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Цены в магазинах Калуги продолжают падение

Владимир Кравчук. Фото автора.
Опубликовано: 04.09.2022 10:30 2 346
Цены в магазинах Калуги продолжают падение

После резкого взлета цен в прошло уже больше почти полгода, и мы продолжаем мониторить стоимость товаров в калужских магазинах. 

В Калуге на продуктовых стеллажах изменились товары. Их стоимость снижается, но очень медленно. Вряд ли мы когда-то увидим продукты по прежней стоимости.

Но есть товары, которые продолжают дорожать. И это удивительно. Все наши новости на тему изменения цен смотрите здесь: Цены в Калуге

В нашем очередном обзоре на фото справа представлены цены продуктов по состоянию на 1 сентября, слева - на 28 апреля.

Соль подорожала практически в два раза. Пришла пора заготовок на зиму.

Масло разных марок изменилось в цене. Что-то подорожало, что-то подешевело. Посмотрим куда цена качнется окончательно в следующем обзоре.

Бананы упали в стоимости почти в два раза.

Картофель, естественно, тоже подешевел. Сезон ему сейчас дешеветь.

Сливочное масло также немного подешевело. Его можно найти даже по скидке.

Яйцо куриное стоит меньше, чем в апреле. Но цена все равно большая.

Собакам повезло больше. Их корм подешевел (напоминаем, если забыли, пока листали, слева - цены от 28 апреля, справа -  1 сентября).

А вот стиральный порошок известной марки сильно упал в цене.

Гречка подешевела процентов на 15. 

Рис тоже немного подешевел.

Продукты для детей также подешевели, но их можно найти по акции а-ля скопом дешевле.

Уважаемые калужане, а как по вашим ощущениям изменились цены в наших магазинах? Расскажите об этом в комментариях.

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Владимир Кравчук. Фото автора.
Опубликовано: 04.09.2022 10:30 2 346
Тэги: мониторинг цены продукты
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