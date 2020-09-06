Правобережье отпраздновало 40 лет. Чем район полюбился калужанам

Осенью 1982 года был сдан первый и единственный многоквартирный дом на улице Генерала Попова. За ним закрепили номер 16. С открытия нового здания стартовала застройка целого района!

Сегодня Правобережье уже город в городе. В 2007 году правительством области было принято решение расширять Калугу путем строительства на правом берегу Оки. В знак начала строительства Правгорода даже заложили памятный камень. Юбилейный день рождения микрорайон отмечал в сквере Матери.

Торжество началось с детского фестиваля. Для юных правобережцев подготовили яркую концертную программу, разнообразные анимации, мастер-классы, фокусы и веселые станции.

Вечером жителей микрорайона поздравили представители администрации города и области. Также наградили активных правобережцев. Концертную программу продолжили приглашенные артисты. Одними из них была кавер-группа «GAGARIN BAND». Как принято в России, гостям предложили угощение в виде шашлыков, роллов, горячего чая и кофе.

Закончился вечер праздничным салютом, который длился без малого 9 минут.

Городской голова Дмитрий Денисов, поздравляя правобережцев в социальных сетях, назвал микрорайон современным. По мнению градоначальника, на Правом берегу комфортные скверы, школы, детскими сады и спортивная инфраструктура.

Наш корреспондент пообщался с местными жителями на тему, что они думают про свой район?

Коренной калужанин Вячеслав АНИСИМОВ сейчас живет в микрорайоне «Кошелев». На праздник пришел с семьей:

- Я живу на Правобережье где-то с 2010 года. Видел, как здесь все строилось. Помню какие были пейзажи до сегодняшнего дня, сколько домов новых построили, как благоустроился Правый берег и во что он превращается.

Район на самом деле стал здоровский, очень красиво. В 2011 году здесь на главной улице Генерала Попова можно было ходить пешком по трассе, не было такого количества машин и ограждений тоже не было. В принципе, была пара магазинов всего лишь, да и народу было не так много. Последнее время построили новую инфраструктуру, появилось много молодежи, доступное жилье. Я знаю, что многие калужане переезжают с левого берега на правый. Правобережье развивается и это очень приятно.

С правого удобно добираться в другие части города. Движение стало тяжелее, больше пробок, но с левого берега проблематичнее выезжать. Из нашего микрорайона можно и по новой объездной дороге выехать. Если надо заправиться, то еду на заправку и через объездную.

Переезжать мы не собираемся, планируем расширение квартир, но рассматриваем только правый берег. На левый не тянет. Знаю людей, которые покупают квартиры в центре города, но потом все равно переезжают сюда. Что-то здесь притягивает.

Есть мнение, что наш район становится центром города, перестав быть спальным. Сам по себе Правый берег, да, стал большой, тут центр уже практически. Но отдельные райончики, как спальные, они есть.

Вот в «Кошельке», например. А раньше же тут, вообще, были дачи. Я помню времена, когда там, где сейчас «Веснушки», коровы паслись. А здесь, на месте сквера Матери, был пустырь. Время идет, но переезжать не охота.

Юрист Дарья живет в районе Губернского парка уже девять лет. Она и ее трое детей: Ваня, Даня и Варвара, уезжать никуда не собираются:

- Я родилась в центре Калуги, а сюда переехала с семьей. Работаю на левом берегу. Ездить уже привыкла. Выбрала этот район, потому что привлекательное тут все. Хорошая инфраструктура, удобное жилье по доступным ценам. По всем параметрам он нам подходит. За девять лет здесь все сильно изменилось и в лучшую сторону. Наш район был труднодоступным, а сейчас мы спокойно ездим куда хотим.

Нам всего хватает. На текущий момент абсолютно всем довольны и не собираемся отсюда уезжать.

Актеры ТЮЗа Кирилл и Евгения ЛАНЦЕВЫ пришли на праздник с дочками Аксиньей и Аглаей:

- Я переехал на Правый берег в 1996 году. У нас был самозастрой. Мы в нашем доме вместе с жильцами балконы сами красили. Но тогда я был маленький и сейчас некоторые соседи меня не узнают, они думают, что я недавно переехал. А я всех помню.

Я думаю, что кто живет на Правом берегу отсюда уезжать не будет, потому что сейчас это самый развивающийся район нашего города. Поэтому, наоборот, все сюда едут, а не отсюда.

Пенсионер Владимир Иванович более 20 лет живет на Правобережье.

- Я переехал в 2001 году с левого берега. Устроился работать здесь на завод. Сейчас уже и не узнаешь Правый берег, как все расстроилось. А раньше даже дороги не было. Пешком ходили. Ждали автобус, а он только один ходил и то до Шопино. На завод пешком ходил.

Сейчас в микрорайоне хорошо. Автобусов, маршруток хватает. Еще нам поликлинику отстроят хорошую и будет совсем хорошо. Хотя еще бы почту хорошую и кинотеатр.

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