Спортивные итоги Калуги в августе: футболисты рвут всех, да и наши спартанцы в числе сильнейших

В конце месяца мы традиционно подводим его спортивные итоги. И в первую очередь должны отметить, что август выдался по-настоящему жарким для калужских спортсменов.

Футболисты бьют исторические рекорды во Второй лиге чемпионата России. Радуют своими победами калужане и на первой Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов.

А волейбольный клуб «Обнинск», как это происходит каждое лето, приносит региону важные награды как на юношеском, так и на взрослом уровне. Об этом и многом другом - в нашем обзоре.

Футбольное чудо

Когда пару месяцев назад ФК «Калуга» возглавил Дмитрий Хомуха, только самые смелые оптимисты говорили о возможных золотых медалях и выходе в Первую лигу.

Но за короткий промежуток времени ситуация поменялась.Калужане выдали самый яркий и победный старт в своей истории.

После восьми туров наша команда возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Дмитрия Хомухи набрали 22 очка из 24 возможных. Калужане сыграли лишь один матч вничью во Владивостоке.

Сентябрь станет определяющим месяцем для нашей команды. Впереди поединки с прямыми конкурентами. 3 сентября калужане принимают белгородский «Салют», который идет на втором месте в турнирной таблице. А 10 сентября также дома команда Дмитрия Хомухи сыграет с саратовским «Соколом».

Калужские футболисты забивают в среднем два гола за игру. Пять раз отличился форвард Иван Хлебородов.

У обнинского «Кванта» дела обстоят намного хуже. Команда из первого наукограда идет на предпоследнем одиннадцатом месте. При этом «Квант» добился лишь одной победы, а за восемь матчей пропустил 18 голов.

21,1 километр в Калуге пробежали почти 500 человек.

4000 бегунов

Калужский космический марафон хоть и не является мероприятием профессионального спорта, но и не упомянуть его в нашем обзоре мы не можем. Ведь он стал самым массовым спортивным событием августа.

На старт вышли 4000 любителей активного образа жизни, которые преодолели дистанции от 5 до 21,1 километра. При этом в детских забегах приняли участие 1500 калужан и гостей нашего города.

Причем, это несмотря на то, что марафон в 2022 году стал платным. Зато благодаря взносам победители получили денежные призы, а все участники - памятные футболки и медали.

Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева выиграли первенство России.

Пляжный волейбол

Волейбольный клуб «Обнинск» радует своими результатами каждое лето. Спортсмены выигрывают медали на соревнованиях различного уровня. И этот август не стал исключением. Команды из Обнинска завоевали два комплекта наград на первенстве России по пляжному волейболу.

Сначала в Анапе показали второй результат среди девушек и юношей до 19 лет Екатерина Шевцова и Анастасия Коваленко. А в конце августа в Краснодарском крае золотые медали выиграли Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева. Они стали лучшими среди девушек до 16 лет.

В профессиональном спорте у волейбольного клуба «Обнинск» также есть победы. В Северодвинске на этапе чемпионата России серебряную медаль выиграл Максим Сиволап. А главную награду месяца завоевали Дмитрий Веретюк и Игорь Величко. Игроки ВК «Обнинск» заняли третье место на Спартакиаде сильнейших спортсменов России в Москве.

Мария Каменева выиграла две золотые медали Спартакиады сильнейших.

Спартакиады

Как известно, в связи с последними событиями в мире, россияне практически не принимают участия в международных соревнованиях. Чтобы восполнить этот пробел, проводится Спартакиада сильнейших спортсменов нашей страны.

Турниры по различным видам продолжатся и в сентябре. А в августе калужане уже завоевали 9 медалей.

Больше всего наград принесли пловцы. Мария Каменева в Казани выиграла два «золота». Михаил Вековищев завоевал две «бронзы». Третий результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием показал Иван Кустов. Также сборная Калужской области выиграла серебряную и бронзовую медали в эстафете.

Алексей Воробьев и Илья Кондратьев были лучшими на дистанции 2000 метров в соревнованиях по академической гребле.

Также порадовали своими успехами калужане в рамках спартакиады учащихся России. Владимир Досяк занял второе место в турнире дзюдоистов. Бронзовую медаль завоевала Алина Иванова.

Показал высокий результат тяжелоатлет Никита Соловецкий из Жукова. Воспитанник жуковской спортивной школы «Маршал» в весовой категории свыше 89 килограммов выиграл золотую медаль.

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