками. Потому что миллион один, а обучение идет несколько лет.

Если даже средне обучаться в Вышке (имеется ввиду НИУ ВШЭ – прим. авт.) там стоимость у журфака 658 000 в год. Для оплаты второго года обучения, мне не хватит денег. Это грустно. Я участвовала в Олимпиадах и конкурсах вуза, но в Вышке, увы, не прошла отбор.

- Расскажи про «Большую перемену».

- Я прошла отборочный тур и четвертьфинал. Только вернулась с полуфинала, но результаты будут известны после 25 сентября. Конкурс проходил в Московской области. Смена длилась пять дней. Победители встретятся в финале.

На этапе отбора нужно было выслать эссе и видеовизитку о себе. В четвертьфинале я выбрала направление «Расскажи о главном» и представила проект фестиваля, посвященного творчеству Василия Шукшина при поддержке Сбера.

- Почему именно Шукшин?

- Потому что о нем не все знают, а он интересный литературный деятель своего времени, рассказывающий правду. А еще по нему хорошие фильмы выходили, которые являются классикой советского жанра. Но, к сожалению, сейчас он уже не такой популярный, как раньше.

Он очень значимый, но при этом о нем мало кто знает. И в школах он не изучается, как надо бы.

Конкурс

- Расскажи о своей работе для «Большой перемены».

- Так получилось, что я делала проектную работу в МЭШДОМе «Измени мир вокруг себя». Она связана с архитектурой. Как городские здания и сооружения на нас влияют с экологической и психологической точки зрения.

Из этого проекта я предложила парочку идей для решения кейса. В результате мы предложили решить проблему региона, реконструировав одно из пустующих старых зданий. После ремонта организовать в нем молодежный центр.

- В чем суть проекта «Измени мир вокруг себя»?

- Это документальный фильм о трех калужанах. Одна женщина изменила мир в своей квартире с помощью личного дизайна и ремонта. Вторая разукрасила подъезд для своего сына и остальных жильцов дома. И третий молодой человек рисует граффити в Калуге.

- Как у тебя на личном фронте?

- А вот подловили. У меня много друзей, но романтических отношений пока нет. У меня сейчас нет на это времени. О семье и ребенке я подумаю после учебы, когда смогу хотя бы себя обеспечить.

- А о чем еще ты мечтаешь?

- Я мечтаю путешествовать. Мне бы хотелось увидеть весь мир и не туристические места, а как на самом деле живут люди в разных странах.

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