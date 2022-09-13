Кто заплатит за досрочное начало отопительного сезона в Калуге?

В понедельник, 12 сентября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Трагедия в Рождествено

Одной из главных тем совещания стала трагедия, которая произошла в субботу в пригороде Калуги деревне Рождествено. Дмитрий Денисов выразил соболезнования родным и близким погибшего 13-летнего подростка после обрушения части бетонного перекрытия в заброшенном здании аграрного колледжа.

Городской голова пожелал скорейшего выздоровления второму пострадавшему – 15-летнему мальчику. Он сейчас находится в больнице. Как сказала заведующая отделом по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

- Уголовное дело возбуждено. Соответственно, будут все обстоятельства исследоваться. И выводы определенные сделает следствие, - отметила Егорова. - Но родители должны информировать своих детей о том, что такие объекты у нас, к сожалению, есть. И находятся, в том числе, и в государственной собственности. И в муниципальной собственности есть подобные объекты, и в частной собственности. И есть подобные объекты в бесхозяйном статусе. Понятно, что это наследие эпохи. Но нужно как можно быстрее с этим наследием эпохи прощаться.

Снос заброшенных домов идет не быстрыми темпами. На расселение одного такого здания требуется один-два миллиона рублей.

- Мы выбрали территорию, куда будут перемещаться эти снесенные дома, где будет производиться сортировка и вторичное использование материалов, - сказал Дмитрий Денисов. - Мероприятие тоже, безусловно, затратное. Но значительно, и с экономической точки зрения, и с точки зрения сроков сноса этих домов, более привязанное к злободневной повестке.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, калужанка Мария Якименко пожаловалась на то, что примерно месяц назад была произведена опиловка деревьев возле садика «Ветерок». А ветки так и не убрали. Ситуацию исправят уже на этой неделе.

Калужанка Наталья Дроздова спросила, почему в Азарово не работает местный клуб. По ее словам, для местных жителей не обеспечен досуг, не проводятся праздники. Также калужанка уточнила, когда начнется стройка для ГИБДД.

Дмитрий Денисов напомнил, что по улице Азаровская были снесены несколько многоквартирных жилых домов. На части освободившейся земли была построена отопительная котельная. Оставшаяся часть по заявлению УМВД по Калужской области будет передана для строительства нового подразделения МРЭО ГИБДД. Сроки реализации проекта пока не уточняются, поскольку финансирование выделяется по линии МВД,

- С Домом культуры будет решать проблему. В Азарово должен работать такой объект, - сказал Дмитрий Денисов.

Также многие вопросы касались уличного освещения, устройства и работы светофоров, контейнеров для мусора.

Более 700 жилых домов Калуги получат тепло на этой неделе

Отопительный сезон в Калуге начнется на этой неделе в многоквартирных домах, имеющих общие со школами и детскими садами точки присоединения. Подобных зданий в Калуге 709.

Платить за полученное тепло придется жильцам тех домов, которые оборудованы приборами учета теплоносителя, но не имеют возможности регулировать подачу тепла. Остальным начнут выставлять счета только после официального старта отопительного сезона в жилом секторе. Об этом сказал заместитель городского головы-начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

- Если у кого-то из калужан есть мнение, что мы, запуская детские сады и школы, залезаем кому-то в карман – это заблуждение, - отметил Шпиренко. - Запуская до 1 октября котельные, «Калугатеплосеть» будет получать убыток в размере четырех миллионов рублей ежедневно. Но детки есть детки. Поэтому решение такое было принято.

Отопительный сезон может начаться и до 1 октября. Это произойдет, если среднесуточная температура воздуха понизится до +8 градусов и останется такой в течение пяти дней.

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