ФК «Калуга» проиграл впервые в сезоне

Во Второй лиге чемпионата России завершились матчи 10-го тура. В субботу, 10 сентября, футбольный клуб «Калуга» принимал на своем поле саратовский «Сокол».

Наша команда с большим отрывом шла на первом месте. Саратовский клуб шел на втором месте.

Игра была принципиальная, хоть и «Сокол» уступал нашим восемь очков.

Все дело в системе розыгрыша турнира. В третьей группе есть две подгруппы. По результатам осенней части лучшие шесть команд продолжают борьбу за медали. Очки, набранные в матчах именно с сильнейшими клубами, будут учитываться весной.

В прошлом сезоне ФК «Калуга» и обнинский «Квант» боролись лишь за места с 13-го и ниже. В этом чемпионате ситуация поменялась.

Подопечные Дмитрия Хомухи создали чудо для Калуги. Ведь любой человек, разбирающийся в футболе, понимает, что за полтора месяца нельзя сделать новую команду. При этом не пригласив звезд за большие зарплаты.

А «Калуга» и Дмитрий Хомуха смогли. После девяти туров калужане набрали 25 из 27 возможных очков. Это сказка. В нее продолжают верить наши болельщики, которые создают прекрасную атмосферу на домашних матчах.

«Сокол» - ближайший преследователь «Калуги». Команду возглавляет известный в прошлом футболист столичного «Локомотива» Евгений Харлачев.

У Александра Егурнева были моменты в первой части матча.

Калужане, к сожалению, смогли показать свой футбол только в первые 15 минут матча. Наша команда смогла организовать несколько опасных моментов у ворот «Сокола». Главной действующей силой при этом был крайний полузащитник Александр Егурнев. Но молодой футболист свои моменты не использовал.

В дальнейшем игра упростилась. Калужане стали действовать также просто, как и гости. Но вертикальный футбол нашим футболистам явно не к лицу.

- Сегодня получился отрицательный матч. И с точки зрения содержания игры, и результата, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий Хомуха. – Самое печальное, что мы ментально и психологически не были готовы играть сегодня с позиции силы. За это соперник нас наказал. И победил заслуженно. «Сокол» был немного сильнее, более организованный. Нам не хватило психологической устойчивости. Сейчас наша задача – сделать правильные выводы. У нас была серия удачных матчей. Но по «золотым» очкам мы значительно отстали от того же «Сокола».

В итоге гости больше владели мячом. Создали большое количество моментов у ворот Дениса Шебанова. И голкипер, который спасал нашу команду на протяжении всего первого круга, сделал ошибку. В уже добавленное время «Сокол» забил единственный мяч – 1:0.

Победный гол саратовского клуба.

- Готовились к этому матчу. Разбирали соперника, - сказал тренер саратовского «Сокола». – Хотели реабилитироваться за предыдущие неудачи. Не только перед болельщиками, но и перед собой. Мы контролировали игру. Ничего не дали создать сопернику возле наших ворот. К сожалению, те многочисленные опасные подходы к воротам «Калуги» вылились в забитый мяч только на последней минуте. Есть над чем работать. Эта победа может придать нам какой-то импульс. Футболисты поймут, что надо решать исход матча в начале встречи.

Калужане уступили в первом матче чемпионата. В турнирной таблице наши футболисты по-прежнему идут на первом месте. Но поражение от одного из главных конкурентов может подпортить нам настроение весной. В то время, когда команды будут бороться за медали чемпионата.

Турнирная таблица.

ФК «Калуга» - «Сокол» (Саратов) – 0:1 (0:0)

Гол: Горулев, 90.

ФК «Калуга»: Шебанов, Ермилов (Романюк, 46), Солодаренко, Елисеев, Гузь, Егурнев (Кортяев, 70), Карпов (Коробов, 46), Пустозеров (Новиков, 64), Самсонов, Суханов, Хлебородов (Гончаров, 90).

«Сокол»: Крайков, Котин, Столяренко, Молодцов, Козловский (Визновин, 78), Анисимов (Орлов, 65), Перченок, Горулев, Бурыкин, Рябокобыленко, Фасхутдинов (Соловьев, 65).

Предупреждены: Ермилов, 33, Самсонов, 88 – Козловский, 35, Перченок, 63, Горулев, 75, Рябокобыленко, 81.

18 сентября калужане сыграют в гостях с «Коломной». Ответный матч с этой командой пройдет в нашем городе в четверг, 22 сентября.

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