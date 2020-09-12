Ученики калужской школы идут к знаниям через грязь, хлам и толпу бомжей

Дорога от 21 школы по улице Веры Андриановой до жилых домов, расположенных в районе Машзавода, настоящее препятствие на пути к учебе для маленьких школьников. Но ее же можно назвать и школой жизни.

То, что дети видят каждый день, идя на занятия, шокировать может даже взрослого. А может быть так специально задумано, чтобы подрастающее поколение сразу понимало, что жизнь – не сказка.

В нашу редакцию обратилась мама школьника, калужанка Елена ГЛАГОЛЬЕВА. Она живет в садовом некоммерческом товариществе на улице Складской. И каждый день по этой дороге школу №21 ходит ее сын.

Другого пути к знаниям у молодого человека нет.

Разруха

- Пока мы доходим до школы и грязь, и лужи, и все вместе собираем по дороге, - пожаловалась нам женщина. – Это очень проходное место. Здесь много людей ходит, включая школьников. Поэтому я уже не раз обращалась с жалобами и просьбами изменить ситуацию. Но почему-то на этот участок дороги никто не обращает внимания. Несколько лет назад здесь сделали тротуар, но, видимо, неправильно. Потому что, когда начинаются дожди, он подтопляется водой и детям приходится обходить лужи по грязи.

Железную дорогу, которой сейчас никто не пользуется, еще не разобрали. И пути разрушаются сами по себе. На том месте, где переходят люди, кто-то положил деревянные поддоны. Но если взрослый человек спокойно по ним ходит, то детская ножка вполне может провалиться между досок, - рассказывает Елена.

Но лужи не самое страшное, с чем сталкиваются прохожие.

- Кроме природной грязи, в этом месте много мусора, - продолжила свой рассказ калужанка. - В ветреную погоду он просто разлетается по всей окрестности. Источник мусора возник относительно недавно. Рядом с железнодорожными путями поставили пункт приема отходов на вторичную переработку.

Люди, которые приходят сдавать макулатуру и прочее, как правило, пьющие. Маргиналы. Как следствие: сдали, тут же купили, здесь же выпили, а бутылки, хлам и прочий мусор оставили. А всю ту некондицию, что не приняли у них в пункте приема, бросают прямо здесь. Хотя рядом есть вполне цивильная контейнерная площадка.

- Еще сюда два раза в неделю приезжает машина, которая кормит бомжей и малоимущих, - продолжает Елена. - После них остается одноразовая посуда. Это доброе дело, что приезжают и кормят бедняков, но почему не убрать за собой после обедов?

Жителям нашего микрорайона по-другому до дома не добраться, - говорит в заключение Елена. - И дети здесь вынуждены ходить.

Кто виноват

Мы побывали по указанному адресу и убедились в правдивости слов Елены. Посуда, тарелки, бутылки, разбитое стекло, старые матрасы валяются повсюду. Грязь и пыль разносит ветер. Хоть санэпидемстанцию вызывай.

Кто же отвечает за чистоту и порядок в этом месте? Найти крайнего оказалось очень непросто. У каждой из служб, как правило, в таких случаях хата с краю.

Калужский региональный экологический оператор или, проще говоря, ГП КРЭО, следит строго только за уборкой контейнеров:

– С 1 января 2019 года содержание места сбора, то есть контейнерной площадки входит в обязанности органов местного самоуправления, - ответила на наши вопросы начальник диспетчерского отдела Лариса Викторовна, куда мы позвонили за комментарием в первую очередь. - Калужские региональные экологические операторы занимаются обращениями с отходами. Если это Калуга, то управление городского хозяйства. Если районы, то администрация района.

В управлении городского хозяйства нам ответили, что они убирают территорию на расстоянии не более 5 метров от контейнеров, а мусорить в нашем городе, вообще-то запрещено:

- Согласно действующему законодательству, вывоз мусора производится из отведенных для этого мест, а именно из специальных емкостей, контейнеров, бункеров. Складирование мусора вне контейнеров запрещено Правилами благоустройства. При соблюдении действующих правил всеми жителями города, свалки мусора около контейнерных площадок не образуются.

Дополнительно сообщаем, что подведомственному учреждению, а именно МБУ «Калугаблагоустройство», дано поручение об уборке прилегающей к контейнерной площадке территории, указанной в Вашем обращении, - на этих словах мы уж было обрадовались, да вот только следующие буквы показали, что мы с этим явно поторопились. - В связи с большим объемом работы и недостатком финансирования, указать точный срок производства работ не представляется возможным.

Также городские хозяйственники заверили нас, что убирают в пределах 5 метров от контейнеров, а также сообщили, что железная дорога, о которой идет речь - это Окская ветка. Она только в стадии передачи городу. И вообще, состояние тех объектов, которые принадлежат железной дороге, контролирует транспортная прокуратура.

Мораторий

И вот здесь нам стало интересно, а кто же контролирует выполнение Правил благоустройства в Калуге? Ответ управлении городского хозяйства оказался ошеломительным:

- Муниципальный контроль в сфере благоустройства в соответствии с мораторием введенным Правительством РФ не осуществляется. При непосредственном обнаружении события правонарушения в сфере благоустройства к административной ответственности привлекают административные комиссии управления по работе с населением на территориях.

Тут бы и закончить словами гадьте дальше, дорогие калужане, безнаказанно. Но с такими советами нам не по пути.

Мы задались вопросом, как же привлечь внимание этой самой административной комиссии к нарушению Правил благоустройства на улице Веры Андриановой, чтобы она нашла и наказала виновных?

Если верить управлению горхозяйства, то только через ряд сайтов:

- Госуслуги, любой сайт органа государственной власти, органа местного самоуправления имеет на главной странице кнопочку "Сообщить о проблеме". Это и есть Платформа обратной связи, где граждане могут написать в электронном виде свое обращение, жалобу.

Чиновники такой способ общения называют обратной связью, но ведь, согласитесь, уж очень малодоступная для стариков. А в доме напротив палатки приема отходов, который больше всех страдает от этой сиутации, живет много именно стариков. До недавнего времени они сами следили за порядком в своем дворе. Но сейчас, видно, уже нет сил убирать за всеми асоциалами.

В заключение

Ситуация, с которой столкнулась мама ученика, вроде бы очень частная, но на самом деле очень показательная. Мы ведь обращались в различные органы и инстанции не для того, чтобы найти виновных, а с искренней целью помочь калужанке найти решение ее давней проблемы.

Однако чиновники почему-то предпочли заниматься не этим, в общем-то самым, что ни на есть своим делом, а поиском причин, по которым проблему они не решили, не решают и не могут решить в принципе.

И ведь нашли! Это, получается, во всем Путин виноват. Или Мишустин. Ну, правда, кто-то же из Правительства РФ ввел мораторий на муниципальный контроль в сфере благоустройства.

Так что, дорогая Елена Глагольева и другие жители домов в районе улицы Веры Андриановой, пишите им. Пусть товарищ Президент с господином Премьером приезжают в Калугу, берут метлу, совок, мусорные мешки и убирают на всей площади дальше пяти метров от контейнерной площадки на улице Веры Андриановой.

А заодно и тротуар отремонтируют, чтоб в Атлантиду после каждого дождя не превращался.

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