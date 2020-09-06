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Северный обход Калуги: гофрированный асфальт и езда по встречке. Что еще мы увидели и почувствовали на новой трассе

Ирина Будникова , Фото автора
Опубликовано: 06.09.2022 19:00 0 778
Северный обход Калуги: гофрированный асфальт и езда по встречке. Что еще мы увидели и почувствовали на новой трассе

Как мы писали ранее, 26 августа Владислав Шапша проконтролировал завершающий этап работ по строительству Северного обхода Калуги на участке «Анненки-Жерело». Дорога по утверждению властей готова на 100%.

Как сообщила пресс-служба правительства области, вместе с председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым губернатор области проехал по всей территории объекта, начиная от нулевого пикета и до окончания трассы.

- Автомобильная дорога на всем протяжении имеет четыре полосы движения шириной 3,75 м. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. В ходе работ возведены шесть транспортных разноуровневых развязок, три моста и семь путепроводов, - говорится в сообщении областной администрации.

По словам пресс-службы, полная техническая готовность объекта обеспечена раньше планируемого срока. В настоящее время подрядчик приводит в порядок подъездные дороги. Две из пяти уже отремонтированы.

 

Лазейка

Мы решили посмотреть на новое дорожное чудо Калужской области и поехали искать пути въезда на Северный обход.

Все предполагаемые дороги, ведущие в «Новый Рим», оказались перекрыты. Дорожный знак «Кирпич» и железобетонные блоки преградили нам дорогу в разных местах.

Но ты не ты, когда интересно, и мы нашли слабое место в транспортной цепи! Въехали на Северный обход через развязку в районе Муратовского Щебзавода.

Первое, что мы увидели, - автомобиль, который ехал по нашей полосе нам на встречу! То ли какой-то водитель заблудился, то ли сотрудник одной из городских служб проверял работу своих сотрудников и решил прокатиться по встречке – это нам неведомо.

 

НЕкомфортно

Северный обход, конечно, впечатляет. Просторная дорога, свежее асфальтовое покрытие. Дорожные знаки и указатели уже установлены.

Столбы с дорожным освещением тоже.

Дорога внешне выглядит ровной, вот только есть одно «но». Проехав несколько километров, понимаешь, что чувствуешь себя как-то некомфортно. Машина ехала, как будто-то, по гофрированной поверхности.

Сначала мы с водителем подумали, что показалось, и все свалили на проблемы нашего автомобиля, но нет. После того, как мы смогли выехать с Северного обхода на асфальт теперь уже «старой» дороги в сторону Северного, дискомфорт тут же исчез. Машина ехала по нему ровно и мягко.

Заметили мы и еще один неприятный момент. На развилке, где Северный обход уходил на Москву, мы увидели указатель «На Калугу» и свернули по нему. Съезд оказался двухполосным и довольно узким. В темноте со встречной машиной можно и не разъехаться.

А в остальном, ляпота! Выглядит масштабно и красиво. А вопрос с качеством дороги окончательно закроем уже после запуска трассы в ежедневную эксплуатацию. После того, как на своих машинах по ней проедетесь вы и расскажете об этом в комментариях.

 

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Ирина Будникова , Фото автора
Опубликовано: 06.09.2022 19:00 0 778
Тэги: северный обход дорога
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