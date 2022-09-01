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«Улыбки месяца»: отдых, погода, работа. Что еще радовало калужан в августе

Дарья Иванова. Фото автора
Опубликовано: 01.09.2022 14:58 0 362
«Улыбки месяца»: отдых, погода, работа. Что еще радовало калужан в августе

Продолжаем наш ежемесячный проект «Улыбки месяца».

Люди улыбаются на улицах, а наш корреспондент Дарья ИВАНОВА фотографирует их и расспрашивает, чему они радовались в этом месяце.

Что же радовало калужан в последний летний месяц, смотрим ниже.

Артем: «Порадовала работа».

Валентина: «Ездила на турслет в Подмосковье».

Кристина и далматинец Круэлла : «Я съездила в отпуск, а для собаки радостно было, когда я вернулась из него».

Алина и дочь Фарида: «Была хорошая погода».


Артем: «Отпуск - главная радость месяца».


Максим: «День города хороший был».


Катя: «Встречи с друзьями».


Владимир: «В этом месяце порадовала ярмарка «Арбуз-фест» возле ЗАГСа: изделия ручной работы, DJ из Москвы Антон Дикарев на автобусе, переделанном под диджейскую будку».


Владимир: «Хорошая погода и покупка компьютера».


Мануэль: «Люди города! Они позитивные, и у них много праздников».


Юлиана: «Уличные музыканты».


Саша: «Последние теплые дни лета».


Дед Майор: «Порадовала погодка и съемки сериала «Дед Мажор», день города».


Артем: «Удалось побывать в родном городе, в Кирове Калужской области! Очень рекомендую посетить».


Маргарита: «Прохожие, которые гуляют с маленькими толстенькими пёсиками».


Влада: «Приехала в Калугу к друзьям».


Елена: «Меня порадовало, что я чувствую жизнь».


Настя: «Я успела сделать все, что планировала в этом месяце».

Андрей и Евгения: «Интересные встречи, люди! Завтра 1 сентября, а нам не в школу».

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Дарья Иванова. Фото автора
Опубликовано: 01.09.2022 14:58 0 362
Тэги: улыбки месяца общество.
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