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В Калужской области ученики средней школы смогут снять сериал о своей жизни самостоятельно

Ирина Будникова
Опубликовано: 02.09.2022 19:10 0 263
В Калужской области ученики средней школы смогут снять сериал о своей жизни самостоятельно

Первого сентября все дети Калужской области пошли в школу, а жители города Медыни не просто в школу, а в киношколу.

В стенах новой общеобразовательной школы на 1000 учебных мест факультативно будут воспитывать будущих аграриев и специалистов киноиндустрии.       

Игорь Угольников - Заслуженный артист Российской Федерации, академик Российского телевидения, кинорежиссер, сценарист и продюсер, руководитель киностудии «ВоенФильм – Медынь» открыл школу кино и телевидения на базе районной школы.

Нашей редакции Игорь Угольников рассказал о своем новом проекте:
- Как возникла идея создать киношколу в средней образовательной школе Медыни?

- Идея родилась сама собой, поскольку, за оградой здания школы, находится киностудия «ВоенФильм-Медынь». Здесь снимался фильм «Подольские курсанты». Киностудия развивается и сейчас в этом кинокомплексе снимается сразу несколько фильмов.

Наша совместная идея с главой медынского района Николаем Козловым, губернатором области Владиславом Шапшой и сенатором РФ Анатолием Артамоновым заключалась в том, чтобы мы объединили усилия и даже при проектировании школы в Медыни уже запланировали кинотелешколу.

Мы захотели дать возможность старшеклассникам, конечно прежде всего, попробовать себя в этой индустрии. Учащиеся будут не только получать некие кинотелеуроки, а еще и стажироваться на киностудии. Мы объединили наши усилия.

- А какие именно дисциплины будут изучать дети?

- Старшеклассники будут факультативно получать уроки по производству кино и телепродукции. Это будет и режиссура, и актерское мастерство, сценарное мастерство. Может быть кто-то будет больше интересоваться монтажом, или захочет стать художником-постановщиком по костюмам и делать реквизит, а кто-то захочет быть каскадером. Любая профессия в кинотелеиндустрии будет им доступна.

- Любая?         

- Любая. Но надо себя попробовать и понять, кем ты хочешь стать в результате.

- А кто будет преподавать?

- Будут преподаватели по разным направлениям. Сейчас мы делаем первый план. Сначала это будет производство неких роликов. Дети смогут сами снимать свои ролики для соцсетей.

А в дальнейшем будут специальные кино и телеуроки. Мы будем показывать им, как снимается кино, как делаются телевизионные передачи, а дальше они будут сами выбирать свой путь.

Преподавать будут профессионалы кинотелеиндустрии. Я их сюда буду привозить.

- Что ждет детей по окончании обучения?

- В результате, конечно, будут итоговые дипломные работы. Наша задача найти талантливых детей и дать им возможность себя проявить. А уже дальше будем смотреть в каком направлении будет ребенок развиваться. Кто-то проявит способности артиста или задатки режиссера, то есть сможет быть неким организатором процесса, а кто-то из детей будет хорошо писать сценарии, кто-то рисовать. Наша задача дать им возможность себя проявить, найти себя.

- Выпускникам киношколы потребуется дополнительное образование, например, театральный вуз?

- Это зависит от того, насколько продвинутся наши ученики. При желании, кто-то сможет поступить в ГИТИС или во ВГИК.

- Вы им даете такой стартап?     

- Да.

- А будут ли талантливых детей поддерживать в дальнейшем?

- Мы намерены обращаться и к президентским грантам, и в министерство образования, и в министерство культуры. Но это следующий шаг. Сегодня мы только открываем нашу школу и впереди у нас большая, интересная работа.

- Саму школу вы не планируете использовать в своих проектах? Что-нибудь здесь снимать?

- Я думаю, что здесь можно будет в результате снимать и сериал о школьной жизни. Возможность для этого есть. И многое-многое другое. Мы только-только начинаем.

- Можно сказать, что Игорь Угольников снимет сериал в медынской школе?

- Вряд ли я сниму сам сериал, но думаю, что наши киногруппы смогут в медынской школе снять серьезный сериал для детей и родителей.      

- В этой школе своеобразное сочетание факультативов: киноиндустрия и сельское хозяйство. У них два направления.

- Ну да, это же замечательно.

- Будут снимать фильм о сельском хозяйстве? Раньше, например, снимали фильмы про колхозы.

- А почему нет? Это же тоже интересно. И в этом есть результат. Я видел здесь замечательные фермы работают. Если детям это понравится. Конечно здесь еще важно влияние родителей, не только школы. Но любая сфера деятельности для молодого человека, который будет входить в жизнь, окончив школу, должна быть открыта. И он должен сам попробовать себя в разных сферах. То, что от нас зависит, мы сделаем, дадим ему эту возможность. 

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Ирина Будникова
Опубликовано: 02.09.2022 19:10 0 263
Тэги: киношкола медынь военфильм
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