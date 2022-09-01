Жаркий август в Калужской области не смог побить погодный рекорд 1938 года

Подводим итоги летней погоды.

Кому-то лето показалось жарким, кому-то не хватило тёплых дней.

Всегда интересно сравнить свои ощущения с точными метеорологическими данными.

Как по расписанию

- Первый месяц лета радовал разнообразием метеоусловий, - говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Июнь, как по расписанию, включил летний режим погоды, температура соответствовала климатическому графику. Однако середина месяца подкачала. Ночами было свежо - до +10 градусов, днем бурно развивалась облачность, прошли кратковременные дожди, дневные максимумы неохотно достигали +20. Самый сильный дождь наблюдался в Калуге 12 июня, с небес за сутки «свалилось» более половины месячного количества небесной влаги. В последнюю неделю июня погоду формировал жаркий антициклон. Начиная с 23 июня, ежедневно, дневная температура воздуха поднималась выше плюс 25. Самый жаркий день зарегистрирован 27 июня. Столбики термометров на калужской метеостанции «подпрыгнули» до 31.4 градуса. Лишь 0.2 градуса не хватило для перекрытия абсолютного исторического температурного рекорда. Июнь в нашем регионе завершился погодой, которая полностью отвечала климатическим показателям. В итоге - средняя месячная температура воздуха июня превысила климатическое. значение на 2 градуса. Количество дождей в течение месяца соответствовало норме. Для сравнения – июнь 2021 года был еще жарче, отклонение от климата составляло 3 градуса!

Штормовой ветер

- Центральный месяц лета не оправдал статус макушки лета, впереди нас «подкарауливал» еще более знойный август. Самая жаркая погода стояла с 3 по 7 июля, средняя суточная температура воздуха превышала норму на 5 – 6 градусов. Максимум зарегистрирован 4 июля – 30.5 градуса. Ночи были теплые, преобладающая температура от 12 до 17 градусов, временами 18..21 градус. Самая холодная ночь с температурой +9 градусов отмечалась 19 июля. Относительно прохладно было в период с 18 по 21 июля, когда дневная температура удерживалась в интервале +20...+22 градуса. Два раза в течение месяца температура превышала отметку в +30 градусов. Завершился июль вполне комфортной погодой, соответствующей климату. Средняя месячная температура воздуха всё же в итоге вписалась в климатическую норму. Ливневые дожди носили мозаичный характер. Даже в зоне атмосферных фронтов, когда облака шли стеной, осадки выпадали неравномерно, по принципу – «где-то густо, а где-то пусто». Метеорологические итоги убедительно подтвердили это правило. В Калуге метеостанция за июль зарегистрировала всего 55% от месячной нормы дождей, а Сухиничах - 180%! 11 июля над Калугой пролетел штормовой ветер с порывами 22м/с. Вот такой разной была середина лета. Со всех сторон слышалось недовольство погодой, ни одного доброго слова – то очень жарко, то очень холодно. Но испытания погодой были еще впереди.

Жара по нарастающей

- Сильная жара в конце августа — явление редкое. По статистике это случается раз в 10–15 лет. У многих на памяти экстремальная жара 2010 года. Но и она тогда завершилась в середине августа, пошли дожди. В этом году в Калуге жара шла по нарастающей с 23 по 27 августа. Каждый день максимальная температура воздуха превышала +30. При этом август 2022года не отметился климатическими рекордами.

- В метеорологических исторических календарях в последней декаде августа 1938 года температура воздуха достигала +33..+35 градусов. Тогда средняя месячная температура воздуха в последний месяц лета составила почти 21.8 градуса. И это на один градус выше, чем в памятном 2010! До последнего дня месяца с разницей в одну десятую градуса шло соревнование по температуре воздуха с жарким 2010. Ясно было, что август займет или второе, или третье место в историческом метеорологическом календаре. Интрига разрешилась в последний день лета. 2010 и 2022 завершились с одинаковым результатом. Рекордсменом по жаре, с явным преимуществом, остался 1938 год.

Дождей в августе было очень мало, выпадали они не повсеместно. Атмосфера и земля оказались пересушены. В Калуге количество осадков зарегистрировано около 20% от климатической нормы.

Ровно по календарю

- Удивительный факт – лето в этом году и началось, и закончилось в день – в день по календарю. И, как не покажется странным, летний сезон в прошлом году был еще теплее, чем в 2022. Такой эффект получился из-за большего количества солнечных дней, в этом году было меньше облачности, гроз и ливневых дождей. Но, как известно, наиболее ярко запоминаются последнее событие.

Утомленные солнцем мы с нетерпением ждали перелома в погоде. И осень пришла точно по метеорологическому и климатическому графику. Теперь главное задать правильный тон своему настроению!

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