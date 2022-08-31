Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование День города. Афиша Афиша История Калуги Статьи

Спортивные итоги Калуги в августе: футболисты рвут всех, да и наши спартанцы в числе сильнейших

Владимир Кравчук
Опубликовано: 31.08.2022 09:40 0 291
Спортивные итоги Калуги в августе: футболисты рвут всех, да и наши спартанцы в числе сильнейших

В конце месяца мы традиционно подводим его спортивные итоги. И в первую очередь должны отметить, что август выдался по-настоящему жарким для калужских спортсменов.

Футболисты бьют исторические рекорды во Второй лиге чемпионата России. Радуют своими победами калужане и на первой Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов.

А волейбольный клуб «Обнинск», как это происходит каждое лето, приносит региону важные награды как на юношеском, так и на взрослом уровне. Об этом и многом другом - в нашем обзоре.

Футбольное чудо

Когда пару месяцев назад ФК «Калуга» возглавил Дмитрий Хомуха, только самые смелые оптимисты говорили о возможных золотых медалях и выходе в Первую лигу.

Но за короткий промежуток времени ситуация поменялась.Калужане выдали самый яркий и победный старт в своей истории.

После восьми туров наша команда возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Дмитрия Хомухи набрали 22 очка из 24 возможных. Калужане сыграли лишь один матч вничью во Владивостоке.

Сентябрь станет определяющим месяцем для нашей команды. Впереди поединки с прямыми конкурентами. 3 сентября калужане принимают белгородский «Салют», который идет на втором месте в турнирной таблице. А 10 сентября также дома команда Дмитрия Хомухи сыграет с саратовским «Соколом».

Калужские футболисты забивают в среднем два гола за игру. Пять раз отличился форвард Иван Хлебородов. 

У обнинского «Кванта» дела обстоят намного хуже. Команда из первого наукограда идет на предпоследнем одиннадцатом месте. При этом «Квант» добился лишь одной победы, а за восемь матчей пропустил 18 голов.

21,1 километр в Калуге пробежали почти 500 человек.

4000 бегунов

Калужский космический марафон хоть и не является мероприятием профессионального спорта, но и не упомянуть его в нашем обзоре мы не можем. Ведь он стал самым массовым спортивным событием августа.

На старт вышли 4000 любителей активного образа жизни, которые преодолели дистанции от 5 до 21,1 километра. При этом в детских забегах приняли участие 1500 калужан и гостей нашего города.

Причем, это несмотря на то, что марафон в 2022 году стал платным. Зато благодаря взносам победители получили денежные призы, а все участники - памятные футболки и медали.

Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева выиграли первенство России.

Пляжный волейбол

Волейбольный клуб «Обнинск» радует своими результатами каждое лето. Спортсмены выигрывают медали на соревнованиях различного уровня. И этот август не стал исключением. Команды из Обнинска завоевали два комплекта наград на первенстве России по пляжному волейболу.

Сначала в Анапе показали второй результат среди девушек и юношей до 19 лет Екатерина Шевцова и Анастасия Коваленко. А в конце августа в Краснодарском крае золотые медали выиграли Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева. Они стали лучшими среди девушек до 16 лет.

В профессиональном спорте у волейбольного клуба «Обнинск» также есть победы. В Северодвинске на этапе чемпионата России серебряную медаль выиграл Максим Сиволап. А главную награду месяца завоевали Дмитрий Веретюк и Игорь Величко. Игроки ВК «Обнинск» заняли третье место на Спартакиаде сильнейших спортсменов России в Москве.

Мария Каменева выиграла две золотые медали Спартакиады сильнейших. 

Спартакиады

Как известно, в связи с последними событиями в мире, россияне практически не принимают участия в международных соревнованиях. Чтобы восполнить этот пробел, проводится Спартакиада сильнейших спортсменов нашей страны.

Турниры по различным видам продолжатся и в сентябре. А в августе калужане уже завоевали 9 медалей.

Больше всего наград принесли пловцы. Мария Каменева в Казани выиграла два «золота». Михаил Вековищев завоевал две «бронзы». Третий результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием показал Иван Кустов. Также сборная Калужской области выиграла серебряную и бронзовую медали в эстафете.

Алексей Воробьев и Илья Кондратьев были лучшими на дистанции 2000 метров в соревнованиях по академической гребле.

Также порадовали своими успехами калужане в рамках спартакиады учащихся России. Владимир Досяк занял второе место в турнире дзюдоистов. Бронзовую медаль завоевала Алина Иванова.

Показал высокий результат тяжелоатлет Никита Соловецкий из Жукова. Воспитанник жуковской спортивной школы «Маршал» в весовой категории свыше 89 килограммов выиграл золотую медаль.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Владимир Кравчук
Опубликовано: 31.08.2022 09:40 0 291
Тэги: спорт футбол волейбол обнинск калуга плавание
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Банк «Открытие» добавил в «Бизнес-портал» единое окно для группы компаний
Мобильное приложение для ресторана: особенности, преимущества и ключевые функции
Банк «Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru