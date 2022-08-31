Дагестанские горы, марафоны бегунов и в гости к дедушке

День города стал для жителей Калуги праздником, фактически завершающим лето. Но не единственным радостным событием за три теплых месяца.

Мы провели опрос на улицах, чтобы узнать, какие планы удалось осуществить калужанам, что им запомнилось, и какое самое яркое событие с ними произошло за это лето?

Тур в Дагестан

Воспитатель детского сада Елена ФЕДИНА:

— Мне запомнилась моя незапланированная поездка в Дагестан. Видела очень красивые горы, я счастлива, что побывала там. Сама высота горы, на которую я поднималась, около 1,5 километра, но, как показал в итоге телефон, расстояние, которое я прошла за подъем и спуск, составило 11 км. Виды там, конечно, были невероятные.

Это был экскурсионный тур. А место – заброшенный аул с разрушенными каменными строениями, в которых даже сохранились советские кровати с пружинками. До 2005 года там жил один единственный житель.

Еще в Дербенте очень красиво. Прогуливались, поднимались в крепость, откуда открывался невероятный вид на Каспийское море.

Каждый день – это новое достижение

Внимание на улице Ленина привлекла молодая семья с маленькой дочкой. Поинтересовались, чем же им запомнилось уходящее лето?

Отвечает мама Мария БАКЛИНОВА:

— Когда растет ребенок, то каждый день – это новое достижение. Дочке 1 год и 9 месяцев. Вот сейчас гуляем, а она просит остановиться и фотографирует что-то на телефон. Видимо, у нее праздничное настроение, и она хочет запечатлеть этот день.

Летом мы с семьей слетали в Екатеринбург, навещали дедушку. Прекрасный город, и люди добрые. Чем-то напомнил Москву, но показался спокойнее. В целом, старались провести лето достаточно активно.

Плюс муж вейкбордингом занимался, принял участие в калужском Космическом марафоне, за лето это не единственная дистанция.

— Еще принимал участие в Обнинске в Атомном марафоне, – добавляет супруг Марии Максим БАКЛИНОВ. – В селе Авчурино пробежал дистанцию 21 км в рамках «Можжевельник Trail». Там участвовало небольшое количество людей, но организация была отличная, все как-то по-теплому, по-домашнему. Плюс сам колорит Авчурина добавил очарования, немного сельских ноток.

Трасса пролегала вдоль Оки, там красивые места и невообразимое количество борщевика на поле. У меня сложилось впечатление, что я бежал в каком-то доисторическом лесу и, казалось, что из-за огромных листьев, зарослей вот-вот выбегут динозавры.

Подготовка к школе

В сквере имени Ленина навстречу идет семья калужан, лица доброжелательные, открытые, подходим с вопросом о прошедшем лете к ним. Представляются дружно – семья АНТИПОВЫХ. На вопросы отвечает глава семейства:

— Знаете, в погоне за деньгами и прошло все лето. Правда, дочка, вот, подросла. Сейчас в школу пойдет, в первый класс. На уроки уже просится, готова.

— Мне мама с папой рюкзак купили, такой красивый, на нем большая ромашка нарисована, – радостно говорит самая младшая из Антиповых.

Лето порадовало

На площади Старый Торг все смотрят на сцену и слушают выступления артистов. Подхожу к семейной паре, чтобы спросить, как прошло их лето? Отвечает Алиса НЕВОЛИНА.

— В принципе, мы все планы осуществили. Были поездки. Отдыхали на Можайском водохранилище. Ездили в Саратов. Отличный город, очень понравился. Во-первых, нас лето порадовало своим теплом, во-вторых, мы избежали карантина. Мы счастливы, наслаждаемся вечером.

Экскурсия по Оке

Нам удалось поговорить и с одним из сотрудников ДПС. Алексей МАСТЫКАШ достаточно сдержанно (человек на службе), но с юмором рассказал, чем ему запомнилось уходящее лето:

— Летом в основном работал. В отпуск хотел уехать отдохнуть, но в итоге не вышло. С поля битвы с преступностью переключился на борьбу с колорадским жуком. Обрабатывал картошку, восемь соток родственники поручили. Но удалось пройти по Оке на теплоходе «Иван Ципулин». Это была экскурсия «Вниз по течению».

Было очень интересно, рассказывали, как становилась Калуга, историю церквей и храмов узнал. Экскурсовод поведала и о том, только ли купеческой была наша областная столица.

Пару раз было волнительно, когда рядом проплывали тихоходные суда. Волны от них нас из стороны в сторону покачали. Мне понравилась экскурсия: плывешь, слушаешь, любуешься пейзажем с мороженым в руке.

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