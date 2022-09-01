Волейболистки из Калужской области пробились в полуфинал Кубка России

В национальном кубке по пляжному волейболу в четверг, 1 сентября, прошли матчи первых раундов плей-офф.

К сожалению, три команды ВК «Обнинск» в Москве остановились на турнирном пути.

Арина Ряжнова и Елизавета Губина также уступали в четвертьфинале. Но наши спортсменки в дальнейшем переломили ход игры и добились победы – 2:1 (14:21, 21:18, 18:16).

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Завтра пара ВК «Обнинск» сразится в полуфинале с опытными Екатериной Бирловой и Дарьей Лешуковой.

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