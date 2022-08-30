Калужский старшеклассник выиграл поездку на Восточный экономический форум

Калужанин Тимур Василевский стал одним из 10 финалистов Всероссийского конкурса детских социальных проектов «Мой первый бизнес» в номинации «Развитие регионов».

Всего за победу боролись 1500 школьников со всей страны. В качестве приза Тимур получил возможность поехать на Восточный экономические форум. Он пройдёт в начале сентября во Владивостоке и соберёт представителей бизнеса из 46 стран мира.

Чтобы одержать победу, Тимур создал чат-бот в Телеграмме для туристов, которые собираются посетить Калужскую область.

Талантливый воспитанник отделения журналистики МЭШДОМа рассказал о том, как за год сменил увлечение музыкой на журналистику, а затем и вовсе увлекся туризмом.

Первый конкурс

- Тимур, ты ярко стартовал во всероссийских конкурсах в прошлом году. Что удалось выиграть?

- В 2021 году я окончил музыкальную школу. Учился восемь лет. И вот подумал, а почему бы мне не попробовать себя в журналистике? Правда, сам не понимаю, как так резко поменял вектор развития. Просто во мне что-то щелкнуло.

Сразу же прошел кастинг на областной телекомпании. Пошел учиться в Муниципальную экспериментальную школу дополнительного образования молодежи. И тогда все закрутилось. Узнал о всероссийском конкурсе «Страна открытий». Сняли ролик о второй очереди музея истории космонавтики. Видео получилось выигрышным.

До сих пор я продолжаю развиваться в сфере журналистики. И одновременно мне импонирует туристическая отрасль.

- Что ты выиграл в конкурсе «Страна открытий»?

- Мне подарили путешествие на поезде по пяти городам: Москва, Нижний Новгород, Киров, Казань и Самара. Нас всего было 100 победителей со всей России. Удалось тогда пообщаться с известными блогерами. Например, с Даней Милохиным, Валей Карнавал, Артуром Бабичем…

- И все же с блогерства в этом году ты переключился на туристическую тему. Откуда возник интерес к этому направлению?

- Как раз в Москву для начала путешествия меня направляло региональное Агентство по развитию туризма. Я поехал в столицу с директором этого ведомства Татьяной Калединой.

Пока были в пути, разговорились. Мне предложили вести TikTok про туристические места Калужской области. Решил попробовать свои силы. Но потом социальная сеть в России закрылась.

Тимур Василевский и Даня Милохин.

Туристический чат-бот

- Но даже блокировка любимых социальных сетей тебя не остановила, а подтолкнула к дальнейшему развитию?

- Я начал искать другие платформы. И захотел создать чат-бот в Телеграме.

- Что он из себя позволяет?

- В чат-боте любой турист может получить всевозможную информацию о Калуге. Там собраны туристические маршруты, можно пройти гастрономический тур, узнать про места для активного отдыха и местоположение досуговых заведений.

Также размещена афиша предстоящих событий в нашем городе.

- Какие-то знания в сфере IT для создания чат-бота тебе понадобились?

- Нет конечно. Это ведь не написание какого-то сложного кода. Тут все просто. Я разобрался с этой платформой достаточно быстро.

- Чат-бот уже полностью готов?

- Его еще надо доработать, заполнить всей необходимой информацией. Но пока у меня просто не хватает для этого времени.

Недавно подал документы на грант от Росмолодежи, что станет огромным толчком в развитии чат-бота.

- Куда оно у тебя уходит сейчас?

- 28 августа я уезжаю на полуфинальный этап всероссийского конкурса «Большая перемена». Поэтому все мысли заняты подготовкой.

Впереди также поездка во Владивосток. А еще я недавно стал волонтером. Так что жизнь очень насыщенная.

- Но тебе ведь такой ритм по душе?

- Да, как белка в колесе бегаю. Это клево.

- Ты, кстати, понимаешь, что чат-бот может стать и твоим бизнес-проектом?

- В принципе, да. Ведь можно разместить информацию о различных местах и получать средства за рекламу. Но это не главная моя цель.

Тимур Василевский снял видеоролик на тему «Мой любимый учитель К.Э. Циолковский».

- Что надо сделать, чтобы попасть в полуфинал конкурса «Большая перемена»?

- Самое первое – написать эссе и снять видеовизитку. Второй этап – командные состязания. Я взял кейс, где надо было снять ролик. Выбрал тему «Мой любимый учитель К.Э. Циолковский».

В командном состязании как раз мне помогали в МЭШДОМе. В итоге я получил достаточное количество баллов, чтобы пробиться в полуфинал.

- И при этом последние два лета ты постоянно ездишь в «Артек». Чем привлекает детей со всей страны это место?

- В июле попал туда уже третий раз. Все рвутся в «Артек» из-за насыщенной программы. Ты общаешься с интересными людьми, да и место очень красивое.

В этом году я был в Морском отряде. Мне очень повезло, потому что смог много нового узнать. Теперь такелаж, Семафорная азбука и азбука Морзе стали мне намного ближе.

Калужанин Тимур Василевский с известным блогером Валей Карнавал.

Новый мир

- Тимур, многие социальные сети в России заблокировали. Для тебя это стало какой-то трагедией?

- В некоторые я даже не заходил. В TikTok, к сожалению, мы больше не можем выкладывать свои видео. Может быть, для этого перейду на другую платформу.

- У тебя есть желание после окончания обучения остаться в России? Или хочешь уехать куда-то?

- В других странах я вряд ли буду работать. Это маловероятно. В России есть все возможности для развития.

Единственное, что я могу переехать из Калуги в другой город. Но, опять же, для начала надо сдать ЕГЭ и поступить в высшее учебное заведение.

- Ты едешь на Восточный экономический форум. Как много молодежи со всей России получили такую возможность?

- Я получил путевку во Владивосток также от «Большой перемены». На их сайте можно было найти информацию о конкурсе. Поэтому сейчас все очень легко. Побеждать тоже можно, если ты упорно трудишься.

По моему направлению заявки подали 1500 человек. В итоге были выбраны 30 финалистов конкурса. А на Дальний Восток едут только 10 человек. В том числе и я.

- Уже есть четкое понимание, чем ты будешь там заниматься?

- У нас будет большое количество лекций от интересных спикеров. В один из дней каждый из нас покажет свой проект. То есть мы презентуем идею перед российской бизнес-элитой.

Сейчас с нами связывались кураторы, чтобы помочь доработать презентацию.

Приятно, что поездка для нас совершенно бесплатная. Билеты мне покупают. Во Владивостоке проживание и питание, естественно, бесплатно.

- У тебя была возможность посмотреть на проекты других 9 человек, которые отправятся вместе с тобой во Владивосток?

- Да, все материалы были в «облаке». Думаю, участники посмотрели на чужие проекты.

Идеи у ребят очень крутые, но имеется один важный момент. Только у меня есть проект, который работает здесь и сейчас. У других – крутые, но только идеи.

Так что у меня есть шансы на то, чтобы мой проект заметили и оценили.

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