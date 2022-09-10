На рынке труда Калужской области наблюдается дискриминация, скрытая безработица и неопределенность

В Калужской области количество работников, оказавшихся под угрозой увольнения, выросло до 9 363. Об этом еще в июле сообщало правительство региона.

Меньше двух месяцев назад большая часть тех, кто мог лишиться работы, жили в Калуге - 8 950 человек (95,6%). В Обнинске таких было 201 человек, в Боровском районе - 72.

По официальным данным, уровень регистрируемой безработицы составляет сейчас чуть больше 0,4%.

Но как известно, статистика иногда разнится с реальной жизнью.

Так, известный сервис по поиску работу работа.ру отмечает годовой прирост направляемых калужанами резюме на 25 процентов. Всего их зарегистрировано на сервисе более 28 тысяч. То есть за последние 12 месяцев калужане подали около 6000 новых резюме.

Ситуация на рынке труда в регионе сложная. Но и никакого страшного провала, как обещали многие скептики, с начала года не произошло.

Разобраться в реалиях нынешней ситуации мы попросили помочь управляющего партнёра - директора по инновациям кадровой компании Наталью ЗУЕВУ.

Зарубежная неопределенность

- Наталья, какова ситуация на кадровом рынке в Калужской области по состоянию на сентябрь 2022 года?

- Она настороженная. Летом большинство сотрудников, которые у нас работают в международных компаниях, были в позитивном ожидании. Предполагали, что ситуация начнет разрешаться. Сейчас пошли некоторые движения.

Наблюдаются локальные сокращения сотрудников. Либо их переводят на еще большую неполную занятость. Это, конечно, связано со сменой собственников на предприятиях. А как новая метла будет мести, никто не знает. У людей появляется беспокойство за свое будущее.

- Работники на зарубежных предприятиях получали хорошие деньги.

- Да, это сотрудники, которые привыкли к цивилизованным условиям труда и полному соблюдению трудового законодательства. Конечно, этим специалистам хочется найти похожую работу.

- Из зарубежных компаний ушли сотни сотрудников. Что они делают? Где ищут работу?

- В Калуге ситуация сложнее. В Обнинске все намного лучше. Москва близко. Поэтому высококвалифицированный персонал легко находит себе работу.

Некоторые калужане, которых не устроят предложения на родной земле, тоже будут смотреть в сторону Подмосковья и столицы.

Вообще, переход людей на менее оплачиваемую работу скажется на многих сферах жизни, на всей экономике в целом. На калужанах, которые имели хороший достаток, могли позволить себе пойти в кафе, поехать в путешествие, сходить в салон красоты. Понятно, что с зарплатой в 30 тысяч рублей это сделать достаточно тяжело.

По большому счету, калужане, потерявшие работу, будут вынуждены либо переезжать в другие крупные города, либо соглашаться на более низкую зарплату. Хотя в этом тоже нет ничего зазорного. Некоторое время нужно потерпеть.

Отечественная стабильность

- Что происходит на российских предприятиях в Калужской области?

- Тут ситуация достаточно стабильная. Особенно если эти предприятия заняты не только в военно-промышленном комплексе, но и производят ряд другой продукции. В таких компаниях наблюдается полная обеспеченность заказами. Не только на этот год, но и на ближайшие пару лет. И у сотрудников, которые приходят на данные предприятия, есть определенная стабильность и какие-то гарантии.

Другое дело, что работники, высвобождающиеся на международных компаниях, пока не хотят массово переходит на отечественные производства. Это правда. Несмотря на то, что часть профессиональных задач на российских заводах намного выше. С точки зрения приложения своих компетенций.

И тут есть дилемма у специалистов. Идти на производство просто за деньгами, чтобы обеспечить семью. Или работать и получать развитие в своей специальности, но за меньшие средства.

Сейчас сотрудники с высокой квалификацией на рынке труда решают для себя эту задачу.

- Но мы ведь говорим не только про инженеров и техническое производство.

- Если вы имеете в виду вакансии для разнорабочих или сферы услуг, то здесь все неплохо. Есть предложения. Можно найти работу и обеспечить свою семью. Да, без шика, но на хлеб с маслом хватит.

- Какие профессии сейчас больше всего востребованы на рынке труда?

- В основном это рабочие и линейный инженерный персонал.

- Какая сейчас средняя заработная плата предлагается соискателям в Калужской области?

- Понятно, что все зависит от квалификации. Скажем, несколько дней назад мы приняли заявку от небольшого мясокомбината в Калужской области на позицию главного бухгалтера. Зарплата стартует от 140 тысяч. Понятно, что задач там много. Но в то же время на российских производствах нет требований, которые предъявлялись в зарубежных компаниях: свободный английский, знания международной отчетности.

