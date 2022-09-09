Гагаринская уха, пянсе и пряники. Что еще вкусного предлагают съесть на фестивале еды в Калуге

В пятницу, 9 сентября, в Калуге на улице Кропоткина отрылся гастрономический фестиваль «Калуга. Улица. Еда.».

В этом году на три дня центр областной столицы преобразился и стал пространством для кулинарного праздника.

Специально для фестиваля 28 калужских и 6 рестораторов из других регионов приготовили авторские новинки.

Помимо русской кухни на празднике можно попробовать грузинские, азиатские, узбекские, европейские и дагестанские традиционные блюда.

Чтобы прочувствовать атмосферу праздника, смотрите видео в нашем телеграм-канале.

Начало приготовления ухи.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гастроэкспертом из Смоленска Натали Космачёвой в первые часы фестиваля приготовил уху по-гагарински.

Гости фестиваля расположились в тени деревьев.

Ведущий праздника Дмитрий ПЕТРУХИН как раз попробовал уху, приготовленную по рецепту первого космонавта. Главным ингредиентом блюда является, конечно, рыба - судак, осетр и щука. Но есть еще один секрет. Смоленские кулинары приготовили не куриный бульон, а бульон из петуха. По словам ведущего, уха получилась невероятно вкусной.

- Судя по отзывам калужан, всем очень нравится фестиваль, - отметил Дмитрий Петрухин. – Это ведь фестиваль не только про еду. Мы встречаем осень, наслаждаемся общением. Великолепную концертную программу приготовили, живая музыка играет.

Калужан в этот день порадовала не только хорошая погода. Посетителей фестиваля ожидали развлекательная программа с мастер-классами для детей и взрослых, игры на свежем воздухе, выступления творческих коллективов, театральные постановки. А вечером будет еще и дискотека. Так что сотней калужан уже услышали о фестивале и пришли на него.

В течение всего фестиваля будет играть живая музыка.

Блюда можно было выбрать абсолютно на любой вкус.

Кулинары с Дальнего Востока готовили корейское блюдо пянсе.

- Круто. Я не ожидала. У меня выходной сегодня. Думала, что дома его проведу. Но потом узнала про этот фестиваль, - рассказывает калужанка Жанна ОКРУА. – Решила прийти. Отличная погода. Вкусно кормят. Много конкурсов. Даже удалось выиграть в одном из них. А ела я утку по-пекински. Очень вкусно.

Детям в течение всего дня не давали скучать аниматоры и атмосферные Пузаны, клоуны Кисель и сказочные персонажи Коржик и Карамелька.

На память об этом событии у гостей останутся снимки, сделанные у тематических фотозон.

- Очень хороший фестиваль. Хочется прийти сюда еще раз в следующем году, - рассказал калужанин Александр НАДЕЖДИН. – Много всевозможных кухонь представлено. Каждый найдет для себя то, чего желает поесть. Пока все, что пробовали, очень нравится. Есть возможность отдохнуть и зарядиться хорошим настроением на предстоящие выходные.

Дети постарше смогли принять участие в мастер-классах, научиться жонглировать и расписывать вкусные пряники.

День открытия фестиваля для участников «Калуга. Улица. Еда.» стал самым важным. Экспертное жюри назвало самых вкусных из них. Безусловно, собственное мнение о блюдах составил также и каждый посетитель.

Лучшим блюдом были признаны калачи с начинкой из скумбрии, ростбифа и рваной свинины.

Самым вкусным десертом стал «Маковый чизкейк». А лучшим напитком жюри выбрало «Сицилийский цитрус».

В специальной номинации «Лучшее локальное блюдо Калужской области» отметили Калужскую яблочную пастилу в топленом молоке под ягодным соусом.

Фестиваль уличной еды проходит в нашем городе уже второй раз. Мероприятие входит в движение профессионалов и энтузиастов отрасли уличной еды Street Food Russia.

Время работы фестиваля «Калуга. Улица. Еда.»: 9 сентября – с 10.00 до 22.00, 10 и 11 сентября – с 11.00 до 22.00.

Детская программа: 9 сентября – с 16.00 до 20.00, 10 сентября – с 12.00 до 19.00, 11 сентября – с 12.00 до 20.00.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.