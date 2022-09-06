День знаний в Калуге. Родители рассказали, с каким настроением их школьники встречали 1 сентября

1 сентября в школах города прошли торжественные линейки. По словам городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА, в этом году в первый класс пришло рекордное для Калуги 21 века количество первоклашек – 5 100 человек!

В текущем учебном году есть и нововведения. Это обязательное по понедельникам построение учеников у школы для торжественного поднятия флага. Эту инициативу стали вводить еще в мае прошлого учебного года, а с сентября она стала обязательной для всех школ.

Также в классах с 5 сентября 1 раз в неделю будут проводить «Разговоры о важном» как вид внеурочной деятельности, направленный на развитие и укрепление патриотизма у школьников.

Мы опросили калужан, с каким настроением они встретили День знаний, хотелось ли детям идти в школу после трех месяцев каникул? Узнали их мнение о нововведениях, а также что они думают об угрозе дистанционки из-за ковида.

Папа учеников школы № 44 Юрий ТЮРИН:

— У нас с супругой Ольгой двое детей, оба школьники. Дочь Дарья в этом году пошла в 11 класс, а сын Михаил в 6-й. Дети ответственно подошли к началу учебного года. Дочка понимает, что у нее выпускной класс, финальный год перед поступлением. А сын в хорошем настроении. Это уже не начальная школа, а средняя, много новых интересных предметов. Все были радостные, шли с хорошим настроением.

Мы с коллегами общались сегодня, они рассказали, что в некоторых школах не было линейки для некоторых классов, но в нашей она была и для шестиклассников. И сын готовился к торжеству. Специально попросил, чтобы мы купили ему костюм и бабочку, все сам выбирал. Настроение у него отличное, весь светился от радости.

В нашей школе 11-классники проводили линейку для первоклассников. Их в этом году очень много пришло, 150 детей, 5 первых классов. А моя Даша была ведущей. Для нее это было такое важное событие, что она ведет линейку для малышей, гордость была. Линейка прошла как полагается, с колокольчиком, первым звонком.

По поводу еженедельного торжественного построения с подъемом флага в школах скажу вот что. На мой взгляд, это здорово. Просто я сам учился в школе, когда была пионерия, комсомол, октябрята. В то время ощущался патриотизм, гордость за свою страну. Потом это все ушло. Не было у наших детей такого патриотического воспитания. То, что сейчас его вводят, это правильно. У поколения наших детей должно быть чувство гордости за свою страну, желание оставаться в ней и трудиться для ее процветания.

По поводу «Разговоров о важном», я на все сто процентов за, потому что нашим детям этого не хватает.

Мама ученика СОШ № 44 Марина ЛАГУТИНА:

— Сегодня настроение, конечно, неоднозначное. У нас, родителей, больше присутствует какое-то волнение, нежели радость. Ожидание чего-то непонятного, потому что мой Матвей пошел первый раз в первый класс. В школу ему сначала хотелось, потом говорил, что уже не хочет. Мне кажется, что он сам еще не понимает, что это такое. Время покажет.

На линейку сын шел – очень волновался, стеснялся.

Мы, как родители, в общем-то и не знаем, чего ждать от первого учебного года. Ждем, конечно, успехов сына, если ему будет нравиться школа. Ну а если что-то не будет получаться – ничего страшного. От себя ожидаем, что мы сможем проявлять выдержку и терпение.

Мне, конечно, очень не хотелось бы попадать на дистанционку, потому что я за живые уроки, за живое общение учитель-ребенок. За посещение школы. Очень надеюсь, что у нас такого не будет, ведь мы только пошли в 1 класс, ребенку нужно привыкать к режиму и учителям.

По поводу запрета мобильных телефонов в школах. С одной стороны, я – за то, чтобы ограничили пользование телефонами, потому что дети сейчас все в интернете, в виртуальном мире живут. Но я не категорически против телефонов, мои дети тоже периодически играют в игры, смотрят мультики. Но я стараюсь контролировать, пока могу.

Что касается телефона в школе – у ребенка он все-таки должен быть с собой, чтобы он всегда мог позвонить родителям, а родители ему. Другая сторона, когда школьники используют телефон на уроках как игрушку, баловство. Если говорить о таких ситуациях, то я, конечно, против.

Папа учеников Грабцевской СОШ Виталий ДУШУТКИН:

— В этом году у нас два школьника. Михаил пошел в 1 класс, а Глеб – в 3 класс Грабцевской школы. У нее в этом году юбилей, 100 лет. В школу дети готовились, сами собирали рюкзаки, самостоятельно подбирали себе бабочку и галстук.

Старший Глеб у нас очень хотел в школу, соскучился по учителю, по одноклассникам. А вот младший, Миша, в школу не хотел, потому что понял, что здесь нельзя так же, как и с садиком – не ходить. А вот на классном часу ему понравилось, там уже встретил знакомых ребят, с которыми играет во дворе.

У нас была торжественная линейка, прошла хорошо. От нового учебного года мы ждем немного самостоятельности от детей. Чтобы осознанно подходили к урокам, а не чтобы мама с папой над ними стояли и заставляли. Чтобы у них самих было желание делать уроки, чего-то добиться.

Мы с супругой Сабиной в этом году надеемся, что нам хватит времени и сил помогать нашим детям.

Мама ученицы СОШ № 13 Ирина МЕЛЬНИКОВА:

— Моя дочь Василина в этом году пошла во 2 класс, ей нравится ходить в школу, она с нетерпением ждала 1 сентября, так как в этом году начинаются новые учебные предметы. На линейку она шла с волнением, ждала встречи с одноклассниками после каникул. Я как родитель жду от нового года новых знаний для своего ребенка, которые она получит от учителей. Я ничего плохого не вижу в том, чтобы в школе в начале каждой учебной недели поднимали флаг. Думаю, патриотизм будет не лишним для наших детей. Про инициативу «Разговоры о важном» ничего сказать не могу, впервые об этом слышу, еще ничего не знаю.

По поводу дистанционки в этом году: карантин в школах бывает каждый год, учитывая практику проведения дистанционного образования, я думаю, в этом году оно тоже будет, и это лучший вариант, чем вообще пропустить материал или потом нагонять пропущенное.

Бабушка и дедушка учеников СОШ № 25 Алла и Евгений ПРОШИНЫ.

— Настроение у всех нас было приподнятым, когда детей спросили, как настроение, младший внучок Кирилл сказал: «Отличное!»

Младшенький пошел в 1 класс, а старший, Саша, уже в 4-й класс.

Младший очень хотел в школу, говорил: «Я так жду, так счастлив». А старший уже знает, что это такое, не с таким рвением шел, но все равно радостный.

К еженедельному торжественному поднятию флага относимся положительно. Надо знать и помнить государственные символы, уметь их чтить.

Что мы думаем о вероятности дистанционного обучения? Есть все предпосылки, что из-за эпидемиологической обстановки его введут.

А вот что такое «Разговоры о важном» мы еще не знаем, прокомментировать не можем.

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