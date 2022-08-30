Северный обход в Калуге могут открыть уже в конце сентября?

В понедельник, 29 августа, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Городской бюджет сэкономил на закупках 170 миллионов

В первом полугодии Калугой было заключено 8859 контрактов с начальной ценой 3,5 миллиарда рублей. При этом потрачено из городского бюджета было на 169,6 миллиона рублей меньше.

По словам заместителя начальника управления экономики и имущественных отношений Роман ЕВСТРАТОВА, 108,8 миллионов удалось сэкономить на конкурентных процедурах. Это стало возможно, в том числе, за счет проведения маркетинговых исследований и централизации.

Самым большим в первом полугодии был объем закупок у управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Оно закупилось на 1,246 миллиарда. Далее идут управление городского хозяйства (470 миллионов) и управление образования (402,88 миллиона). Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений и сэкономило больше всего — 47,5 миллиона.

Ангелы требовали за фото 200 рублей.

Калужане спрашивают. Откуда взялись ангелы по 200 рублей?

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Виталий Майков пожаловался на ангелов во время празднования Дня города.

- На моих глазах женщина отдала 600 рублей, за три позиции. Могла не отдать, но перед ребенком ей было не удобно, - написал калужанин. - Кто-то таких работников проверяет, откуда они берутся? Ладно бы давали на руки фотографии.

По словам Майкова, люди в костюмах ангелов предлагали всем желающим сфотографироваться с ними за 200 рублей.

Как пояснила начальник управления культуры Яна ВАСИНА, полицейские попытались проверить ангелов, но, увидев стражей порядка, они разбежались.

- Я думаю, что это не жители нашего города. Понятно, что они не являются частью нашего праздника, - отметила Яна Васина. - Ровно так же, как те люди, которые с птицами находились и брали за фотографирование деньги в городском парке культуры и отдыха.

Несколько вопросов калужан касались открытия Северного обхода.

Дмитрий Денисов отметил, что заказчиком строительства Северного обхода выступает Калужская область. Городская управа эту стройку не контролирует.

Городской голова сообщил, что перед планеркой он общался на эту тему с заместителем губернатора Калужской области Ольгой Ивановой. Были названы ориентировочные сроки сдачи объекта – конец сентября.

В Калуге отремонтировали практически все дороги

На прошлой неделе в Калуге начался ремонт еще на двух объектах, попавших в проект «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, — Привокзальной улице и одноименной площади.

- На прошлой неделе работы проводились по обустройству тротуаров, с сегодняшнего дня приступили к фрезерованию проезжей части, —сказала 29 августа на городской планерке директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН.

Дорожное полотно в 3-м Академическом проезде и часть Правобережного проезда уже отфрезерованы. На этой неделе на обеих улицах начнется укладка асфальта. На улице Космонавта Волкова это уже произошло.

Все три улицы ремонтируются в рамках содержания дорог.

- В этом году выполнен хороший объем работы. Сезон подходит к логическому завершению. Еще где-то месяц остался для того, чтобы все «хвосты» подтянуть, — сказал Дмитрий Денисов. - В следующем году, конечно, планируем продолжить работу и по национальному проекта «Безопасные качественные дороги», и по содержанию. Много что удалось сделать. еще больше предстоит сделать. Недавно состояние нашей улично-дорожной сети рейтинговали. Мы неплохо выглядим. Такие хорошие середнячки. Это неплохой результат, исходя из наших бюджетных возможностей. Могло быть, конечно, и лучше. К этому нужно стремиться, развивать экономику нашего города, чтобы было за счет чего это все делать.

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