Однако основная масса вакансий сейчас с зарплатой в районе 40 тысяч рублей.

Если брать рабочие специальности на отечественных предприятиях, то мы можем говорить о сделке от 35 и даже до 80 тысяч рублей. Это реальные цифры. Например, у станочника 5-6 разряда зарплата в районе 70 тысяч. Таких специалистов, кстати, не так много.

Тот же токарь, скажем, 4 разряда, совершенно точно может рассчитывать на зарплату плюс-минус 50 тысяч рублей.

Коллапс не наступил

- Многие говорили весной, что на рынке труда в Калужской области наступит коллапс. Без работы останутся десятки тысяч людей. Предсказания скептиков не сбылись?

- Этого не случилось. Мы даже не вышли еще на пандемийный уровень.

- По официальным данным, в Калужской области уровень безработицы всего 0,4 процента. Но понятно, что без дела сидят намного больше людей.

- У нас сейчас на одного официального безработного приходится шесть вакансий. Не все они, конечно, с хорошим доходом.

Но мы говорим открыто, что есть и скрытая безработица. Большая часть людей не приходит и не встает на учет в центр занятости. Ищут себе достаток через другие пути. Занимаются поиском на профильных сайтах, через друзей, ярмарки вакансий, газеты.

Кстати, очень многие специалисты почему-то стесняются обращаться на прямую к работодателям. В этом нет ничего ужасного. Можно определить круг из 10 компаний, в которых ты бы хотел работать. Найти контакты, это сделать сейчас легко. И отправить свое резюме.

0,4 процента безработицы — это, увы, не главный показатель. Можно посчитать по-другому, по методологии Международной организации труда. Тогда уровень безработицы варьируется в Калужской области на уровне 8-9 процентов.

Мы же видим, сколько люди платят налогов. От человека просто перестают приходить поступления НДФЛ.

Самозанятые и алкоголь вместо работы

- Стало ли больше самозанятых?

- Конечно. И я считаю, что сейчас это очень хорошо для рынка труда. Люди должны иметь работу в разных форматах, но легально.

Пускай даже хороший инженер на данный момент не видит себя в профессии и ушел в сферу услуг. В этом нет ничего плохо. Человек не сидит без дела, не находится на иждевении. А главное не ведет асоциальный образ жизни.

- Наверное, после потери работы многие начинают пить?

- Есть такие случаи. Нельзя об этом не говорить. После потери работы человек находится в стрессовом состоянии. Он не может прокормить семью, обеспечить детей. Некоторые уходят от этих проблем и начинают пить.

Дискриминация на рынке труда

- Как обстоят дела с вакансиями для молодых специалистов?

- Если говорить объективно, то у нас есть дискриминация на рынке труда. В том числе по возрастному признаку. Конечно, бывшему студенту сложно найти работу, кто бы и что не говорил.

Молодому человеку надо задействовать все способы. К сожалению, мало учебных заведений задумываются о трудоустройстве своих выпускников.

Мы давно находимся в этой теме и видим, что студенты, которые начинают работать на 3-4 курсе, имеют ряд преимуществ в дальнейшем. Да, это где-то происходит в ущерб учебе. Но после получения диплома ты намного легче находишь работу.

Кстати, я очень часто даю один ценный совет выпускникам. Получив диплом, не надо сразу ехать и отдыхать на море. Ищите работу. В сентябре уже будет дичайшая конкуренция.

Но в том же Бауманском уже со второго курса талантливых ребят откровенно расхватывают работодатели. Идет серьезная драка за кадры. Такая же ситуация с некоторыми колледжами. А вот работу в офисе после окончания учебного заведения найти сложно.

- Но есть ведь дискриминация не только по возрастному признаку, но и по половому. Это так?

- К сожалению, мы наблюдаем такую картину. Конечно, открыто об этом никто не говорит. Но зачастую на одну и ту же вакансию для мужчины и женщины представляются совершенно разные условия оплаты.

- Наталья, как вы смотрите на ситуацию на рынке труда до окончания этого года?

- Я думаю, что сентябрь и октябрь пройдут в состоянии сезонного оживления. Где-то с 20 августа мы регистрируем повышенную активность работодателей. Больше стало на рынок выходить вакансий разного профиля.

Соискатели также оживились. До конца августа рынок был мертвым. Откликов почти мы не видели. Складывалось такое ощущение, что у людей все замечательно.

В ноябре и декабре ситуация может ухудшиться.

- С чем это связано?

- Мы поймем по десяткам предприятий, кто станет их новым собственником, с какой политикой в отношении персонала они пришли.

Будем надеяться, что органы власти смогут договориться с новыми хозяевами производств и массовых увольнений не будет. Но такая вероятность все же существует.

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