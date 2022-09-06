Где в Калуге будет проблема с пуском отопления?

В понедельник, 5 сентября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

99,4 процента готовности

Многих калужан, учитывая погодные условия, сейчас интересует, когда в Калуге начнется отопительный сезон.

По словам начальника управления ЖКХ Александра КОЛЕСОВА, 125 из 126 котельных готовы к началу отопительного сезона. Еще одна принадлежит Калужскому заводу телеграфной аппаратуры. Несмотря на техническую готовность, с данной котельной есть одна проблема - нерешенные вопросы с оплатой газа.

КЗТА имеет задолженность за голубое топливо в размере 18 миллионов рублей.

— Коллеги с завода пообещали на совещании решить ситуацию с финансами, - сказал Колесов.

Готовность многоквартирных домов к предстоящей зиме на сегодняшний день составляет 99,4 процента.

Остаются несколько домов в городе, где продолжают работу управляющие организации, обслуживающие это жилье.

Неисправность в системе отопления у одной из школ не позволила довести готовность к учебных заведений Калуги до 100 процентов. Эту ситуацию должны исправить за ближайшую неделю. В этот же срок подготовят к зиме спортзал на улице Гурьянова.

— Задача поставлена до 10 сентября подготовить весь город к началу отопительного сезона, — подытожил Александр Колесов.

Городской голова Дмитрий Денисов, прослушав отчет, обратил особое внимание на котельную КЗТА.

— В прошлом году с котельной КЗТА мы уже имели проблемы, поэтому давайте пригласим на разговор руководство предприятия, - отметил градоначальник. - Этот завод недавно поменял структуру собственности, основным собственником там стал концерн «Азимут». Надеемся, что завод будет иметь ритмичные заказы и у него будут средства, чтобы вовремя рассчитываться за газ, потребляемый данной котельной.

Калужане спрашивают. Миллиард на Яглово

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, одна из жительниц поселка Яглово, где живут многодетные семьи, спросила, когда к ним сделают дорогу с твердым покрытием.

Как отметил Дмитрий Денисов, в развитие инфраструктуры в Яглово уже вложено более миллиарда рублей. В нынешней финансовой ситуации жители пока могут рассчитывать только на дорогу в щебеночном исполнении. Сейчас городские службы осуществляют грейдирование и отсыпку дороги щебнем.

— Был проведен эксперимент на этом объекте. Правительство Калужской области и городская управа на практике поняли, во что обходится социально ориентированные законы и их исполнение. Они обходятся в очень круглую сумму. На один такой участок — более 2 миллионов рублей, - продолжил градоначальник.

Многодетные семьи также поинтересовались судьбой детской площадки в поселке. Градоначальник поручил профильному управлению проверить заявки на участие от актива Яглово в программе «Городская среда», а также посоветовал жителям участвовать в благоустройстве на основе конкурсной программы по инициативному бюджетированию.

Отключения электричества и тротуары

Калужанин Павел Корнеев от лица жителей деревни Петрово пожаловался на то, что третий день в населенном пункте не работает уличное освещение. Также на протяжение нескольких недель, практически каждый день происходят кратковременные отключения электроэнергии на 3-5 минут, что может привести к выходу из строя бытовой техники дорогостоящего оборудования.

Дмитрий Денисов поручил профильному управлению разобраться с уличным освещением в Петрово.

- Что касается с кратковременными отключениями электроэнергии, это связано с ремонтными работами на высоковольтной линии от Муратовки, откуда запитана вся северная часть города Калуги. Как и все сельские населенные пункты, - отметил градоначальник.

Калужанка Дарья Зайончковская спросила, когда будет обустроен тротуар по улице Молодежной в Шопино. По ее словам, в настоящее время какое-либо организованное место для перемещения пешеходов отсутствует.

- Дарья, в 2020 году мы разработали программу по строительству тротуаров. В ней всего 50 объектов. Улица Молодежная в Шопино также в программе есть, - сказал Дмитрий Денисов. – Каждый год мы определенное количество тротуаров делаем. Скажем, в 2020 году в поселке Молодежный сделали тротуарную дорожку, протяженность которой больше километра. Деньги потратили не зря. Повысили безопасность. Дарья, мы и на улице Молодежной построим тротуар. Но у нас 50 таких объектов. Будем вместе с управлением по работе с населением выяснять, насколько этот тротуар более приоритетный, чем все остальные. Исходя из бюджетных возможностей, примем решение.

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