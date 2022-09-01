«Улыбки месяца»: отдых, погода, работа. Что еще радовало калужан в августе
Продолжаем наш ежемесячный проект «Улыбки месяца».
Люди улыбаются на улицах, а наш корреспондент Дарья ИВАНОВА фотографирует их и расспрашивает, чему они радовались в этом месяце.
Что же радовало калужан в последний летний месяц, смотрим ниже.
Артем: «Порадовала работа».
Валентина: «Ездила на турслет в Подмосковье».
Кристина и далматинец Круэлла : «Я съездила в отпуск, а для собаки радостно было, когда я вернулась из него».
Алина и дочь Фарида: «Была хорошая погода».
Артем: «Отпуск - главная радость месяца».
Максим: «День города хороший был».
Катя: «Встречи с друзьями».
Владимир: «В этом месяце порадовала ярмарка «Арбуз-фест» возле ЗАГСа: изделия ручной работы, DJ из Москвы Антон Дикарев на автобусе, переделанном под диджейскую будку».
Владимир: «Хорошая погода и покупка компьютера».
Мануэль: «Люди города! Они позитивные, и у них много праздников».
Юлиана: «Уличные музыканты».
Саша: «Последние теплые дни лета».
Дед Майор: «Порадовала погодка и съемки сериала «Дед Мажор», день города».
Артем: «Удалось побывать в родном городе, в Кирове Калужской области! Очень рекомендую посетить».
Маргарита: «Прохожие, которые гуляют с маленькими толстенькими пёсиками».
Влада: «Приехала в Калугу к друзьям».
Елена: «Меня порадовало, что я чувствую жизнь».
Настя: «Я успела сделать все, что планировала в этом месяце».
Андрей и Евгения: «Интересные встречи, люди! Завтра 1 сентября, а нам не в школу».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!